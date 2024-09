Les incendies forestiers au Paraguay s’étendent sur plus de 353 000 hectares

(CNN Español) — Les incendies forestiers dans la région du Chaco paraguayen, situés dans le nord du pays, limités à la Bolivie et au Brésil, s’abattent sur des siècles de kilomètres d’hectares, affectant la flore et la faune locales. Il a également été diffusé sur CNN les autorités de l’Institut forestier national du Paraguay, l’INFONA, qui a quelques foyers actifs et l’incendie principal, situé dans le parc national Chovoreca, qui est contrôlé.

Selon un responsable, l’INFONA a communiqué que seule la région du parc national Chovoreca a enregistré plus de 181 500 hectares de terres occupées par les lamas. Les données recueillies à travers le moniteur satellite révèlent que 14 119 hectares de superficie affectée correspondent à des niveaux de communautés autochtones.

De son côté, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable du Paraguay, le MADES, a informé la semaine de ces températures qu’il y a 13 foyers de chaleur actifs dans les zones protégées, qui ne doivent pas nécessairement provoquer d’incendies, mais aussi que votre température Il est relativement élevé pour les paramètres normaux établis.

Cristina Goralewski, titulaire de l’INFONA, a déclaré devant la presse que « la difficulté persistante est dans le nord du pays, qui a ravivé le feu qui se déroulait latent en bas de la terre et qui est maintenant combattu et contrôlé ».

Le ministère public du Paraguay a lancé une enquête par présomption d’origine du feu par les propriétaires des finances des zones affectées et les autres personnes ne se sont pas présentées à déclarer, a déclaré le fiscal du cas. Mientras qui desde el INFONA notificaron and the realizaron sumarios a los dueños de las fincas and esperan sus respuestas.

Dans les efforts visant à contrôler les incendies, plus de 280 personnes, parmi les bombardiers et les militaires, sont impliquées dans les efforts visant à éteindre les foyers restants selon les déclarations du ministre Rolando De Barros sur la cargaison du MADES, et ont sollicité la population pour éviter la manipulation. de feu pour éviter de nouvelles foyers liés aux vents favorables à la prolifération de ces désastres.

L’humour dans les incendies des pays limités comme le Brésil, le Pérou et la Bolivie pourrait être visualisé dans une grande partie du pays, comme également dans la région nord de l’Argentine, où sa présence persiste.

The-CNN-Wire™ et © 2024 Cable News Network, Inc., une société Warner Bros. Discovery. Tous droits réservés.