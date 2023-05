Les incendies de forêt s’aggravent et les experts disent que la façon dont nous les combattons doit changer

Les incendies de forêt font à nouveau rage ce printemps dans l’Ouest canadien, les flammes déchirant les forêts dans certaines parties de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest.

En Alberta seulement, environ 98 incendies de forêt brûlaient et 26 ont été classés comme incontrôlables jeudi, selon la dernière mise à jour, et les autorités ont déjà demandé l’aide de près de 1 000 pompiers de l’extérieur de la province du Canada et des États-Unis.

Cela ne devrait pas être une surprise, a déclaré Mike Flannigan, professeur et expert en feux de forêt à l’Université de l’Alberta.

« Nous nous réchauffons, donc nous voyons plus de feu », a déclaré Flannigan.

Dans les semaines qui suivent le dégel printanier, les forêts sont particulièrement vulnérables s’il fait chaud et sec – fournissant plus de « carburant » de la forêt – alors que la nouvelle végétation n’a pas encore eu la chance de pousser.

Cela a été le cas cette année, a déclaré Flannigan, directeur du Western Partnership for Wildland Fire Science.

« Il semble que tous les trois à cinq ans, nous ayons un mois de mai très actif en Alberta et cette tendance se poursuit », a-t-il déclaré, énumérant l’incendie de 2011 à Slave Lake, le Incendie de Fort McMurray en 2016 et le feu de forêt de Chuckegg Creek en 2019.

Alors que les incendies de forêt deviennent de plus en plus puissants, Flannigan et d’autres experts appellent tous les niveaux de gouvernement à adopter une approche plus proactive pour maîtriser les incendies extrêmes.

L'Alberta n'est pas la seule province où les incendies de forêt brûlent Les responsables affirment que les conditions chaudes et sèches dans l'Ouest canadien ont entraîné un début fulgurant de la saison des incendies.

Le gouvernement fédéral a mis de côté plus d’argent

Bon nombre des incendies de forêt les plus destructeurs de l’histoire du Canada – en fonction de la superficie brûlée, des coûts de suppression et du nombre de personnes forcées d’évacuer – se sont produits dans l’Ouest canadien au cours de la dernière décennie, Des études montrent .

Ceux-ci incluent l’incendie de Slave Lake, en Alberta, et de Fort McMurray, qui a conduit à la plus grande évacuation de l’histoire du Canada, ainsi que l’incendie de 2021 qui a brûlé 90% de la communauté de Lytton, en Colombie-Britannique.

Dans l’ensemble, la superficie brûlée chaque année par les incendies de forêt a plus que doublé depuis les années 1970, selon un rapport d’évaluation des risques de catastrophe publié la semaine dernière par le gouvernement canadien.

On prévoit que d’ici la fin du siècle, la superficie brûlée pourrait encore doubler.

L’équipe d’urgence observe un incendie de forêt à 10 kilomètres au nord-ouest de Fox Creek, en Alberta. Alors que les incendies de forêt continuent de faire rage dans le centre et le nord de la province, les responsables des urgences se préparent à une longue et épuisante saison. (Martin Trainor/CBC)

Le rapport fédéral cite l’engagement de 346 millions de dollars du gouvernement fédéral pour former 1 000 pompiers et aider les provinces et les territoires à acquérir de nouveaux équipements de lutte contre les incendies, ainsi qu’un plan visant à créer un système satellite pour surveiller les incendies de forêt.

Mais le système satellitaire — encore aux premiers stades de développement — ne devrait être mis en service que lieu d’ici 2029.

Dans son rapport, le gouvernement note que « les activités de prévention et d’atténuation » seront « critiques ».

Il faudra se concentrer davantage, dit-il, sur « le volume et la composition des combustibles forestiers qui alimentent les incendies de forêt » ainsi que sur « la capacité de la forêt à se remettre d’une occurrence et d’une gravité croissantes des incendies ».

« Environnement d’incendie plus dangereux »

Mais les experts disent que l’approche du gouvernement en matière de gestion forestière n’a toujours pas rattrapé les incendies plus extrêmes et dévastateurs qui menacent de nombreuses régions du pays.

« Nous avons un environnement d’incendie beaucoup plus dangereux aujourd’hui », a déclaré Jen Baron, étudiante au doctorat à l’Université de la Colombie-Britannique, qui se concentre sur les incendies de forêt et l’écologie forestière.

« Les types d’incendies que nous voyons dépassent notre capacité à les supprimer dans de nombreux cas, donc des combustibles plus chauds et plus secs alimentent de très grands incendies qui commencent à construire leur propre feu, le temps et ensuite beaucoup plus de carburant que nous n’en avions dans le passé pour les conduire. »

Compte tenu de ces changements, il peut être presque impossible d’éteindre les incendies une fois que les incendies ont commencé, a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas seulement que nous avons besoin de plus de bombardiers d’eau ou de plus de pompiers – nous avons besoin de plus de ressources – mais cela seul ne va pas résoudre cette ampleur croissante du problème en partie parce que ces incendies, lorsqu’ils deviennent vraiment importants, nous pouvons ‘ pas mettre des équipages au sol. »

Compte tenu de cela, Baron a déclaré qu’il fallait davantage de plans de gestion préventive des forêts pour réduire le risque d’incendies de haute intensité.

Baron a déclaré qu’il sera de plus en plus crucial d’éliminer les herbes séchées, les broussailles et autres matières organiques qui rendent les incendies de forêt si puissants avec des brûlages dirigés.

Ironiquement, la capacité d’éteindre rapidement les incendies a laissé de nombreuses zones forestières vulnérables à des incendies plus extrêmes en raison de l’accumulation de matière organique sèche qui aurait autrement brûlé, a-t-elle déclaré.

« Tout ce carburant s’est accumulé », a-t-elle déclaré, expliquant que dans certaines parties de l’intérieur de la Colombie-Britannique « nous avons accumulé 10 incendies de carburant qui n’ont pas été retirés de ce système ».

Les bienfaits du feu

Parfois, a ajouté Flannigan, il peut être nécessaire de laisser un feu brûler et suivre son cours – ce que certaines juridictions font avec une régularité croissante, a-t-il déclaré.

« C’est pour moi très progressiste et parfois les incendies peuvent être bénéfiques », a-t-il déclaré.

« Avec les zones récemment brûlées, il devient un patchwork. Il est peu probable que les zones récemment brûlées recommencent à brûler, ou si c’est le cas, leur intensité est plus faible. Donc, s’il s’agit d’un incendie indésirable, ils peuvent l’éteindre assez facilement. »

D’autres fois, a-t-il dit, des interdictions de feu plus strictes – ou même une interdiction totale de la présence de personnes dans les forêts pendant une courte période – aideraient pendant les périodes de pointe de risque au printemps, pour garantir que les incendies d’origine humaine ne conduisent pas au désastre.

Kent Moore, climatologue et professeur de physique à l’Université de Toronto, a déclaré que des changements pourraient même être nécessaires dans la façon dont les communautés sont zonées pour s’assurer que les maisons ne sont pas construites profondément dans la forêt ou jusqu’à la limite des arbres.

« C’est comme la plupart des choses. Notre infrastructure est construite pour un climat que nous n’avons plus », a déclaré Moore.

« Nous devons probablement changer notre façon de vivre dans la forêt boréale. »