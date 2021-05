Les incidents antisémites augmentent en Grande-Bretagne au milieu du conflit israélo-palestinien

La dernière vague de violence n’a pas fait exception. Plus de 11 jours, avant que les deux parties n’acceptent jeudi un cessez-le-feu fragile, Israël a fait pleuvoir un barrage incessant de frappes dans la bande de Gaza, faisant plus de 230 morts, dont 65 enfants, selon des responsables locaux, en réponse à des milliers de roquettes tirées de Gaza, dont beaucoup ont été interceptées par le système de défense aérienne israélien Iron Dome Les roquettes ont fait plus de 10 morts en Israël.