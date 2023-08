Les incendies de forêt tourmentent la Grèce. La Californie quitte Hilary. Ce qu’il faut savoir par temps extrême maintenant

Un été cauchemardesque d’incendies de forêt pour la Grèce a pris sa tournure la plus meurtrière à ce jour mardi lorsque les pompiers ont retrouvé les corps brûlés de 18 personnes près de la ville d’Alexandroupolis.

Un indice de l’ampleur de l’incendie peut être vu sur cette image du photographe d’Associated Press, Achilleas Chiras. Les morts auraient été des migrants qui avaient traversé la frontière voisine avec la Turquie avant d’être victimes d’un incendie majeur parmi des dizaines à travers le pays, fouetté par des vents violents. Leur décès est survenu après la mort de deux personnes dans des incendies lundi ailleurs dans le pays.

L’Espagne continue également de lutter contre les incendies, dont un sur l’île touristique de Tenerife qui, selon les autorités, était un incendie criminel. Il a forcé l’évacuation de plus de 12 000 personnes. Et au Canada, les pompiers ont empêché les incendies de détruire davantage de structures dans une région pittoresque de la Colombie-Britannique au cours de ce qu’un responsable a qualifié de jours les plus difficiles à lutter contre les incendies de l’histoire de la province.

Voici ce qui se passe d’autre en ce qui concerne les conditions météorologiques extrêmes et le climat en ce moment :

– Deux semaines après que l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle ait frappé Hawaï, les autorités ont déclaré qu’entre 500 et 1 000 personnes étaient portées disparues. Les autorités espèrent que beaucoup d’entre eux sont des survivants qui ne se sont tout simplement pas enregistrés.

-En Californie, des équipes de villes de montagne et de désert travaillaient pour éliminer la boue et les débris laissés par la tempête tropicale Hilary, la première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans. Pendant ce temps, la tempête tropicale Harold se rapprochait de la côte du Texas et de certaines parties du Mexique, et la tempête tropicale Franklin devait toucher terre mercredi en République dominicaine et en Haïti.

-Les experts disent que le parcours inhabituel d’Hilary est le résultat de divers facteurs.

-Au Japon, des préparatifs étaient en cours pour rejeter dès jeudi les eaux usées radioactives traitées et diluées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi qui a fondu il y a 12 ans. Les scientifiques ont généralement convenu que l’eau ne nuira pas à l’environnement, mais le gouvernement s’est engagé à protéger l’industrie de la pêche du pays contre les atteintes à sa réputation.

-Une fillette d’un an est décédée après avoir été laissée dans la camionnette d’une garderie du Nebraska lundi, alors qu’une vague de chaleur s’installait dans le centre des États-Unis.

-Quelques États américains passent des milliards de dollars mis à disposition par le gouvernement fédéral pour retirer des millions de tuyaux en plomb dangereux qui peuvent contaminer l’eau potable et nuire au développement du cerveau des enfants. Les experts disent que certains États et communautés peuvent hésiter à contracter des emprunts pour rechercher des tuyaux en plomb.

CITATION :

« Nous pleurons leur perte… (et) la destruction de la nature, (et) nous sommes attristés par notre incapacité à l’éviter. Nous devons de toute urgence prendre des initiatives efficaces pour faire en sorte que cette sombre réalité ne devienne pas la nouvelle normalité. – La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, sur la mort de 18 personnes dans des incendies de forêt.

