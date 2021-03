Les États-Unis ont connu un pic majeur dans la propagande suprémaciste blanche et anti-LGBTQ l’année dernière, atteignant un niveau record, selon un rapport de l’Anti-Defamation League (ADL).

L’année dernière, le pays a connu un nombre record d’incidents liés à la diffusion de cette propagande, le groupe ayant enregistré 5 125 cas. Le nouveau rapport a été publié mercredi par le groupe de défense juif basé à New York.

Le chiffre s’est avéré près de deux fois plus élevé qu’en 2019, lorsque quelque 2700 incidents de ce type avaient été enregistrés. Dans le même temps, le nombre d’incidents sur les campus universitaires a chuté de plus de la moitié, « Peut-être en raison des restrictions de Covid, » dit le rapport.

Des exemples de propagande ont été enregistrés partout aux États-Unis, Hawaï étant la seule exception. Le Texas, Washington, la Californie, le New Jersey, New York, le Massachusetts, la Virginie et la Pennsylvanie ont connu les niveaux les plus élevés.

Le barrage de propagande, qui présente dans une écrasante majorité un langage suprémaciste blanc voilé avec une inclinaison patriotique, est un effort pour normaliser le message des suprémacistes blancs et renforcer les efforts de recrutement tout en ciblant des groupes minoritaires tels que les juifs, les Noirs, les musulmans, les immigrants non blancs et la communauté LGBTQ. .

La grande majorité des cas de propagande – environ 4 105 – ont été attribués à Patriot Front, basé au Texas. Le groupe d’extrême droite est apparu en 2017, formant un éclat de Vanguard America au lendemain du désastreux rassemblement Unite the Right à Charlottesville, marqué par de violents affrontements et une attaque à la voiture contre les contre-manifestants.

Depuis sa formation, le Patriot Front a été très actif dans la diffusion de sa propagande, le groupe utilisant «Sa propre itération du« patriotisme »pour promouvoir son idéologie suprémaciste blanche et néo-fasciste», le rapport ADL indique, mettant en évidence les techniques utilisées par le groupe.

Le groupe continue d’éviter d’utiliser le langage et les symboles traditionnels de la suprématie blanche dans ses messages, au lieu d’utiliser des expressions ambiguës telles que «l’Amérique d’abord», «Unis nous sommes», «Mieux vaut mort que rouge», «Deux partis. One Tyranny »,« Reclaim America »et« Not Stolen ». Conquis. »

L’Association européenne du patrimoine du New Jersey (NJEHA) a été désignée comme le deuxième groupe de propagande le plus actif, le rapport lui attribuant 508 incidents supplémentaires. Contrairement au Patriot Front, le NJEHA a diffusé des documents plutôt grossiers et ouvertement néo-nazis, y compris des slogans tels que «Antifa est une milice juive communiste», «Black Crimes Matter» et « Rejeter la culpabilité blanche », selon le rapport.

