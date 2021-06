Les incitations à la vaccination fonctionnent-elles ? Krispy Kreme dit que les cadeaux ont aidé

Que faudra-t-il pour convaincre les gens de se faire vacciner contre le Covid ? Des beignets gratuits aux paiements d’un million de dollars, les groupes publics et privés essaient tout. En mars, Krispy Kreme a été l’une des premières entreprises à déployer une incitation nationale au vaccin Covid, offrant un beignet glacé gratuit à tout adulte muni d’un carnet de vaccination. Depuis lors, la société a déclaré avoir distribué plus de 1,5 million de beignets. (L’offre est toujours valable jusqu’à la fin de l’année.) « Nous avons été la première marque nationale à lancer une campagne pour montrer notre soutien aux Américains qui choisissent de se faire vacciner, et nous espérions que d’autres se joindraient à nous », a déclaré Dave Skena, directeur du marketing chez Krispy Kreme. Plus de Personal Finance :

De plus en plus de collèges demandent des vaccins contre Covid « Donc, c’est très gratifiant de voir autant d’entreprises, d’organisations, de communautés et même de gouvernements d’États encourager et inciter les gens à se protéger et à protéger les autres en se faisant vacciner. » Alors que certains États, comme New Jersey et Connecticut, proposent une bière ou une boisson non alcoolisée gratuite pour inciter davantage de personnes à se faire vacciner contre le Covid, d’autres comme l’Ohio et le Maryland sont allés bien plus loin. La semaine dernière, le Maryland a organisé le premier de ses tirages de loterie de 40 000 $ pour les personnes vaccinées. Il y aura 40 jours consécutifs de tirages pour un prix de 40 000 $, se terminant le 4 juillet avec un tirage final pour un paiement de 400 000 $. L’Ohio organise également une série de tirages pour des prix en espèces, bien que son « Vax-un-million » le concours augmente considérablement la mise.

Les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention montrent qu’environ la moitié de la population américaine a eu au moins une injection – et pourtant, le rythme des vaccinations contre Covid a ralenti à l’échelle nationale.

Les incitations peuvent devenir de plus en plus importantes pour déplacer l’aiguille d’ici, selon Bob Bollinger, professeur de maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins et inventeur de l’application emocha Health. « Cela dépend vraiment des obstacles que les gens rencontrent pour se faire vacciner », a déclaré Bollinger. Plus ces barrières sont élevées, plus elles sont difficiles à surmonter, a-t-il ajouté. Une poignée d’États ont signalé que les programmes d’incitation à la vaccination ont augmenté le nombre de vaccinations locales dans certaines données démographiques après les baisses récentes. Pour sa part, l’Ohio a déclaré que ses taux de vaccination avaient doublé dans certains comtés après l’annonce de la loterie nationale des vaccins.