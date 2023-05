Les incendies de forêt russes ravagent l’Oural et la Sibérie

Des incendies de forêt ont englouti de vastes zones dans les montagnes russes de l’Oural et en Sibérie cette semaine, les autorités promettant de les contenir rapidement.

Au total, plus de 130 000 acres de forêts dans la région de Sverdlovsk, dans l’Oural, étaient en feu lundi matin, selon les autorités locales. Plus de 4 800 pompiers ont combattu l’incendie, avec quelque 6 000 bénévoles qui les ont aidés.

Le chef de l’Agence fédérale russe des forêts, Ivan Sovetnikov, a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que « la plupart des incendies majeurs dans la région soient contenus et éteints » d’ici deux à trois jours. Il n’était pas immédiatement clair si un tel objectif était trop optimiste : dimanche soir, la zone engloutie par les flammes s’élevait à environ 81 500 acres, mais elle a considérablement augmenté du jour au lendemain.

Dans la région voisine de Kurgan, les incendies ont déjà détruit plus de 300 maisons d’habitation et 3 900 autres bâtiments, a rapporté l’agence de presse russe Tass, citant des responsables locaux des urgences.

Le gouverneur de Kurgan, Vadim Shumkov, a déclaré qu’un certain nombre de personnes avaient été tuées et blessées par les incendies, sans préciser combien, et a qualifié la situation dans la région de « très difficile ». Le ministre russe des urgences, Alexander Kurenkov, s’est envolé pour Kurgan lundi matin et a signalé que la plupart des incendies dans la région avaient été maîtrisés.

Dans la région sibérienne d’Omsk, les autorités locales ont déclaré l’état d’urgence régional en raison des incendies. Les médias locaux ont rapporté que la ville d’Omsk, la capitale régionale, était recouverte d’une épaisse couche de fumée depuis lundi matin.

Dans la région voisine de Tyumen, 12 incendies de forêt faisaient rage lundi matin. Les autorités de Tyumen ont également déclaré l’état d’urgence dimanche.

« Chaque jour, nous enregistrons de nouvelles sources d’incendies de forêt et de feux de forêt. Tout cela est exacerbé par un temps très chaud et sec et des vents violents », a déclaré dimanche le gouverneur de Tyumen, Alexander Moor.

Ces dernières années, la Russie a connu des incendies de forêt particulièrement répandus, que les experts attribuent à des étés exceptionnellement secs et à des températures élevées.

Les experts blâment également une décision de 2007 de dissoudre un réseau d’aviation fédéral chargé de repérer et de combattre les incendies. Ses actifs ont été remis aux autorités régionales, entraînant le déclin rapide de la force et suscitant de nombreuses critiques.

Le gouvernement a ensuite annulé cette décision et rétabli l’agence fédérale chargée de surveiller les forêts depuis les airs. Cependant, ses ressources restent limitées, ce qui rend difficile l’arpentage des forêts massives de Sibérie et d’Extrême-Orient.