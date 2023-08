Les incendies en Grèce continuent de faire rage et le bilan s’élève à 21 morts

Les pompiers grecs ont eu du mal vendredi à contenir de nombreux incendies de forêt qui s’étendent à tout le pays.

Les pompiers grecs ont eu du mal vendredi à contenir de nombreux incendies de forêt qui s’étendent à l’ensemble du pays, alors que le bilan de la semaine des incendies qui font rage s’élève à 21.

Les pompiers grecs ont annoncé vendredi avoir retrouvé le corps d’un homme dans la même zone d’Evros, dans le nord de la Grèce, où la première victime des incendies de la semaine avait été retrouvée lundi.

Les corps de 19 autres personnes soupçonnées d’être des migrants, dont deux enfants, ont été retrouvés dans la région en début de semaine.

La région d’Evros est un point d’entrée régulier pour les migrants en provenance de la Turquie voisine, et les gardes-frontières locaux ont averti que davantage de demandeurs d’asile auraient pu être piégés par les incendies qui ont éclaté samedi.

Un berger âgé est mort lundi dans un autre incendie en Béotie, au nord d’Athènes.

« La Grèce connaît l’année la plus difficile en termes de conditions climatiques depuis le début de la collecte de données météorologiques », a déclaré le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis lors d’un point de presse régulier.

Il a ajouté qu’au cours de la semaine dernière, les pompiers ont dû faire face à 516 nouveaux foyers.

Le front d’Evros, en feu depuis samedi, restait vendredi le défi le plus difficile pour les pompiers.

« Malheureusement, Evros est la partie la plus active de tous les fronts auxquels nous sommes confrontés en ce moment, et peut-être la section la plus difficile à laquelle nous serons confrontés aujourd’hui », a déclaré le porte-parole des pompiers, Yiannis Artopios, à la télévision d’État ERT.

Les plus grands incendies de l’UE

L’incendie ravageait la forêt de Dadia, l’un des principaux sanctuaires d’oiseaux de proie en Europe.

Les incendies de forêt d’Alexandroupoli sont désormais les plus importants jamais enregistrés dans l’UE en 2023 et les deuxièmes depuis 2000, selon le bloc.

Mais un autre incendie dangereux sur le mont Parnitha, près d’Athènes, a été maîtrisé, a déclaré Artopios.

Un troisième grand incendie faisait toujours rage en Béotie, mais les conditions se sont améliorées.

Les autorités ont imputé aux incendiaires les multiples fronts qui ont émergé simultanément dans le pays au cours des derniers jours.

Artopios a déclaré que les enquêtes sur les incendies criminels impliquent désormais le service national de renseignement.

Un homme de 45 ans a été arrêté jeudi, soupçonné d’incendie criminel.

Un risque d’incendie très élevé est prévu vendredi pour le centre de la Grèce et Athènes.

Les incendies ont ravagé jusqu’à mercredi plus de 120 000 hectares de terres à travers la Grèce en 2023, selon les estimations de l’Observatoire national.

La superficie brûlée cette année est trois fois plus grande que la moyenne annuelle depuis 2006, selon l’Observatoire européen des incendies de forêts.