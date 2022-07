Les incendies ravagent les forêts françaises près de l’Atlantique alors que l’Europe se réchauffe

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – Un millier de pompiers avec 10 avions de largage d’eau ont lutté vendredi pour contenir deux incendies de forêt dans la région bordelaise du sud-ouest de la France qui ont forcé l’évacuation de 10 000 personnes et ravagé des forêts de pins près de la côte atlantique. Les températures élevées et les vents violents ont compliqué les efforts de lutte contre les incendies dans la région, l’une des nombreuses régions d’Europe brûlées par les incendies de forêt cette saison. Aucune victime n’a été signalée jusqu’à présent dans les incendies français, bien que certaines maisons et voitures aient été endommagées.

L’un des incendies français se situe dans les bois juste au sud de la station balnéaire atlantique d’Arcachon, une attraction majeure pour les visiteurs de toute la France et d’ailleurs pendant la saison estivale. L’autre se trouve dans un parc non loin de vallées parsemées de vignobles qui ont lutté avec un temps plus chaud et plus sec que d’habitude cette année que les autorités associent au changement climatique.

Plus de 7 000 hectares de terres ont été consumés par les incendies, selon le service régional d’urgence. Alors que les incendies se sont prolongés jusqu’à un quatrième jour vendredi, l’un des incendies a été partiellement maîtrisé, a-t-il déclaré, mais a averti que des températures plus chaudes et des vents venant de l’intérieur des terres au cours du week-end pourraient encore compliquer les efforts.

Certains des avions et équipements de lutte contre les incendies qui devaient être exposés lors du défilé du 14 juillet à Paris jeudi ont été détournés pour être utilisés sur les incendies de la région de Bordeaux. Des incendies de forêt se sont également déclarés dans le sud-est de la France et au nord de Paris.

Le Portugal a été particulièrement touché par les incendies de forêt cette semaine. Plus de 3 000 pompiers se sont battus cette semaine aux côtés de citoyens portugais ordinaires désespérés de sauver leurs maisons de plusieurs incendies de forêt qui ont fait rage à travers le pays, attisés par des températures extrêmes et des conditions de sécheresse.

La télévision publique portugaise RTP a rapporté vendredi que la superficie brûlée cette année a déjà dépassé le total de 2021. Plus de 30 000 hectares (74 000 acres) de terres ont été brûlées, a-t-elle déclaré, la plupart au cours de la semaine dernière.

L’Agence de protection civile du pays a déclaré qu’une dizaine d’incendies faisaient toujours rage vendredi, ceux dans le nord du pays étant les plus préoccupants.

Pendant ce temps, les autorités ont déclaré qu’un maximum de juillet pour le pays de 47 degrés Celsius (117 Fahrenheit) avait été enregistré jeudi dans la ville de Pinhao, dans le nord du pays, le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.

L’Espagne, la Croatie et la Hongrie ont également combattu des incendies de forêt cette semaine. Pour un cinquième jour, les pompiers espagnols se sont battus pour tenter de maîtriser un incendie déclenché par un coup de foudre dans la région du centre-ouest de Las Hurdes qui a consommé environ 5 500 hectares.

Quelque 400 personnes de huit villages ont été évacuées jeudi soir alors que les flammes s’approchaient de leurs maisons et menaçaient de se propager dans le parc national voisin de Monfrague.

Le gouvernement a déclaré vendredi 17 incendies à travers l’Espagne ont occupé les pompiers. Dans le nord-est de la Catalogne, les autorités ont introduit des restrictions d’accès à plusieurs zones de montagne afin d’éviter d’éventuels incendies.

L’Union européenne a exhorté les États membres à se préparer aux incendies de forêt cet été alors que le continent fait face à un autre changement climatique extrême qui, selon les scientifiques, est déclenché par le changement climatique.

Dans la ville espagnole de Séville, l’un des points les plus chauds d’Europe cette semaine, certains syndicats ont appelé à renvoyer les travailleurs chez eux. Les températures dans de nombreuses régions d’Espagne dépassent la barre des 40 ° C (104 ° F) depuis plusieurs jours et devraient continuer à le faire jusqu’à la semaine prochaine.

Séville est devenue la première ville au monde à participer à un projet pilote qui nomme et catégorise les vagues de chaleur dans le but de sensibiliser aux risques pour la santé causés par la chaleur extrême et aux précautions que les citoyens doivent prendre.

« La chaleur extrême liée au climat tue plus de personnes que tout autre danger lié au climat. La chaleur est invisible, elle est silencieuse et elle tue lentement, et les gens n’en sont pas conscients », a déclaré Kathy Baughman McLeod, directrice du Arsht-Rockefeller Resilience Center de l’Atlantic Council.

L’agence météorologique britannique Met Office a averti vendredi que les températures record attendues la semaine prochaine présentent un risque de “maladie grave ou de danger pour la vie”.

Le bureau a émis son tout premier “avertissement rouge” de chaleur extrême pour lundi et mardi, lorsque les températures dans le sud de l’Angleterre devraient atteindre 37 degrés Celsius (98,6 degrés Fahrenheit). Il est possible que les températures dépassent les températures les plus élevées jamais enregistrées au Royaume-Uni, 38,7 ° C (101,7 ° F), établies en 2019.