Les incendies en Grèce en 2023 ont détruit des forêts, des monastères et des vignobles

Le monastère de Panagia Ipseni, sur l’île grecque de Rhodes, a été entouré d’incendies rapides en juillet. (Nicole Tung pour le Washington Post)

RHODES, Grèce — Alors que les flammes approchaient du monastère de Panagia Ipseni, datant du XIXe siècle, les religieuses à l’intérieur se sont renforcées. Dans les années 1990, un voyant du village rêvait de femmes responsables de la vie cloîtrée du sanctuaire, ce qui a incité l’Église orthodoxe à remplacer ses moines masculins par des sœurs. Aujourd’hui, ces religieuses refusent de partir, jurant de tenir le feu de forêt à distance avec des prières et des seaux d’eau.

Mais ce n’était pas un incendie ordinaire. En quelques minutes, des gyres surchauffés ont englouti l’atelier où les sœurs travaillaient sur les icônes de Saint Mélétios et de la Vierge à l’Enfant. La fumée remplissait les cours mosaïquées du monastère. Les vergers d’oliviers et les vignobles qui fournissaient leur subsistance ont pris feu.

«C’était comme voir l’enfer», a déclaré la Mère Supérieure Mariam Nikitiadi.

Au cours d’un été de méga-incendies dans l’hémisphère nord, la région méditerranéenne est confrontée à ce qui, vu sur le terrain, semble être une menace existentielle. Un mélange toxique de chaleur extrême et de sécheresse, associé à la malveillance ou à la négligence humaine, a embrasé la région, coûtant des dizaines de vies et des millions de dégâts.

C’est un scénario que les scientifiques ne s’attendaient pas à devenir réalité si tôt.

« Le nombre de jours de risque d’incendie élevé ou extrême dans le sud de l’Europe a déjà atteint des niveaux que nous pensions ne pas voir avant 2050 », a déclaré Jesus San Miguel, chercheur principal au Centre commun de recherche de la Commission européenne. « En raison du changement climatique, nous allons beaucoup plus vite que nous le pensions. »

Les incendies de forêt – d’une ampleur record – ont transformé les forêts vierges en paysages lunaires surnaturels et déclenché des évacuations massives de zones développées. Les incendies menacent également le patrimoine culturel dans une partie du monde connue autant pour les ruines de la civilisation ancienne que pour les joies des vacances modernes.

Le changement climatique modifie depuis un certain temps certains aspects de la vie en Méditerranée. Le réchauffement des mers a menacé la table grecque, dévastateur récoltes de moules et amener une armée de poissons envahissants qui se nourrissent de captures traditionnelles telles que le calmar et le vivaneau. Les climatiseurs dépassent désormais de nombreuses maisons blanchies à la chaux.

Mais les incendies de forêt offrent un sombre aperçu d’un avenir plus chaud et plus sec – et rappellent brutalement les défis à venir.

Même à la fin de l’été, les incendies brûlent toujours. En Sicile, un incendie a détruit l’église Santa Maria di Gesù du XVe siècle, transformant une ancienne statue en bois de la Vierge Marie en une bûche roussie et consumant les restes vieux de 434 ans de saint Benoît le Maure. Dans les îles Canaries espagnoles, le mois dernier, 26 000 personnes à Tenerife ont dû évacuer leurs maisons en raison d’incendies devenus incontrôlables.

Pourtant, la dévastation de cette année n’est nulle part pire qu’en Grèce, un lieu abritant des antiquités inestimables et de riches traditions locales, qui lutte actuellement contre un incendie historique.

Des centaines de pompiers – y compris des renforts venus de toute l’Europe – luttent depuis près de deux semaines pour contenir un gigantesque incendie dans le nord de la Grèce qui a tué 20 personnes et consumé une superficie quatre fois plus grande que la ville de New York, ce qui en fait le plus grand incendie jamais enregistré dans ce pays. les frontières de l’Union européenne.

Une si grande partie de la forêt de Dadia a brûlé que les experts craignent que son écosystème soi-disant protégé – abritant des aigles royaux et quatre espèces de vautours – ne puisse jamais se rétablir. Dadia « ne sera plus jamais revue telle que nous la connaissions », a déclaré à la presse grecque Alexandros Dimitrakopoulos, directeur de l’école de foresterie et d’environnement naturel de l’université Aristote de Thessalonique.



Prévisions météorologiques dangereuses en matière d'incendie dans un monde en réchauffement Sur la base d'un réchauffement de 1,5°C La plupart de Espagne pourrait connaître deux à quatre mois d'incendies dangereux chaque année — un scénario qui se joue déjà cette année. Hausse des températures et sécheresse accrue Rhodes alimentera la propagation des incendies de forêt. Remarque : La carte indique la fréquence des jours présentant un risque d'incendie élevé à extrême. Source : Centre commun de recherche, Commission européenne (projection 2017)

Certains jours, les Grecs se réveillent avec la nouvelle de dizaines de nouveaux incendies. Les habitants d’Athènes – ainsi que les touristes parcourant l’Acropole – ont regardé nerveusement la semaine dernière la fumée des flammes orange s’élever des collines à l’extérieur de la capitale.

« Nous sommes dans une période de crise », a déclaré Vassilis Kikilias, ministre grec de la crise climatique et de la protection civile. « Nous sommes tous sous pression. »

Les incendies ont alimenté un débat national sur les causes et les réponses.

Les autorités pointent du doigt les incendiaires – des dizaines de suspects ont été arrêtés ces dernières semaines – et une combinaison malheureuse de conditions extrêmement chaudes, sèches et venteuses. Certains dirigeants grecs ont également impliqué des migrants qui ont cherché refuge dans les forêts (et dont au moins 19 sont morts dans les récents incendies).

En réponse aux critiques selon lesquelles le gouvernement n’était pas suffisamment préparé, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé jeudi son intention d’acheter des drones pour surveiller les incendies, de déployer des capteurs thermiques sur des sites clés et d’embaucher davantage de scientifiques et de pompiers.

Groupes environnementauxquant à eux, affirment que l’accent devrait être mis sur la prévention des incendies, la gestion de l’eau et l’urgence de lutter contre le changement climatique – avec la désagréable connaissance que les incendies de forêt ont fait grimper les émissions de carbone de la Grèce.

Mais alors que les températures estivales dans le sud de l’Europe se réchauffent à un rythme trois fois plus rapide que la moyenne mondiale, de nombreuses personnes ici se demandent si le mode de vie méditerranéen peut être sauvé.

Le feu est un fléau en Grèce aussi vieux que les Romains, les Perses et les Ottomans en maraude. Mais même les pompiers chevronnés ont été secoués par l’intensité sans précédent de l’incendie de juillet qui a brûlé 14 pour cent de Rhodes en 10 jours bouillonnants.

Rhodes est plus humide et plus verte que de nombreuses îles grecques. Et pourtant, la chaleur de 100 degrés rendait l’incendie impossible à éteindre : l’eau libérée par les avions s’évaporait avant d’atteindre les flammes.

« Ce n’était pas seulement un incendie, c’était un phénomène », a déclaré Nikitas Venios, chef des pompiers de Rhodes, 58 ans. « Je n’ai jamais vu quelque chose de pareil auparavant. Je n’ai jamais vu l’air brûler et le sol bouillir. C’est quelque chose de nouveau.

Au moment où l’enfer avait été maîtrisé, il avait englouti des milliers d’acres de forêt, consumé 50 000 oliviers et nécessité une évacuation de 20 000 personnes comme à Dunkerque.

Les autorités grecques ont présenté cette évacuation massive – décrite comme la plus importante de l’histoire grecque – comme un exemple de gestion efficace des crises. Ils attribuent le mérite à un nouveau système d’alerte qui a envoyé des avertissements sur les téléphones des personnes se trouvant dans les zones d’évacuation pour avoir contribué à éviter le genre de décès horribles causés par le récent incendie de Maui.

Mais les critiques – y compris les habitants qui ont aidé les touristes à s’échapper dans leurs voitures et bateaux personnels – ont décrit des scènes de chaos et accusé les autorités locales de ne pas avoir élaboré un plan d’évacuation global comme l’exige la loi grecque. Ils affirment que l’essentiel de l’aide professionnelle destinée à la lutte contre les incendies a été destinée à aider les hôtels de luxe et leurs riches propriétaires, tandis que les villages locaux ont dû dépendre davantage des efforts des bénévoles. Et ils disent que le seul décès dans les incendies de Rhodes – celui d’un pompier volontaire – était principalement une question de hasard.

« C’est une chance qu’il n’y ait pas eu davantage de blessés », a déclaré Christos Maliarakis, président de la Société internationale de culture et du patrimoine de Rhodes. « La question est maintenant de savoir ce qui se passera ensuite. La crainte est que certaines parties de Rhodes perdent le charme qui a amené les gens ici.

Dans un pays fortement dépendant du tourisme – et une île qui l’est encore plus – les autorités grecques ont désespérément cherché à réparer les dommages causés aux relations publiques, en promettant des vacances gratuites l’année prochaine pour les évacués. À plus long terme, cependant, le secteur vital du tourisme dans le sud de l’Europe sera confronté à des défis plus importants. Une étude de juillet de l’Union européenne prévoit que le réchauffement climatique pourrait entraîner une baisse de plus de 9 pour cent du nombre de visiteurs sur certaines îles grecques, tout en stimulant le tourisme vers des destinations du nord comme le Pays de Galles.

Le cité médiévale de Rhodes – situé loin de l’endroit où l’incendie de juillet a fait rage – reste indemne et regorge de touristes. En effet, à l’ère des incendies, tous les impacts sont locaux. Dans les communautés du sud les plus durement touchées, comme Kiotari et Lardos, plusieurs hôtels endommagés sont restés fermés et les rues principales, généralement pleines en été, ressemblent à des villes fantômes.

« Nous sommes tous préoccupés par la saison », a déclaré Georgina Apolokiayis, copropriétaire du restaurant Lighthouse en bord de mer à Kiotari, où, récemment après-midi, trois des 15 tables étaient occupées. «Nous vivons pour le mois d’août. Et regarde autour de toi. Nous sommes pratiquement vides.

Lors d’un trajet vers son domicile, où plusieurs maisons de village ont brûlé, elle a montré un paysage infernal vallonné d’arbres calcinés. « Qui sait combien de temps il faudra pour s’en remettre. Je veux dire, qui viendra en vacances pour voir que.»

Selon les experts, l’une des raisons pour lesquelles les incendies se sont propagés rapidement ici était liée à l’abandon progressif de la vie traditionnelle. Il y a moins d’agriculteurs et de bergers – dont les moutons et les chèvres paissent dans des clairières qui tendent à ralentir les incendies – et plus d’employés d’hôtellerie.

« Pourquoi? Parce que c’est un travail dur – et puis quelque chose comme ça arrive », a déclaré Strevlos Mandis, un agriculteur de 67 ans debout dans les restes calcinés de son salon. A quelques mètres de là, le cadavre brûlé de son chien, Mexicana, était recroquevillé près de son bol d’eau fondue. Mandis a perdu près de la moitié de son troupeau de moutons dans l’incendie. Non assuré, comme la plupart des gens ici, il n’a « aucune idée » de la manière dont il va reconstruire.

Sur la principale route côtière du sud, Dimitris Hatzifotis, 26 ans, se tenait au milieu des restes calcinés d’Angelaki, une taverne et une institution locale fondée par son défunt père.

Maison d’une recette secrète de plat de chèvre et de soirées dansantes sur de la musique folklorique sous un ciel étoilé, Angelaki était le lieu de rencontre pour les habitants de Kiotari – ainsi que le seul restaurant ouvert hors saison.

Le matin du 24 juillet, après une nuit passée à sauver des maisons de l’incendie de son village, il se tenait devant l’enveloppe en feu du restaurant. Il a pleuré, refusant dans un premier temps de partir avant d’être doucement poussé vers un lieu sûr par la police locale.

Hatzifotis n’était pas non plus assuré.

Debout dans une salle noircie du restaurant où une caisse enregistreuse fondue était fusionnée avec un bureau, il s’inquiétait de l’avenir de Rhodes. Les incendies, a-t-il dit, sont le symptôme d’un mal plus grave. Passionné de pêche, il a observé les poissons prédateurs venus de climats plus chauds envahir les eaux au large de Rhodes, se régalant des prises traditionnelles de vivaneaux et de mérous. Autrefois, il cultivait des pastèques à Rhodes sans eau. Aujourd’hui, par temps plus sec, il a besoin d’irrigation.

« Tout ce que nous connaissions est en train de disparaître », a-t-il déclaré.