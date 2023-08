Les incendies de Maui perturbent les précieux récifs coralliens d’Hawaï

Des incendies de forêt dévastateurs qui ont tué plus de 100 personnes ont également créé des conditions dangereuses pour la faune fragile et les écosystèmes naturels au large des côtes de Maui. Les scientifiques et les responsables craignent que les récifs coralliens près de Maui ne soient blessés à la suite de ces incendies.

Les incendies généralisés créent souvent une érosion excessive des sols. Cela libère sédiments, y compris la saleté et les cendres, dans les cours d’eau à proximité qui alimentent l’océan. Lorsqu’il y a trop de sédiments dans l’océan, il perturbe les écosystèmes aquatiques fragiles comme les récifs coralliens. Cela se produit lorsque les sédiments supplémentaires provoquent la prolifération d’algues dans l’eau, la Gardien signalé. Hors de contrôle les efflorescences algales peuvent étouffer le récif, selon le Service national des océans.

« Cela va fortement endommager les récifs coralliens », a déclaré Luiz Rocha, conservateur en ichtyologie au Académie des sciences de Californie, a déclaré au Guardian. « Ils dépendent de l’eau claire pour survivre. »

Le corail d’Hawaï pourrait également être exposé à d’autres dangers. Bateaux ont été amarrés près de Lahaina, une ville de l’ouest de Maui qui a été particulièrement dévastée. Certains des bateaux endommagés ont laissé échapper du pétrole dans l’eau, selon le journal Garden Island signalé. Les responsables s’inquiètent également des matériaux toxiques à l’intérieur des maisons incendiées qui ont rejoint le ruissellement des sédiments dans l’océan.

« Nous ne savons pas ce qu’il y avait dans ces maisons, et souvent, lorsque des choses brûlent et lorsqu’elles se mélangent, elles peuvent former d’autres choses qui peuvent être dangereuses », a déclaré au Garden le lieutenant Trent Brown de l’équipe de frappe du Pacifique de la Garde côtière américaine. Île.

La Garde côtière et plusieurs organisations ont placé «barrages de confinement” à proximité des évacuations des égouts pluviaux. Ces barrages créent une barrière flottante dans l’eau pour empêcher les contaminants de se déplacer.

Les responsables et les défenseurs de l’environnement ont toutes les raisons de s’inquiéter de l’avenir des récifs coralliens d’Hawaï. Ces récifs tiennent culturel et historique importance pour les indigènes hawaïens . Ces récifs abritent également de nombreuses espèces de poissons de la région. Récif d’Olowalu près de Maui, abrite l’une des plus grandes populations de raies manta des États-Unis. Mais leur nombre a diminué, ce qui rend la protection de ce récif particulièrement urgente, selon conservation à but non lucratif Mission Blue.

Malheureusement, ces récifs coralliens ont déjà été confrontés à un certain nombre de dangers liés au changement climatique avant les incendies de ce mois-ci. Plus chaud que la moyenne les températures de l’océan ont causé des événements de blanchiment pour le corail d’Hawaï plusieurs fois au cours des 20 dernières années. Quand le corail est blanchi , cela signifie qu’il est stressé ce qui l’amène à expulser les algues responsables de sa couleur. Certains coraux blanchis finissent par récupérer, mais c’est plus faible, ce qui le rend plus sensible à d’autres formes de dommages, comme la maladie.

