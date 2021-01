La familiarité déconcertante des matchs disputés dans des stades vides a inauguré une nouvelle année qui a reporté les mêmes incertitudes auxquelles le football mondial est confronté.

Avec une deuxième vague de COVID-19[feminine ravager tant de pays accélérés par des souches mutantes, même la poursuite des compétitions sans interruption reste un défi.

Le retour des supporters aux matchs a été tenté dans toute l’Europe, mais de plus en plus reculé à la fin de 2020, jusqu’à ce que les tourniquets soient complètement fermés. Les matchs de toutes les grandes ligues européennes se joueront sur fond de silence début 2021, l’environnement stérile dépourvu des atmosphères bruyantes dont les joueurs se nourrissent.

Les organisateurs de la compétition se concentrent sur la poursuite de l’émission avant le déploiement massif des vaccins, évitant de longues pauses sans jeux qui peuvent entraîner des remises coûteuses pour les diffuseurs.

La Premier League anglaise a continué à jouer pendant la période de Noël. Mais maintenant que la ligue rapporte un nombre record de coronavirus cas, s’assurer que les matchs et les séances d’entraînement ne propagent pas les infections devrait être la priorité.

Je sais que ce n’est peut-être pas une bonne chose à dire, mais ce sont des moments difficiles pour tout le monde », a déclaré vendredi l’entraîneur de Chelsea Frank Lampard. «Nous aimons regarder notre football, mais la sécurité et la santé doivent passer avant tout.

Ce que 2020 a montré au football mondial, c’est que, même si de nombreuses instances dirigeantes comme l’UEFA expriment leur détermination à ne pas être déraillées par une épidémie de virus, la pandémie peut en fin de compte prendre des décisions hors de leurs mains.

Reportée l’année dernière, la planification du championnat d’Europe reprogrammé reste en évolution. Avant que l’UEFA puisse se demander si les supporters seront autorisés à participer aux matches, elle doit d’abord déterminer où les matches seront organisés.

La logistique était déjà la plus difficile pour les Euros jouant dans 12 villes dans 12 stades à travers l’Europe avant même COVID-19[feminine est venu avec. Des plans alternatifs sont envisagés qui pourraient réduire considérablement le nombre de sites utilisés si les circonstances ne se sont pas suffisamment améliorées.

Organiser la Gold Cup et la Copa America retardées à travers les Amériques est des opérations moins délicates en juin et juillet, mais repose toujours sur la protection de l’environnement de l’équipe contre les violations par coronavirus éclosions.

Si l’organisation d’une compétition à 24 équipes à travers l’Europe pendant une pandémie ne prenait pas assez de temps pour l’instance dirigeante, l’UEFA doit résoudre une autre situation complexe. L’avenir de ses compétitions interclubs reste également en mutation, les différends concernant le format de la Ligue des champions nécessitant une résolution.

Les luttes de pouvoir qui divisaient le football européen à l’aube de 2020 persistent.

Il n’y a plus de temps pour les idées égoïstes, il n’y a plus de temps pour l’égoïsme, a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin dans les heures qui ont suivi à contrecœur l’annulation de l’Euro 2020 pour l’année dernière. C’est une réinitialisation du football mondial.

Mais près de 10 mois plus tard, Ceferin fait toujours la médiation entre les priorités conflictuelles des clubs et des ligues déterminés à remodeler ou à protéger la Ligue des champions.

Il y a des menaces continues de lancer des compétitions séparatistes alors que les équipes d’élite apparemment dirigées par le Real Madrid chassent de plus grandes aubaines tout en aliénant les puissants clubs de la majorité des petites équipes. Les discussions sur une Super Ligue européenne ne pourraient que s’intensifier alors que les puissances endurent une saison inhabituelle de bouleversements avec la Juventus, Barcelone, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain commençant tous la nouvelle année sans dépasser leurs ligues.

Une refonte des ligues anglaises par les six plus grandes équipes a été déjouée l’année dernière lorsqu’une offre apparemment bienveillante pour aider les clubs en difficulté financière pendant la pandémie a été démasquée comme ce qui ressemblait à une prise de pouvoir dans la nef. Mais la disparition de «Project Big Picture» n’a pas freiné le désir de révolution.

C’est cependant l’activisme des acteurs qui a brillé en 2020 et les a encouragés dans la nouvelle année à utiliser leurs plates-formes sur le terrain pour apporter des changements en faveur de la société au sens large.

En Angleterre, les joueurs continuent de se mettre à genoux avant le coup d’envoi remplissant le silence du stade d’un symbolisme puissant dans la poursuite d’une plus grande diversité dans le jeu et de la fin du racisme. L’attaquant de Manchester United et de l’Angleterre, Marcus Rashford, a montré comment un joueur peut défier un gouvernement sur la faim des enfants et forcer une politique de volte-face.

La santé compte loin de la pandémie et la pauvreté qui en découle consomme également du football alors que les inquiétudes grandissent quant à l’impact à long terme de la frappe du ballon.

La nouvelle année apporte l’un des changements les plus importants pour éviter que les joueurs ne souffrent de lésions cérébrales alors que les substituts de commotion cérébrale sont testés à partir de ce mois-ci. Ce pourrait aussi être l’année où la rubrique est réduite, au moins en formation, car les études mettent en évidence les risques de démence pour les anciens professionnels.

Le simple fait de diriger une balle, on n’obtient pas de commotion cérébrale, a déclaré Michael Gray, neuroscientifique à l’Université d’East Anglia en Angleterre. Pourtant, le cerveau vacille toujours à l’intérieur du crâne, il y a encore un peu de dégâts qui continuent. Et c’est ce dommage au fil des années de diriger la balle qui crée la neurodégénérescence.

C’est un avertissement qui donne à réfléchir qui met en perspective toutes les querelles sur les formats de compétition, les arbitres assistants vidéo et les décisions de report de match pendant la pandémie.

