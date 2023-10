Les incendies sur l’île indonésienne de Sumatra provoquent une brume de fumée, incitant les gens à travailler à domicile

PALEMBANG, Indonésie (AP) — Plus de 300 incendies de forêts et de tourbières sur l’île indonésienne de Sumatra ont provoqué lundi un ciel brumeux dans toute la région, incitant les responsables gouvernementaux à demander aux gens de travailler à domicile.

L’armée, la police et le gouvernement local travaillaient ensemble pour éteindre les incendies, qui brûlaient dans 316 endroits à travers la province de Sumatra du Sud, mais leur travail était compliqué par le temps extrêmement sec, a déclaré Iriansyah, chef de l’Agence de gestion des catastrophes de Sumatra du Sud.

La brume de fumée s’est propagée des incendies vers Palembang, la capitale de la province du sud de Palembang, provoquant des conditions atmosphériques malsaines pour les 1,7 millions d’habitants de la région.

« Il existe un risque élevé que les gens souffrent d’infections des voies respiratoires, de toux, d’essoufflement et d’irritation des yeux », a déclaré Iriansyah, qui, comme de nombreux Indonésiens, n’utilise qu’un seul nom.

Le gouvernement du sud de Sumatra a appelé la semaine dernière les écoles à retarder leur ouverture, car la brume a tendance à diminuer au cours de la journée. Mais lundi, les écoles ont demandé aux élèves de suivre les cours en ligne, car la qualité de l’air s’était détériorée et était classée comme « dangereuse ».

« Nous sommes inquiets car la brume s’aggrave à Palembang. … De nombreux enfants sont malades et nous ne pouvons que prier pour que cette catastrophe passe rapidement », a déclaré lundi Umi Kalsum, travailleuse du secteur privé et mère, à l’Associated Press.

Les incendies de forêt et de tourbe constituent un problème annuel en Indonésie qui met à rude épreuve les relations avec les pays voisins. La fumée des incendies a recouvert certaines parties de l’Indonésie, de Singapour, de la Malaisie et du sud de la Thaïlande. Certaines régions de Malaisie ont déclaré avoir ressenti de la fumée provenant des incendies indonésiens depuis la semaine dernière.

Le chef du département malaisien de l’environnement, Wan Abdul Latiff Wan Jaffar, a déclaré la semaine dernière que le retour du smog dans certaines régions du pays était dû à des centaines d’incendies de forêt en Indonésie.

« Dans l’ensemble, la qualité de l’air dans le pays s’est détériorée », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Les incendies de forêt qui se produisent dans la partie sud de Sumatra et dans les parties centrale et sud de Kalimantan, en Indonésie, ont provoqué une brume qui traverse les frontières. »

Mais Siti Nurbaya Bakar, le ministre indonésien de l’Environnement et des Forêts, a déclaré lundi dans un communiqué qu’il n’y avait pas de brume transfrontalière entre l’Indonésie et la Malaisie.

Les données satellite de l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique montrent que la brume en Indonésie se trouvait dans plusieurs zones des îles de Sumatra et de Bornéo. La direction du vent en Indonésie va généralement du sud-est au nord-ouest-nord-est.

« Nous continuons de suivre l’évolution de la situation et il n’y a pas de brouillard transfrontalier vers la Malaisie », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les autorités travaillent au sol et dans les airs pour éteindre les incendies dans les provinces du sud de Sumatra, du Kalimantan central et du Kalimantan du sud, y compris dans certaines zones de Java.

L’Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes a déclaré en septembre qu’il y avait six provinces en Indonésie où les incendies de forêts et de tourbières étaient les plus fréquents, y compris la province de Sumatra du Sud, où un important incendie de tourbières a ravagé pendant plusieurs jours en août.

___

Tarigan a rapporté de Jakarta, en Indonésie. La journaliste d’Associated Press Eileen Ng à Kuala Lumpur a contribué à ce rapport.

Muhammad Hatta et Edna Tarigan, Associated Press