La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est à Minneapolis pour le procès de Derek Chauvin, faisant des reportages sur les gens, la scène et l’ambiance.

MINNEAPOLIS – Il fait couvert et pluvieux ici depuis presque une semaine. Les douches sont implacables et peu pratiques. Les nuages ​​sont bas, sombres et parfois menaçants. Un frisson dans l’air s’accroche à nos os.

Le temps est une métaphore de la boucle sans fin de rage et de désespoir que de nombreux Minnesotans noirs – et Américains – ressentent et ressentent depuis des années.

Sous l’ombre du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin – l’une des procédures judiciaires les plus médiatisées de notre génération – un autre homme noir est décédé à seulement 10 miles au nord de la ville. Il a été abattu par un agent de police du Brooklyn Center lors d’un arrêt de la circulation dimanche. Son nom est Daunte Wright. Il avait 20 ans.

Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, a déclaré que l’officier avait saisi par erreur son arme à feu au lieu de son Taser. Lors d’une conférence de presse lundi, Gannon a qualifié la fusillade de « décharge accidentelle ».

Alors que le mot a commencé à couler dimanche soir à propos de la mort de Wright, je ne pouvais pas y croire. Je ne voulais pas y croire. J’ai commencé à prier. « S’il vous plaît, Jésus, pas pour le moment. S’il vous plaît, ne laissez pas cela être vrai. Combien de plus cette communauté peut-elle supporter? Combien de plus les Noirs peuvent-ils prendre? Cela ne peut pas se produire maintenant; ce n’est tout simplement pas possible. »

«Je suis meilleur que ça»:Ce que je me dis à chaque fois que mon sang bouillonne après la mort de George Floyd

Nous avons peur pour nos vies

Mais ici, dans les villes jumelles, c’est un endroit où un homme noir meurt aux mains de la police pour une contrefaçon présumée de 20 $. C’est un endroit où un homme noir meurt aux mains de la police pour une plaque d’immatriculation expirée et un mandat pour défaut de comparaître devant le tribunal – pour possession d’une petite quantité de marijuana.

Bien sûr, ce n’est pas seulement une affaire de la région de Minneapolis. Demandez au lieutenant de l’armée de Virginie Caron Nazario à quel point il se sent chanceux d’être en vie après un arrêt de la circulation en décembre lorsqu’il a levé les mains à travers la vitre du côté conducteur, mais s’est quand même fait exploser de gaz poivré, réprimandé, déshumanisé et forcé au sol.

Les agents ont déclaré dans le rapport de police qu’ils avaient arrêté le Chevrolet Tahoe de Nazario parce qu’il n’avait pas de plaque d’immatriculation arrière, bien que le rapport reconnaisse que les agents ont par la suite remarqué une plaque temporaire affichée dans la vitre arrière.

Nazario, vêtu de son treillis et répétant à plusieurs reprises aux officiers qu’il était officier militaire, a déclaré qu’il avait peur de sortir du SUV. Savez-vous pourquoi Nazario avait peur de sortir de son véhicule? Parce qu’il croyait pouvoir être tué.

J’ai conduit avec des étiquettes périmées à quelques reprises l’année dernière. Mon anniversaire est début avril et j’aurais dû mettre à jour mes autocollants de plaque en plein cœur du verrouillage COVID-19. Chaque fois que je prenais le volant, je me retrouvais à trembler de peur de manière incontrôlable. Cette anxiété est inhérente aux personnes qui me ressemblent à cause d’incidents comme ce qui est arrivé à Nazario et Wright.

Nous craignons pour nos vies.

Les ‘erreurs’ et les morts continuent à venir

Et nous sommes fatigués de ceux qui veulent justifier l’abus et la destruction des corps noirs et bruns en demandant: Pourquoi n’a-t-il pas obéi? Tout ce qu’il avait à faire était de coopérer et il serait en vie aujourd’hui.

Affaire Derek Chauvin:« Imaginez dire à une salle pleine de Noirs: c’est trop difficile pour moi de regarder ce procès »

Imaginez la peur que Wright ressentait, en particulier lorsque le procès de Chauvin se déroule dans sa cour arrière; les détails graphiques ont brûlé dans notre noyau jour après jour. Nazario a dit aux officiers la peur qu’il ressentait. C’est vrai. C’est douloureux. C’est traumatisant et parfois paralysant.

Et certains jours, malheureusement, cette peur dépasse le tremblement et la peur et nous ramène dans les gros titres. De nouveau.

Comme l’a dit lundi le maire du Brooklyn Center Mike Elliott à propos de ses policiers: « Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs qui conduisent à la perte de vies. »

Pourtant, erreur ou pas, cela se produit maintes et maintes fois – tout comme la pluie.

La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est membre du comité de rédaction de USA TODAY. Contactez-la au shackney@usatoday.com ou sur Twitter: @suzyscribe