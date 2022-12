Les inconvénients de subventionner les entreprises – Shaw Local

Bien que je sois d’accord avec l’affirmation du représentant de l’État Chris Miller dans son dernier éditorial, “Les impôts les plus élevés, les mauvaises routes et les écoles défaillantes sont toutes des raisons pour lesquelles les gens quittent l’Illinois”, c’est là que ça se termine.

Le contribuable subventionne déjà énormément les entreprises.

Le contribuable individuel ne peut pas déduire l’assurance, les services publics, le nettoyage, la publicité, l’entretien, les déjeuners d’affaires et les divertissements, les frais de transport, les frais de service, les actifs amortissables, les impôts fonciers et d’État illimités et les coûts de main-d’œuvre de leurs factures d’impôt sur le revenu, ni recevoir une multitude d’investissements crédits d’impôt comme les entreprises peuvent le faire. Les particuliers ne bénéficient pas d’allégements fiscaux fonciers à la suite des programmes TIF pour l’amélioration de leurs propriétés.

Les États qui attirent ou « débauchent » les entreprises les unes des autres ne font que promouvoir une course vers le bas, déchargeant davantage de charges financières sur leurs citoyens et diminuant leur capacité à faire des achats volontaires. Lorsque quelqu’un ou quelque chose reçoit des services, ne devrait-on pas s’attendre à ce qu’il paie sa juste part?

Le plus grand sophisme déclaré est la ligne « tenez compte de l’avertissement des créateurs d’emplois ». Des principes économiques solides reconnaissent aux entreprises le rôle de « facilitateurs d’emplois », alors que le consommateur, de par ses dépenses, est le véritable créateur d’emplois. Une entreprise ne sera pas durable sans les achats des clients. Le travail est le barrage routier à l’appétit insatiable des actionnaires pour plus de profits.

Il semble que le consommateur individuel soit désavantagé.

Rép. Miller : Pouvez-vous expliquer comment les républicains ont voté pour subventionner l’augmentation des coûts et des taxes de nos services publics ?

Les entreprises de sécurité et socialement responsables n’ont pas les plans d’indemnisation des accidents du travail que d’autres ont. Les réglementations imposées aux entreprises sont souvent réactives aux pratiques irresponsables.

Les preuves démontrent que les pots-de-vin et la corruption dans l’Illinois ne sont pas exclusifs aux démocrates.

Peut-être que si les élus cessaient de jouer le jeu du blâme, les démocrates et les républicains pourraient travailler comme un seul.

Nous sommes tous dans le même bateau.

Bruce Peleschak

Marengo