Les incendies de Maui ravivent des tensions vieilles de plusieurs siècles sur les droits à l’eau. Les ruisseaux sont sacrés pour les Hawaïens

LAHAINA, Hawaï (AP) — Peu après le déclenchement de l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle, un promoteur immobilier autour d’une communauté menacée de Maui a demandé de toute urgence aux autorités de l’État l’autorisation de détourner l’eau des cours d’eau pour lutter contre l’enfer grandissant.

West Maui Land Company, Inc. a déclaré avoir finalement reçu l’approbation de la commission d’Hawaï qui supervise la gestion de l’eau, mais a suggéré que l’organisme d’État n’avait pas agi assez rapidement et a d’abord ordonné à l’entreprise de discuter avec un producteur de taro en aval qui dépend de l’eau du ruisseau. selon les lettres d’un dirigeant de l’entreprise obtenues par l’Associated Press et d’autres médias.

Les membres de la communauté, y compris les agriculteurs autochtones hawaïens, affirment que l’eau que le promoteur voulait pour ses réservoirs n’aurait pas fait de différence dans la lutte contre les incendies. Les réservoirs n’alimentent pas les bouches d’incendie du comté de Maui et les hélicoptères de lutte contre les incendies – qui auraient pu plonger dans les réservoirs pour trouver de l’eau – ont été cloués au sol à cause des vents violents.

L’incendie du 8 août, qui a tué au moins 115 personnes, s’est produit sous les développements de la West Maui Land Company et dans les communautés hawaïennes qui dépendent de l’eau. Mais le conflit sur l’accès à l’eau pendant l’incendie a suscité de nouvelles tensions dans un combat qui remonte au milieu des années 1800, lorsque des pratiques injustes de distribution d’eau ont pris racine lors de l’établissement de plantations pendant la colonisation.

« Il s’agit d’une version 2023 de ce qui se passe à Lahaina depuis des siècles », a déclaré Kapua’ala Sproat, directeur du centre de droit autochtone hawaïen de l’Université d’Hawaï.

Glenn Tremble, qui a écrit les lettres, a déclaré à l’AP par SMS que la société n’avait pas partagé les lettres avec les médias et ne voulait pas détourner l’attention des pertes de West Maui. AP a obtenu la correspondance de diverses personnes proches du différend.

« Tout ce que nous avons demandé, c’est de pouvoir rendre l’eau disponible pour la prévention et l’extinction des incendies, pour aider les gens pendant que nous nous rétablissons et pour reconstruire ce que nous avons perdu », a-t-il écrit.

Le complexe push-pull sur les dérivations des cours d’eau de Maui rappelle d’autres batailles pour les droits de l’eau dans les États occidentaux frappés par la sécheresse, qui ont opposé les tribus amérindiennes aux agriculteurs et les agriculteurs aux zones urbaines.

Les autochtones hawaïens se battent depuis longtemps pour protéger ce qu’ils considèrent comme une ressource sacrée. Les détournements de cours d’eau se sont poursuivis même après la fermeture des plantations, et un développement en plein essor a contribué aux conditions arides de l’ouest de Maui. Le lotissement de la West Maui Land Company – comprenant des maisons fermées de plusieurs millions de dollars qui utilisent de l’eau détournée – n’a pas été touché par les incendies de Lahaina, ont noté les autochtones hawaïens qui vivent des ruisseaux et cultivent du taro, un aliment de base culturel.

« À une époque, Lahaina était connue pour être très verdoyante et très luxuriante », a déclaré Blossom Feiteira, une praticienne culturelle autochtone hawaïenne et originaire de Lahaina. Les Hawaïens vénèrent tellement l’eau et son abondance est la raison pour laquelle Lahaina est devenue la capitale du royaume hawaïen de 1820 à 1845, a-t-elle déclaré.

Lorsque les champs de canne à sucre et d’ananas de l’époque des plantations ont fermé leurs portes dans les années 1980 et 1990, l’eau a été redirigée vers des communautés fermées dotées de pelouses verdoyantes et de piscines, a-t-elle expliqué. Des broussailles brunes envahies et des herbes envahissantes ont poussé autour de ces développements.

« Il y a eu du ressentiment au sein de la communauté à propos de ce genre d’image », a déclaré Feiteira.

Dans l’une des lettres, la West Maui Land Company a déclaré que la Commission d’État sur la gestion des ressources en eau ne devrait pas donner la priorité à « la ferme d’un individu » plutôt qu’à la lutte contre un incendie provoqué par le vent.

« Personne n’est content qu’il y ait de l’eau dans les ruisseaux alors que nos maisons, nos entreprises, nos terres et nos vies ont été réduites en cendres », a déclaré l’entreprise. La lettre indiquait que l’entreprise avait demandé « l’autorisation de détourner davantage d’eau des cours d’eau afin que nous puissions stocker autant d’eau que possible pour lutter contre l’incendie » à 13 heures le jour de l’incendie, mais qu’il leur avait été demandé de se renseigner d’abord auprès d’un taro en aval. fermier.

Vers 18 heures, la commission a approuvé le détournement d’une quantité supplémentaire d’eau, indique la lettre.

La suggestion de West Maui Land selon laquelle Kaleo Manuel, premier adjoint de la commission, aurait retardé le déversement de l’eau du ruisseau a touché une corde sensible parmi les autochtones hawaïens et d’autres qui affirment que l’entreprise fait de lui un bouc émissaire et utilise la tragédie pour prendre encore plus d’eau.

Un ruisseau de Lahaina alimente les parcelles de taro de Keʻeaumoku Kapu sur ses terres ancestrales au fond de la vallée de Kauaula, dans les montagnes au-dessus de Lahaina. Il a fui la ville l’après-midi de l’incendie alors que les flammes approchaient et a passé une nuit dans son camion. L’incendie ne s’est pas approché de sa maison et de sa ferme dans la vallée, mais en 2018, les habitants de la région ont utilisé l’eau du ruisseau pour lutter contre un incendie de forêt, a-t-il déclaré.

Il a qualifié la description des dérivations de cours d’eau par West Maui Land de « fausse » et fallacieuse.

« Ils feront tout pour l’obtenir », a déclaré Kapu à propos de l’eau.

L’entreprise « essaye de profiter de cette période incroyablement difficile pour obtenir un avantage juridique et financier, en particulier sur ses ressources en eau, alors que c’est quelque chose qu’elle n’était pas en mesure d’accomplir légalement avant l’incendie », a déclaré Sproat, du centre juridique Native Hawaiian.

Les lettres ont provoqué une telle agitation que le Département d’État des Terres et des Ressources naturelles a réaffecté Manuel, entraînant une action en justice de la part des résidents de l’ouest de Maui dénonçant cette décision. Le ministère a déclaré dans un communiqué que la réaffectation de Manuel ne suggérait pas qu’il avait fait quelque chose de mal, mais permettrait aux responsables de se concentrer sur Maui.

Manuel n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter. Des groupes communautaires ont exhorté ses partisans à se rendre au bureau de Manuel à Honolulu la semaine dernière pour lui remettre une lei en signe de gratitude pour ses efforts.

Les conflits liés aux détournements de cours d’eau ne concernent pas seulement l’ouest de Maui. Peu de temps après le début des incendies, le bureau du procureur général de l’État a déposé une requête auprès de la Cour suprême de l’État, accusant les bouchons d’un juge du tribunal environnemental sur les dérivations des cours d’eau d’East Maui d’être responsables du manque d’eau pour lutter contre les incendies.

Le tribunal a rendu jeudi une décision rejetant la demande de l’État de ne pas laisser le juge modifier la quantité d’eau à détourner.

« C’est ce qui arrive lorsqu’il n’y a littéralement plus assez d’eau », a déclaré Kamanamaikalani Beamer, ancien administrateur de la Commission sur la gestion des ressources en eau, qualifiant les cours d’eau de « les veines qui remplissent nos aquifères ».

« L’eau rassemble une multitude d’intérêts – économiques et culturels », a-t-il déclaré. « Mais c’est parce que personne ne peut le créer à partir de rien. »

___

Kelleher a rapporté d’Honolulu.

Jennifer Sinco Kelleher et Jae C. Hong, Associated Press