Les incroyables compétences de récitation de cette fillette de deux ans du Bengale occidental lui ont valu des records du monde

Hooghly : L’âge n’est qu’un chiffre prouve Adhisthatri Biswas dont le talent unique lui a valu la vedette qu’elle mérite définitivement. La petite fille de Hooghly-Chinsurah du Bengale occidental a enregistré son nom pour plusieurs records internationaux et nationaux avant même d’entrer à l’école. L’enfant de deux ans est entré dans le National Book of Records en novembre de l’année dernière en prononçant l’alphabet anglais, AZ, ainsi que les noms des constructeurs automobiles en seulement deux minutes. Elle a même reçu un certificat pour ses réalisations inégalées.

Elle a remporté plusieurs médailles et même des records internationaux pour son incroyable talent. Un certificat des Records du monde d’excellence a désigné Adhisthatri pour détenir le titre de «Récitation la plus rapide des alphabets AZ, chacun désignant les noms de marque de voiture / vélo». À l’heure actuelle, le détenteur du record n’a que deux ans et neuf mois. Étonnamment, elle n’est pas encore entrée à l’école mais peut parler efficacement des mots anglais difficiles.

Adhisthatri vient d’une famille bien éduquée. Son père Abhijit Biswas est professeur tandis que sa mère, Rajkumari Biswas, est tutrice. Apparemment, la petite fille a commencé à apprendre les noms de différentes compagnies automobiles de sa mère à travers divers jeux. Parallèlement à cela, elle a également appris les noms scientifiques des animaux et des plantes. Avec sa merveilleuse mémoire, elle peut soi-disant répondre à 100 questions de connaissances générales en une minute. Elle possède également un intérêt pour la musique.

Comme tous les autres parents, les parents d’Adhisthatri veulent aussi que leur fille apporte des lauriers à la famille. Et il semble qu’elle ait déjà commencé l’exercice pour réaliser le rêve de ses parents en réclamant plusieurs records pour ses incroyables compétences en récitation.

Sa mère révèle qu’ils essaient de lui apprendre certaines choses à l’aide de jeux et de parler de différentes choses qui finissent par perfectionner efficacement ses capacités de mémorisation. Avec un amour profond pour les mots, Adhisthatri a acquis des compétences dans divers sujets dès son plus jeune âge. Mme Biswas a en outre fait remarquer comment elle a partagé les vidéos de sa fille avec plusieurs entreprises qui lui ont valu la reconnaissance méritée. “J’envoie des vidéos record à différentes entreprises. Et puis ma fille a remporté un prix après l’autre. Nous sommes tous fiers d’elle.” dit la mère d’Adhisthatri alors que sa tête était haute et que ses yeux brillaient d’honneur.

