Les incendies de forêt sans précédent en Louisiane, brièvement expliqués

Une série d’incendies de forêt sans précédent brûle en Louisiane, ce qui en fait le dernier État à subir une catastrophe naturelle majeure ces derniers mois. Les incendies de forêt – bien qu’ils surviennent chaque année dans l’État – ne sont généralement pas aussi fréquents ni aussi importants qu’ils l’ont été cette année.

Tout comme d’autres endroits, la Louisiane connaît une chaleur et une sécheresse record, ce qui facilite la prolifération des incendies de forêt. Ces deux problèmes sont probablement aggravés par le changement climatique, qui contribue à des températures plus élevées et à une végétation plus sèche. Et ce à quoi nous assistons cette année n’est probablement qu’un début : selon les chercheurs du LSU, le risque d’incendies de forêt dans l’État devrait augmenter de 25 % d’ici 2050, et l’ampleur des dégâts matériels devrait augmenter de plus de 100 %.

« Notre État n’a jamais été aussi chaud et sec et nous n’avons jamais eu autant d’incendies », a déclaré le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards. a écrit dans un récent article sur les réseaux sociaux. Et comme Mike Strain, commissaire de l’État à l’agriculture et aux forêts, l’a déclaré au Washington Post : « Ce sont probablement les conditions les plus sèches, les plus sujettes à la sécheresse que nous ayons connues depuis une génération. »

Notre État n’a jamais été aussi chaud et sec et nous n’avons jamais eu autant d’incendies. Nous avons besoin de vous et de vos voisins pour contribuer à assurer la sécurité de nos communautés et de nos premiers intervenants. Adhérez à l’interdiction de brûler à l’échelle de l’État. Ne brûlez rien. #lagov #lawx #lalége pic.twitter.com/aRdzzkiDJT – Le gouverneur John Bel Edwards (@LouisianaGov) 24 août 2023

Actuellement, le plus grand incendie de l’État est celui de Tiger Island, qui couvre plus de 30 000 acres dans le sud-ouest de la Louisiane. De plus, il y a des incendies plus petits dans tout l’État, dont certains ont coûté la vie à deux personnes. Collectivement, ces incendies ont couvert un total d’environ 60 000 acres, soit une superficie plus grande que la ville de Washington, DC. Ils ont également conduit à la déclaration de l’état d’urgence dans au moins 17 paroisses de Louisiane et à l’évacuation d’au moins une ville près de la frontière du Texas, où se trouve l’incendie de Tiger Island.

Parce que l’État a connu des températures historiquement élevées et une sécheresse massive, il est plus facile pour les incendies de se déclencher à partir de phénomènes tels que la foudre qui, autrement, ne déclencheraient pas d’incendies. En Louisiane, les arbres et les broussailles tombés suite aux récents ouragans, ainsi que de vastes étendues de forêts de pins sèches, ont contribué à fournir du petit bois. Les activités humaines, comme les cigarettes mal jetées ou la cuisine en plein air, peuvent également avoir joué un rôle dans certains incendies, a déclaré Strain à NPR. L’État a actuellement mis en place une interdiction de brûlage pour tenter de réduire certaines de ces causes potentielles.

La saison des incendies inhabituelle en Louisiane survient alors que d’autres endroits aux États-Unis et au Canada ont connu des conditions similaires qui ont contribué à une saison des incendies sans précédent en Amérique du Nord. Plus tôt ce mois-ci, l’île hawaïenne de Maui a également connu un incendie de forêt dévastateur alimenté par des conditions sèches et des vents violents. Le Canada a également connu une saison des incendies particulièrement grave en raison de la chaleur et de la sécheresse dans différentes régions du pays.

La chaleur extrême a été l’un des principaux facteurs expliquant la gravité de cette saison des incendies de forêt dans certains États des États-Unis et dans certaines provinces du Canada.

Historiquement, la Louisiane, connue pour être un État plus humide, a connu en moyenne 771 incendies par an qui brûlent en moyenne 8 217 acres chaque année, selon le Washington Post. Cette année, 600 incendies de forêt ont eu lieu en seulement un mois, la superficie brûlée dépassant les dizaines de milliers d’acres.

Dans le même temps, l’État a également connu certaines des températures les plus chaudes jamais observées, avec certains endroits atteignant plus de 110 degrés Fahrenheit. À la Nouvelle-Orléans, par exemple, les températures oscillent généralement autour de 91 degrés Fahrenheit en août, mais la ville a atteint un record de 102 degrés Fahrenheit cette année. Cela est dû en partie à un dôme thermique à haute pression unique qui emprisonne la chaleur dans de nombreux États du sud.

L’impact de la chaleur a été aggravé par la sécheresse dans laquelle se trouve l’État, ce qui signifie des précipitations nettement inférieures à celles des années précédentes. Selon le réseau radio de Louisiane, l’État a reçu 20 pouces de pluie de moins qu’il ne le ferait habituellement à cette période de l’année. Les autorités de Louisiane ont souligné que l’État avait probablement besoin de beaucoup plus de pluie pour lutter contre les incendies de forêt, qui pourraient se poursuivre jusqu’en septembre, date à laquelle le temps devrait rester sec. « Ce n’est pas fait. Nous nous attendons à un mois de septembre sec. Nous devons donc nous y préparer et travailler tous ensemble jusqu’à ce que la pluie arrive », a déclaré Strain aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi.

La Garde nationale de Louisiane ainsi que les ressources des États voisins, dont plus de 1 000 secouristes du Sud, ont été déployées pour lutter contre les incendies. Depuis le début de la semaine, le plus grand incendie de Tiger Island a été maîtrisé à 50 %, ce qui signifie que les pompiers ont le sentiment qu’une limite suffisamment solide a été établie pour empêcher cette section de feu de se propager davantage. L’accent mis sur le confinement dans le cas de l’incendie de Tiger Island a été motivé par les habitations et les personnes qui pourraient en être blessées : il a détruit 20 structures à Merryville, en Louisiane, et pourrait menacer d’autres communautés rurales.

Les défis auxquels la Louisiane est confrontée avec ces incendies sont comparables à ceux d’autres régions, comme le Canada, qui a connu une dynamique similaire alimentant l’une de ses pires saisons d’incendies depuis des années. En 2023, plus de 37 millions d’acres ont été brûlés au Canada, soit plus du double de la superficie touchée au cours des années précédentes. Plus de 1 000 incendies font toujours rage au Canada, et la fumée des feux de forêt dérive vers le sud et affecte la qualité de l’air dans des dizaines de villes américaines.

Selon une étude récente du World Weather Attribution, le changement climatique a contribué à renforcer les conditions nécessaires aux incendies au Canada. Les responsables de la Louisiane, dont le climatologue Barry Keim, ont également pointé du doigt le changement climatique comme un facteur à l’origine des incendies dans leur État.

« Des conditions chaudes, sèches et rafales comme celles qui ont alimenté les incendies de forêt de cette année dans l’est du Canada sont maintenant au moins deux fois plus susceptibles de s’y produire qu’elles le seraient dans un monde que les humains n’auraient pas réchauffé en brûlant des combustibles fossiles », écrit Raymond Zhang dans un article du New York Times sur l’étude de la WWA.