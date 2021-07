Les incendies d’hôpitaux indignent les Irakiens, mais ils voient peu d’espoir de changement

NASIRIYA, Irak — Le chef provincial de la défense civile, le brigadier. Le général Salah Jabar avait mis en garde pendant des mois contre les problèmes dans les hôpitaux locaux avant qu’un incendie dans un service de coronavirus de cette ville du sud ne tue au moins 60 personnes cette semaine. Il a signalé les matériaux de construction inflammables, un manque de détecteurs d’incendie et des bonbonnes d’oxygène mal entreposées.

Mais ses avertissements répétés au ministère régional de la Santé ont été ignorés, a-t-il déclaré. Puis il a eu des nouvelles de sa mère.

Il y a une semaine, elle était soignée pour Covid-19 dans le même hôpital touché par l’incendie mortel de la ville méridionale de Nasiriya, et alors qu’elle se rétablissait dans une autre salle d’isolement, deux petits incendies se sont déclarés là-bas.

« Ma mère m’en a parlé et m’a dit : ‘C’est mieux si tu me fais sortir d’ici. Cet endroit me fait peur », a déclaré mercredi le général Jabar. Bien qu’elle soit toujours malade, a-t-il déclaré, il l’a fait sortir et l’a ramenée chez elle, quelques jours seulement avant l’incendie meurtrier de l’hôpital universitaire Imam Hussein.