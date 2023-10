Les incidents antisémites constituent un problème en Floride. Les nouvelles lois sur les crimes haineux rendent les sanctions plus sévères

Un homme qui a été arrêté dimanche dernier pour avoir proféré des insultes antisémites devant une synagogue de Sunny Isles Beach et menacé des fidèles alors qu’ils se rendaient aux offices du Shabbat fera face à des accusations criminelles en vertu d’une nouvelle loi de Floride promulguée plus tôt cette année.

L’accusé, Yudel Antonio Herrero, 47 ans, a été accusé d’un délit pour avoir perturbé une assemblée religieuse, mais le bureau du procureur de l’État de Miami-Dade a déclaré que les accusations seraient reclassées au rang de crime de troisième degré en vertu d’un nouveau Statut de Floride qui permet de requalifier certaines infractions en crimes de haine et de les punir de peines renforcées.

Des témoins ont déclaré à la police que Yudel s’était approché de plusieurs hommes alors qu’ils se rendaient chez le roi David Chabad et leur avait crié « tous les Juifs doivent mourir » ainsi que d’autres insultes antisémites. Yudel, un harceleur en série de la synagogue, a perturbé le service en sonnant du shofar, ou corne de bélier, un rituel pratiqué pendant les jours saints, et a refusé de partir après que le rabbin le lui ait demandé, selon le rapport d’arrestation.

Le fait de transformer l’accusation de délit en crime est l’une des premières utilisations de la loi sur les crimes haineux à Miami-Dade depuis qu’elle a été promulguée plus tôt cette année, selon le bureau du procureur de l’État de Miami-Dade.

«Avant le projet de loi 269, cela serait resté un délit. Et un délit est un délit, vous n’allez pas purger une peine », a déclaré James Somohano, directeur de la sécurité communautaire de la Fédération juive du Grand Miami. « La nouvelle législation permet de transformer ce délit en crime de haine… Et c’est un délit grave à Miami-Dade. »

Le rôle de Somohano, le premier du genre au sein de la Fédération juive, est d’aider les synagogues, agences et écoles locales à rester prêtes contre les attaques. Il a déclaré qu’une grande partie de son travail consiste à assurer la liaison entre la communauté juive et les forces de l’ordre lorsqu’il s’agit de crimes haineux, ainsi qu’à éduquer la police sur les nouvelles sanctions renforcées.

« La raison pour laquelle il est important d’avoir ce statut est que nous avons constaté une telle augmentation du harcèlement et des crimes antisémites. Le HB 269 est un outil fantastique, mais il ne peut pas s’arrêter là. Il faut en faire davantage », a déclaré Somohano, faisant référence au projet de loi devenu loi. Avant de rejoindre la Fédération, Somohano a travaillé dans les forces de l’ordre de Miami-Dade pendant plus de 36 ans.

Les crimes de haine religieuse en hausse

À l’échelle nationale, les incidents de crimes haineux sont en hausse, augmentant de près de 12 % entre 2020 et 2021, selon un rapport. Rapport du FBI sur les crimes haineux de 2021. Les crimes haineux à caractère religieux représentaient un peu plus de 15 pour cent de tous les incidents. Bien que les Juifs représentent moins de 3 pour cent Selon le rapport, parmi la population américaine, les incidents anti-juifs représentent plus de la moitié de tous les crimes de haine religieuse.

Les incidents antisémites atteignent un niveau sans précédent en Floride, selon un Audit 2022 publié plus tôt cette année par l’Anti-Defamation League, une organisation à but non lucratif qui traque et combat l’antisémitisme et d’autres actes de haine. L’année dernière, la Floride a connu 269 actes liés à des agressions, au harcèlement et au vandalisme – une augmentation de 42 % depuis 2021 et le plus grand nombre d’incidents antisémites enregistrés depuis que l’ADL a commencé à les suivre en 1979.

De nombreux crimes haineux ciblent les victimes simplement pour ce qu’elles sont, tout en intimidant des communautés entières, a déclaré Lonny Wilk, directeur régional adjoint de l’ADL en Floride.

« Les lois sur les crimes haineux, qui alourdissent les peines ou les peines infligées aux criminels qui les commettent, sont un moyen pour la société de reconnaître que ces crimes suscitent la peur parmi les groupes ciblés et fragmentent les communautés », a-t-il déclaré.

Voici ce qu’il faut savoir sur les nouvelles lois élargies de Floride sur les crimes haineux :

Quelle est la nouvelle loi de Floride ?

Loi de Floride 784.0493 — « Le harcèlement ou l’intimidation fondés sur l’héritage religieux ou ethnique » — fait partie du projet de loi 269, le projet de loi « Nuisances publiques », qui a été promulgué le 1er mai et est entré en vigueur immédiatement. La loi couvre une variété de délits, notamment le déversement de déchets sur des propriétés privées et les menaces contre les universités publiques.

La loi concerne les crimes de haine religieux ou ethniques et stipule que quiconque harcèle ou intimide volontairement et malicieusement une autre personne en raison de sa religion ou de son origine ethnique peut être accusé d’un délit au premier degré. Mais si la personne, en commettant le harcèlement, fait une menace crédible aux autres parties, alors la violation est un crime au troisième degré.

Une autre nouvelle loi d’État, Loi de Floride 775.085, reclasse les délits de crimes haineux pour inclure des peines plus sévères. Par exemple, un délit du deuxième degré est désormais reclassé en délit du premier degré – une accusation traitée avec plus de sévérité. – et un délit au premier degré est reclassé en crime au troisième degré, et ainsi de suite.

Qu’est-ce qui fait d’une chose un « crime haineux » ?

Les crimes haineux en Floride comprennent les actes commis sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine ethnique, de la religion, de l’orientation sexuelle, de l’origine nationale, du statut de sans-abri ou de l’âge avancé de la victime. Ce type de crime pourrait ressembler à un groupe d’adolescents blancs menaçant un adolescent noir en utilisant des insultes racistes, à un homosexuel agressé physiquement devant un bar gay ou à une alerte à la bombe dans un centre islamique, selon le procureur de l’État. site web.

Le discours de haine ne constituerait pas à lui seul un crime de haine au sens du premier amendement. Mais le discours de haine associé à une autre infraction, comme la dégradation de biens publics ou le harcèlement, est considéré comme un crime de haine.

« À moins qu’il n’entre dans l’une de ces autres catégories de discours non protégés, le simple fait de dire des choses haineuses à l’égard d’un groupe de personnes est protégé aux États-Unis. C’est la loi du premier amendement », a déclaré Caroline Mala Corbin, professeur de droit à la faculté de droit de l’Université de Miami.

Les catégories de discours non protégés comprennent les véritables menaces, la diffamation et l’incitation à des actions illégales.

« Les États-Unis protègent particulièrement la liberté d’expression, bien plus que la plupart des autres pays », a déclaré Corbin. « Et l’une des conséquences de cela est que les discours de haine sont protégés. »

Depuis cette année, sous le Loi sur le signalement des crimes haineux, la Floride exige désormais que le gouvernement de l’État et les forces de l’ordre collectent et diffusent des données sur tous les crimes haineux. Le comté de Miami-Dade dispose également d’une ligne d’assistance téléphonique pour l’unité des crimes haineux (786) 687-2566.

Que fait d’autre la loi ?

La loi apporte également des modifications à une loi existante, qui interdit à quiconque d’interrompre de manière malveillante toute école ou assemblée religieuse, comme un service religieux ou des funérailles.

Les principaux changements incluent une augmentation de la peine d’un délit du deuxième degré à un délit du premier degré et la possibilité d’accuser la personne d’un crime du troisième degré si le contrevenant profère une menace crédible.

La loi dissuadera-t-elle les crimes haineux ?

Reste à savoir si la loi aura un effet dissuasif, mais les experts affirment que la loi est essentielle dans la lutte contre les crimes haineux.

« Il est essentiel que les forces de l’ordre disposent des outils nécessaires pour poursuivre efficacement les crimes haineux », a déclaré Brian Siegal, directeur régional de Miami-Broward de l’American Jewish Committee, un groupe de défense. « De nombreuses synagogues et autres institutions juives ont été contraintes de prendre des mesures de sécurité extrêmes en raison de ces menaces. Nous voulons envoyer un signal clair : les attaques à caractère religieux n’ont pas leur place en Floride. »

Mais de nombreux groupes de défense estiment que les lois sur les crimes haineux en Floride ne vont pas assez loin.

« La loi de Floride sur les crimes haineux n’est pas exhaustive », a déclaré Wilk de l’ADL. « Cela ne couvre pas les catégories de genre, d’identité de genre et de handicap physique. »

De plus, il faut du temps pour informer le public et la police des nouvelles lois, ce qui est le cas du projet de loi 269, a déclaré Somohano, le nouveau directeur de la sécurité de la fédération.

« Ce n’est pas que les forces de l’ordre ne veulent pas poursuivre les individus qui commettent ces crimes, c’est que parfois elles ignorent tous les outils dont elles disposent », a déclaré Somohano. « De plus en plus d’agences connaissent le House Bill 269. De plus en plus d’entre elles cherchent comment l’appliquer correctement. »

Ce rapport a été créé avec soutien philanthropique de Bailleurs de fonds chrétiens, musulmans et juifs en partenariat avec Journalism Funding Partners. Le Miami Herald conserve le contrôle éditorial de tous les travaux.