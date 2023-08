Les incendies rapides d’Hawaï auront un lourd tribut sur l’environnement de l’État

Les incendies de forêt qui se sont propagés rapidement à Maui cette semaine ont fait des ravages sur les humains et les biens, tuant des dizaines de personnes et dévastant la ville historique de Lahaina. Mais leurs effets sur le paysage et l’environnement à Hawaï devraient également être importants.

Les experts disent que les incendies sont susceptibles de transformer le paysage de manière indésirable, notamment en accélérant l’érosion, en envoyant des sédiments dans les cours d’eau et en dégradant le corail qui est d’une importance cruciale pour les îles, la vie marine et les humains qui vivent à proximité.

Un aperçu de certains de ces impacts potentiels :

CORAIL

Les incendies de forêt ont frappé Hawaï au moment même où Jamison Gove, un océanographe basé à Honolulu de la National Oceanic and Atmospheric Administration, publiait des recherches dans Nature sur les récifs coralliens d’Hawaï se remettant d’une vague de chaleur marine de 2015. Ce travail a mis en évidence la menace pour le corail des contaminants d’origine terrestre qui se déversent dans l’océan.

Gove a déclaré jeudi que brûler des maisons, des structures commerciales, des voitures et des camions aggraverait tout ruissellement en concentrant des matériaux synthétiques dans le ruisseau.

« Ce n’est pas un saut majeur de suggérer que lorsque tout ce matériel est encore plus fortement concentré dans une petite zone, que les conséquences seraient sans aucun doute plus graves si et quand il se trouve dans l’océan », a déclaré Gove. Il a noté que l’emplacement côtier de Lahaina signifiait « une distance minimale » pour que les matériaux atteignent l’océan.

« Les récifs coralliens assurent la protection côtière, ils fournissent la pêche, ils soutiennent les pratiques culturelles à Hawaï », a déclaré Gove. « Et la perte de récifs a des conséquences si néfastes sur l’écosystème. »

BOIRE DE L’EAU

Une victime de l’incendie pourrait être de l’eau potable.

Andrew Whelton, professeur de génie civil et de génie environnemental et écologique à l’Université Purdue, a déclaré que les incendies de forêt peuvent contaminer les puits privés et les systèmes d’eau et même les systèmes d’eau municipaux.

Les puits privés, qui peuvent être peu profonds et n’ont parfois guère plus de protection qu’une planche ou une maison de puits, sont facilement détruits par le feu et contaminés, a déclaré Whelton.

Les réseaux municipaux peuvent également être touchés lorsqu’un incendie endommage les réseaux de distribution. Whelton a décrit un scénario dans lequel les chutes de pression pourraient entraîner un reflux d’eau contaminée, aspirant de la fumée, de la suie, des cendres et des vapeurs qui pénètrent dans les plastiques, les joints et d’autres matériaux pour créer un problème futur.

« Ils s’infiltrent lentement dans l’eau propre que vous venez de mettre, rendant cette eau propre dangereuse », a déclaré Whelton.

CHANGEMENTS DE PAYSAGE ET DE SOL

Elizabeth Pickett, co-directrice exécutive de la Hawaii Wildfire Management Organization, une organisation à but non lucratif travaillant avec les communautés pour prévenir et atténuer les incendies, a déploré les changements provoqués par le feu.

Les espèces d’herbes envahissantes et sujettes aux incendies se sont déplacées au fil du temps et lors d’un incendie, elles peuvent brûler dans les forêts indigènes, ce qui signifie que les forêts sont remplacées par plus d’herbe, a déclaré Pickett. Le sol brûle et se détache, entraînant une érosion massive après le feu qui étouffe le corail, a un impact sur la pêche et réduit la qualité de l’eau de l’océan, a-t-elle déclaré.

L’État est venteux et la poussière souffle pendant des années, nuisant à la santé humaine, a-t-elle ajouté.

« Lorsque vous perdez votre sol, il est vraiment difficile de le restaurer et de le replanter. Et puis la seule chose qui peut vraiment gérer la vie là-bas dans de nombreux cas, ce sont plus de ces espèces envahissantes », a déclaré Pickett. « C’est systémique. L’air, la terre et l’eau sont tous touchés.

Paul Steblein, coordinateur de la science des incendies de forêt pour l’US Geological Survey, a déclaré qu’il existe un certain nombre d’espèces envahissantes adaptées au feu. Si c’est ce qui repousse après un incendie de forêt, les incendies peuvent devenir plus fréquents.

Ces herbes envahissantes poussent également plus rapidement pendant les périodes plus humides en raison du changement climatique et deviennent faciles à brûler lorsqu’elles se dessèchent, a déclaré Steblein.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Doug Glass et Jennifer Mcdermott, Associated Press