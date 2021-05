Les incitations au vaccin Covid donnent une mauvaise image des États-Unis, selon un médecin

Le Dr Peter Hotez a déclaré mardi que l’optique de devoir encourager le vaccin Covid ne mettait pas les États-Unis sous un jour positif pour le reste du monde.

« Quand les gens réclament des vaccins en Inde et au Brésil, cela nous fait juste ressembler à une nation d’adolescents boudeurs.… Donc si c’est absolument nécessaire, bien sûr, même si c’est difficile à avaler », a déclaré Hotez, qui est le doyen du École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

Une récente enquête de l’UCLA a montré qu’environ un tiers des personnes non vaccinées ont déclaré qu’un paiement en espèces de 100 $ les rendrait plus susceptibles de se faire vacciner.

Le rythme des vaccinations a diminué dans tout le pays. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les États-Unis enregistrent en moyenne environ 2,3 millions de vaccins par jour, soit une baisse de 32% par rapport au sommet du mois dernier.

Le gouvernement fédéral est en train de modifier les stratégies d’attribution des vaccins partout au pays dans un contexte de ralentissement des vaccinations. Les États peuvent refuser les doses dont ils n’ont pas besoin et les injections seront redistribuées vers les zones à plus forte demande.

Hotez, codirecteur du Center for Vaccine Development au Texas Children’s Hospital, a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith », qu’il y a un risque dans la nouvelle stratégie.

« En ce qui concerne l’envoi de doses inutilisées vers d’autres États, le risque de celui-ci est que nous créons cette fracture rouge / bleu où nous arrêtons la transmission dans certaines parties du pays, mais pas dans d’autres », a déclaré Hotez.

Plusieurs les sondages ont a constaté que les républicains sont plus susceptibles de dire qu’ils ne veulent pas de vaccin.

Hotez a expliqué à l’hôte de Shepard Smith que dans plusieurs États bleus du nord-est, plus de la moitié de la population a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid et, par conséquent, il y a eu une plus grande diminution des infections à coronavirus au cours des deux dernières semaines.

Les États rouges comme l’Alabama, le Tennessee et le Wyoming, cependant, connaissent des taux de vaccination beaucoup plus faibles et des taux d’infection plus élevés que leurs homologues de l’État bleu, a déclaré Hotez.