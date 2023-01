Les incontournables de l’accord de confiance et d’approvisionnement Trudeau-Singh en 2023

Alors que les libéraux minoritaires préparent leurs mesures politiques avant la séance parlementaire de 2023, les engagements que le premier ministre Justin Trudeau a pris envers le chef du NPD Jagmeet Singh doivent peser lourdement et qui doivent être mis en œuvre cette année afin de maintenir la confiance des deux partis. contrat d’approvisionnement.

Encré en mars 2022, l’accord a injecté ce qui pourrait être des années de stabilité sur la colline du Parlement, voyant le NPD soutenir les libéraux jusqu’en juin 2025 – juste avant la date des élections fixes en octobre de cette année – en échange d’une action politique sur une suite de questions progressistes.

Au cours de la première année, des progrès ont été réalisés sur quelques éléments clés de l’entente, notamment la première phase d’un programme national de soins dentaires, des augmentations des prestations de location et de TPS, et le dépôt d’un projet de loi visant à protéger l’apprentissage et la système de garde d’enfants.

Bien que ne faisant pas partie de l’accord bipartite, Singh demande maintenant au premier ministre de faire de la protection du système de santé public une condition de toute augmentation des transferts provinciaux en matière de santé. Ceci, aggravé par de nouveaux sondages suggérant que les soins de santé sont une préoccupation nationale majeure et que Trudeau semble être coincé à gauche, pourrait remettre en question le pacte bipartite dans les mois à venir.

Cela intervient alors que plusieurs engagements clés du pacte parlementaire sont en suspens. Bien que tous n’aient pas de délais précis, comme aller de l’avant avec une législation de “transition juste”, il y a cinq engagements spécifiques dont les deux parties ont convenu qu’ils devaient être mis en œuvre d’ici 2023.

Faire des progrès sur ces éléments clés afin de maintenir l’accord en vie est quelque chose que le cabinet libéral fédéral envisagera lorsqu’il se réunira à Hamilton, en Ontario, la semaine prochaine pour une retraite.

S’adressant aux journalistes lors d’une session stratégique de plusieurs jours avec son caucus à Ottawa cette semaine, Singh a rappelé qu’il était prêt à retirer son soutien si les libéraux ne respectaient aucun élément de l’accord.

“Nous avons toujours le droit, si le gouvernement enfreint l’une des conditions de l’accord, s’il ne donne pas suite à ce que nous l’avons forcé à accepter, nous avons alors le pouvoir ou l’option de retirer notre soutien”, a déclaré Singh.

Voici ce qui doit être fait en 2023 pour maintenir l’accord en vie.

ÉLARGIR LES SOINS DENTAIRES AUX ADOS ET AUX AÎNÉS

Alors que la première phase a vu le gouvernement mettre en œuvre un modèle de prestation de soins dentaires provisoire garantissant que les libéraux respectent leur engagement de 2022 de couvrir les frais dentaires pour les enfants admissibles de moins de 12 ans, les libéraux sont toujours tenus de déployer un système national à part entière. dentaire pour les Canadiens à faible revenu d’ici 2025.

En 2023, les libéraux se sont engagés à étendre le système aux moins de 18 ans, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Singh dit qu’il surveillera le budget fédéral de 2023 pour s’assurer qu’il comprend “suffisamment de fonds” pour passer à la prochaine étape du programme, le qualifiant d'”exigence claire”.

PASSATION DE LA LOI CANADIENNE SUR L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

On peut soutenir que le plus grand engagement en suspens de l’accord doit se concrétiser cette année : un cadre national d’assurance-médicaments. Considéré comme une expansion historique du système de soins de santé du Canada, l’échec du lancement pourrait signifier que l’accord échoue.

Selon l’accord, le gouvernement fédéral doit adopter une « Loi canadienne sur l’assurance-médicaments » d’ici la fin de 2023 comme étape clé vers un programme national universel d’assurance-médicaments et la création connexe d’un formulaire national de médicaments essentiels.

Bien que cela ne signifie pas qu’un programme complet soit en place d’ici la fin de l’année, ce serait un progrès, car les libéraux et les néo-démocrates se sont engagés au cours d’élections successives à mettre en œuvre un système national d’assurance-médicaments, et jusqu’à présent, les actions ont été minimes.

“Nous voulons voir un cadre national pour l’assurance-médicaments présenté au Parlement et adopté au Parlement d’ici la fin de l’année”, a déclaré Singh. “C’est le cadre nécessaire pour aller de l’avant avec un régime public d’assurance-médicaments universel… S’ils ne le faisaient pas, ils rompraient l’accord.”

DÉCLARATION DES DROITS DES ACHETEURS DE MAISON

Les deux parties se sont également engagées à aller de l’avant avec une promesse de campagne libérale de mettre en œuvre une «déclaration des droits de l’acheteur de maison» d’ici la fin de 2023.

Visant à rendre le processus d’achat d’un logement plus ouvert et transparent, cette action politique s’accompagne d’une demande visant à lutter contre “la financiarisation du marché du logement” d’ici la fin de 2023.

Certains travaux ont déjà commencé sur cette promesse. Dans le budget fédéral de 2022, les libéraux ont annoncé leur intention d’aller de l’avant avec cet ensemble de protections pour les acheteurs de maison confrontés à des pratiques déloyales.

Le ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a été chargé de travailler avec les provinces au cours de la prochaine année pour élaborer et mettre en œuvre une déclaration des droits qui, selon le budget, pourrait inclure « la garantie d’un droit légal à une inspection domiciliaire et la garantie de la transparence sur l’historique des prix de vente sur les recherches de titres.”

REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Un registre des bénéficiaires effectifs accessible au public doit être mis en place d’ici la fin de 2023, une mesure visant à réprimer les sociétés écrans anonymes utilisées pour dissimuler qui détient des actifs.

Cet engagement est déjà en cours, après que les libéraux ont annoncé dans le budget fédéral de 2022 que le gouvernement accélérerait de deux ans son engagement dans le budget de 2021 de mettre en place un registre public et consultable, le rendant accessible avant la fin de 2023 au lieu de 2025.

Considéré comme « vulnérable à une utilisation abusive pour des activités illégales, y compris le blanchiment d’argent, la corruption et l’évasion fiscale », le registre serait « évolutif pour permettre l’accès aux données sur la propriété réelle détenues par les provinces et les territoires qui acceptent de participer à un registre national », le les libéraux ont dit dans le budget.

LÉGISLATION “ANTI-Scab”

Les libéraux devront également présenter un projet de loi d’ici la fin de 2023 pour interdire le recours à des travailleurs de remplacement lorsqu’un employeur syndiqué dans une industrie sous réglementation fédérale a mis des employés en lock-out ou est en pleine grève.

Singh a déclaré que ce projet de loi aiderait à protéger les emplois syndiqués bien rémunérés.

L’entente stipule qu’un soi-disant projet de loi « antibriseurs de grève » doit être déposé cette année, et pas nécessairement adopté.