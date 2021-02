Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Bien sûr, vous avez vu tout ce qui est prometteur trouvailles de mode abordables sur Amazone, mais ont-ils vraiment l’air aussi gentils en personne? Sur Ashley IaconettiLe flux hebdomadaire d’Amazon Live, vous pouvez le découvrir, alors qu’elle essaie certains de ses favoris trouvailles économiques. Cette semaine, elle s’est jointe à Naz Perez pour parcourir leurs incontournables actuels.

« J’adore avoir une série sur Amazon en direct! « Partage Iaconetti. » C’est amusant pour mes followers de magasiner les produits que j’aime vraiment. Cette semaine, je suis ravi que l’un de mes meilleurs amis, Naz Perez, me rejoigne pour découvrir avec moi certaines des meilleures trouvailles de mode abordables d’Amazon! «

Achetez quelques-uns des points forts de la diffusion en direct de ce duo dynamique ci-dessous. De plus, consultez leur aperçu complet et leur liste de courses Ici.