Les incitations gouvernementales et les clients soucieux des coûts conduisent au boom des véhicules électriques en Inde

BENGALURU, Inde (AP) — Les courses cachées à l’arrière d’un scooter de livraison électrique sont un spectacle de plus en plus familier dans la ville indienne de Bangalore. Dans les marchés bondés, des pousse-pousse électriques déposent et récupèrent des passagers. Et le nombre de startups technologiques axées sur le transport électrique a explosé à mesure que la ville – et le pays – adoptent les véhicules électriques.

L’Inde est l’un des marchés de véhicules électriques à la croissance la plus rapide au monde et compte désormais des millions de propriétaires de véhicules électriques. Plus de 90 % de ses 2,3 millions de véhicules électriques sont des véhicules à deux ou trois roues les moins chers et les plus populaires – c’est-à-dire des motos, des scooters et des pousse-pousse – et plus de la moitié des immatriculations de véhicules à trois roues en Inde en 2022 étaient électriques, selon un rapport publié par l’AIE. en avril.

Selon les analystes, un plan fédéral de 1,3 milliard de dollars visant à encourager la fabrication de véhicules électriques et à offrir des réductions aux clients, ainsi que la hausse des coûts du carburant au cours de la dernière décennie et la sensibilisation des consommateurs aux avantages en termes de coûts à long terme, se combinent pour stimuler les ventes.

Les véhicules électriques constituent une solution pour réduire les émissions liées au réchauffement de la planète et améliorer la qualité de l’air, le transport routier contribuant de manière significative aux émissions mondiales. Pour que le marché des véhicules électriques réussisse à réduire les émissions de carbone, les experts affirment qu’il sera essentiel d’éloigner la production d’électricité des combustibles fossiles, de gérer les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et de stimuler les ventes de véhicules électriques dans différents milieux socio-économiques du pays.

Balaji Premkumar, un chauffeur-livreur de pousse-pousse de 25 ans, est passé à un véhicule électrique plus tôt cette année. À la plupart des arrêts de circulation, il est entouré de trois-roues à essence qui grondent et claquent, crachant une épaisse fumée dans l’air – ce que le sien faisait aussi avant de passer à l’électrique.

Premkumar a déclaré que le nouveau véhicule est plus facile et plus confortable à conduire et qu’il peut déjà constater une différence de coût. « Si je dépense 60 roupies (0,72 centimes) pour recharger le véhicule pendant trois heures, j’obtiens 80 kilomètres (50 miles). Dans un véhicule diesel, je dépenserai au moins 300 roupies (3,60 dollars) pour obtenir le même kilométrage », a-t-il déclaré.

Santhosh Kumar, 23 ans, chauffeur-livreur de pousse-pousse pour la société de logistique City Link basée à Bangalore, peut également ressentir les avantages depuis qu’il est passé à l’électrique.

« Le véhicule ne tombe jamais en panne et il y a de nombreuses bornes de recharge tout autour, donc je ne suis jamais à court de charge », a déclaré Kumar. Les points de recharge en Inde ont été multipliés par dix, selon Elizabeth Connolly, analyste des technologies énergétiques et des transports à l’AIE.

Bien que Kumar ne possède pas encore son propre véhicule électrique (celui qu’il conduit appartient à l’entreprise), il rêve d’acheter le sien, voire plusieurs, qu’il pourra louer.

« Ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde passe à l’électrique », a-t-il déclaré.

Les deux et trois roues sont principalement utilisés pour effectuer des livraisons ou faire du transport. Ils parcourent des kilomètres rapidement, ce qui fait d’un modèle électrique une option nettement moins chère que de payer pour l’essence, a déclaré NC Thirumalai du groupe de réflexion basé à Bengaluru, Center for Study of Science, Technology and Policy.

Mais il a ajouté que la viabilité à long terme des véhicules électriques dépend de la garantie de l’approvisionnement en minéraux essentiels nécessaires aux batteries, ainsi qu’à d’autres pièces. La source d’électricité pour recharger les véhicules doit également être propre, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Plus des trois quarts de l’électricité indienne sont produits à partir de combustibles fossiles – principalement du charbon – selon les rapports du gouvernement. Et les sociétés minières, notamment en Inde, ont été critiquées pour leurs pratiques d’extraction dangereuses des minéraux nécessaires à la fabrication de composants pour véhicules électriques et autres infrastructures d’énergie propre.

« À mesure que les véhicules électriques augmentent et que des minéraux tels que le lithium commencent à être obtenus dans le pays, l’industrie minière doit absolument s’assurer que des pratiques minières durables sont mises en avant », a déclaré Thirumalai.

Thirumalai est optimiste quant à l’avenir d’une électricité plus propre. L’« énorme poussée en faveur des énergies renouvelables dans le pays » signifie que les émissions des véhicules électriques devraient diminuer avec le temps.

Même si les progrès en matière d’énergies renouvelables ont été mitigés, l’Inde prévoit d’installer 500 gigawatts d’énergie propre d’ici la fin de la décennie – suffisamment pour alimenter 300 millions de foyers indiens – et vise zéro émission nette d’ici 2070.

Mais le pays doit également « réfléchir aux moyens de débloquer des financements pour les véhicules électriques ainsi que pour les industries associées » afin d’augmenter le nombre de personnes qui peuvent se les permettre, a déclaré Akshima Ghate de RMI India, une organisation à but non lucratif basée à New Delhi, spécialisée dans les énergies propres. Des incitations telles que des prêts à faible taux d’intérêt pour les clients potentiels et des allègements fiscaux pour les véhicules électriques peuvent augmenter les ventes, en particulier pour les acheteurs à faible revenu, a-t-elle déclaré.

Ghate pense néanmoins que la transition rapide de l’Inde vers des véhicules électriques plus petits peut servir de modèle pour d’autres économies émergentes qui sont des pays à deux ou trois roues, comme l’Indonésie, les Philippines et certains pays africains.

Lorsqu’il s’agit de « fixer des références pour les économies en développement, l’Inde joue un rôle de premier plan », a-t-elle déclaré.

Sibi Arasu, Associated Press