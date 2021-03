Raffinerie29

Quel genre de conseils un Slenderman déshonoré pourrait-il offrir à Joe Biden?

Au cours du week-end, Jared Kushner a refait surface pour écrire un éditorial pour le Wall Street Journal intitulé «Opportunity Beckons in the Mideast». En partie, il semble penser que son mandat unique en tant que conseiller de son beau-père le qualifie pour conseiller les autres sur la politique étrangère. À un moment donné, il a même daigné appeler le conflit israélo-palestinien un «différend immobilier». Et pourtant, ce n'est pas la chose la plus arrogante qu'il ait dite. Cela est venu plus tard quand il a dit à l'administration Biden que s'ils étaient «intelligents», ils l'écouteraient. Mais revenons en arrière: ce «conseil» est venu après que le président Joe Biden a proposé de travailler avec l'Europe et de rejoindre le plan d'action global conjoint, connu communément sous le nom d'accord nucléaire iranien. En bref, il s'agit d'un accord conclu sous l'administration Obama en 2015 entre l'Iran et le P5 + 1 – les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU: les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine, plus l'Allemagne – pour lever sanctions en échange de restrictions importantes du programme nucléaire iranien. En 2018, l'ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord. Dans l'année, l'Iran a commencé à ignorer les restrictions; cependant, le mois dernier, Biden a déclaré que les États-Unis reviendraient au JCPOA à condition que l'Iran reprenne le respect des conditions convenues. Dans sa chronique de conseils, Kushner a salué (oui, loué) la décision de l'administration Biden comme un «geste diplomatique intelligent». Cependant, naturellement, l'ancien premier gendre estime que Biden était habilité à prendre cette décision grâce au travail de base posé par l'administration Trump. Si cela semble déroutant, c'est parce que c'est le cas. Fondamentalement, selon Kushner, Biden n'aurait jamais eu l'occasion de rejoindre l'accord si Trump ne s'était pas retiré de celui-ci? Nous allons simplement laisser cela là. « M. Trump a déclaré que l'Iran n'avait jamais gagné une guerre mais n'avait jamais perdu une négociation », a écrit Kushner. «Cette négociation est d'enjeux importants et, grâce à sa politique, l'Amérique tient une main forte.» Les déclarations de Kushner ont continué à devenir plus audacieuses en affirmant que «nous assistons aux derniers vestiges de ce que l'on a appelé le conflit israélo-arabe». «L'une des raisons pour lesquelles le conflit arabo-israélien a persisté pendant si longtemps était le mythe selon lequel il ne pourrait être résolu qu'après qu'Israël et les Palestiniens aient résolu leurs différends», a-t-il poursuivi. «Cela n'a jamais été vrai. Les Accords d'Abraham ont exposé le conflit comme rien de plus qu'un différend immobilier entre Israéliens et Palestiniens qui n'a pas besoin de retarder les relations d'Israël avec le monde arabe au sens large. Un rappel, sans aucune raison, qu'en 2019, Jared Kushner a déclaré que pour ramener la paix au Moyen-Orient, les gens doivent tout simplement cesser de «faire du terrorisme». «La table est mise. Si c'est intelligent, l'administration Biden saisira cette opportunité historique pour libérer le potentiel du Moyen-Orient, assurer la sécurité de l'Amérique et aider la région à tourner la page sur une génération de conflit et d'instabilité », a écrit Kushner. «Il est temps d'entamer un nouveau chapitre de partenariat, de prospérité et de paix.» Prenez tout cela avec une pincée – une poignée – de sel, cependant. Après tout, cela vient de la personne qui, au printemps dernier, a déclaré au célèbre journaliste Bob Woodward dans une interview que «les personnes les plus dangereuses autour du président sont des idiots trop confiants». Juste un rappel.