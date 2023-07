Les incendies de forêt records au Canada nécessitent un niveau record d’aide étrangère

Commentez cette histoire Commentaire

Le feu de forêt du complexe Kimiwan était un monstre incontrôlable en mai lorsque Dustan Mueller est arrivé dans le nord-ouest de l’Alberta pour commander la réponse à l’incendie. En deux semaines, l’incendie avait plus que quadruplé de taille, ravageant 270 000 acres de forêt boréale, menaçant les plates-formes pétrolières et chassant les habitants de l’établissement métis de Peavine de leurs maisons.

Mueller, un incendie adjoint du US Forest Service chef de la forêt nationale de Lassen en Californie, avait 20 saisons d’incendie d’expérience, mais c’était son premier déploiement à l’étranger. Un aspect de son séjour au Canada s’est démarqué.

« J’ai l’habitude, en Californie, d’avoir plus de 5 000 à 6 000 personnes sous nous travaillant sur un incendie de la taille du complexe Kimiwan », a-t-il déclaré. « Au Canada, nous aurions pu avoir tout au plus 250 personnes. C’est une grande différence.

Cette disparité est, en partie, le reflet de la pire saison des feux de forêt jamais enregistrée au Canada – une étendue de 23 millions d’acres de la taille de l’Indiana a été carbonisée et un nombre record de 155 000 personnes ont été chassées de chez elles, et il reste encore des mois à faire – a contesté le ressources provinciales de lutte contre les incendies sur lesquelles compte le pays.

En tant que sécheresse punitive et combustible de chauffage incessant des incendies faisant rage d’un océan à l’autre à la fois – un événement inhabituel – quelque 3 200 pompiers internationaux, Mueller inclus, ont rejoint 3 800 Canadiens dans la bataille.

Mais avec le changement climatique qui devrait alimenter des saisons de feux de forêt plus longues et plus intenses, non seulement au Canada mais aussi dans les pays dont il s’appuie en renfort, certains ici réclament la création de un service national de lutte contre les incendies de forêt.

«C’est une chose à considérer», a déclaré Mike Flannigan, professeur de services prédictifs, de gestion des urgences et de science des incendies à l’Université Thompson Rivers en Colombie-Britannique. « Ce que nous constatons, c’est que le statu quo est poussé à l’extrême, et peut-être devons-nous envisager d’autres façons de faire des affaires. »

Aux États-Unis, le US Forest Service est responsable de la gestion des terres forestières et des prairies appartenant au gouvernement fédéral. Mais au Canada, la gestion forestière est laissée en grande partie aux provinces et aux territoires — qui veulent généralement conserver ce contrôle.

Cela signifie différentes approches à travers le pays sur tout, de l’atténuation des incendies de forêt à la question de savoir si les budgets de suppression et de prévention des incendies de forêt sont augmentés ou réduits, et même la quantité d’une forêt ancienne pouvant être exploitée.

Lorsque les ressources sont limitées, le Centre interservices des feux de forêt du Canada de Winnipeg, au Manitoba, coordonne le partage du personnel et des ressources de lutte contre les feux de forêt entre les 10 provinces et les trois territoires et sollicite une assistance internationale.

Il est courant que le personnel et l’équipement de lutte contre les incendies soient partagés au Canada, même pendant les saisons des incendies relativement douces. Mais cette année, quand une grande partie du pays est en feu à la fois, la capacité de partage est limitée.

« Je ne veux pas parler de cela comme d’un concours », a déclaré le mois dernier Bill Blair, ministre canadien de la Protection civile. «Mais nous avons de nombreux incendies dans de nombreuses régions du pays, puisant dans un nombre limité de ressources, tant au Canada qu’à l’étranger.»

Le gouvernement fédéral finance un programme pilote pour former plus de pompiers et il a approuvé les demandes des provinces pour l’assistance militaire. Mais les chefs militaires ont averti que compter sur les troupes pour répondre aux incendies de forêt nuit à l’état de préparation des Forces armées canadiennes.

Des responsables de plusieurs provinces, dont le Québec durement touché, ont déclaré au Washington Post qu’ils prévoyaient de recruter davantage de pompiers forestiers, y compris des volontaires. L’Île-du-Prince-Édouard offre une formation aux employés du gouvernement qui pourraient également être membres de services d’incendie volontaires.

Au Parlement le mois dernier, le député Richard Cannings a déclaré qu’il était temps de « réévaluer le rôle du gouvernement fédéral » dans la réponse aux incendies de forêt. Le député du Nouveau Parti démocratique a suggéré au gouvernement de « former et maintenir des équipes de pompiers qui nous aideront à attaquer rapidement les incendies avant qu’ils n’explosent de manière incontrôlable ».

Le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, a déclaré aux journalistes qu’il « serait ouvert à l’étude de toute solution qui aiderait le pays à coordonner ses bombardiers d’eau et autres ressources afin qu’ils soient là où ils sont nécessaires quand ils sont nécessaires le plus rapidement possible ».

Le gouvernement fédéral n’a pas directement répondu aux questions concernant une force fédérale de lutte contre les incendies. Les partisans disent que cela permettrait au pays d’être plus agile dans sa réponse. Mais l’établissement d’une telle force pourrait compliquer les liens entre Ottawa et les provinces, ouvrant un nouveau front dans la lutte souvent acharnée entre les deux paliers de gouvernement pour les ressources naturelles — en l’occurrence, les forêts.

« Comment ces [wildland firefighting] les ressources partagées entre le gouvernement fédéral et les provinces, je pense, pourraient finir par être assez difficiles à gérer », a déclaré Mathieu Bourbonnais, professeur de sciences de la terre, de l’environnement et de la géographie à l’Université de la Colombie-Britannique.

« Je pense que ce serait un peu plus difficile, en fait, au Canada qu’aux États-Unis », a ajouté Bourbonnais, un ancien pompier forestier, « simplement parce que nous n’avons pas les mêmes terres fédérales ».

La plupart des provinces et territoires contactés par The Post n’ont pas répondu directement aux questions sur une force nationale ou ont déclaré que le système fonctionnait bien tel quel. Les Territoires du Nord-Ouest se sont dits intéressés à en savoir plus. Le Québec et la Saskatchewan ont déclaré que la gestion forestière relève de leur compétence.

Il y a eu peu d’années au cours des quatre dernières décennies où Le Canada n’a pas fourni ni reçu de devises étrangères aide à la lutte contre l’incendie. Mais comme beaucoup d’autres choses au cours de la saison des incendies de 2023, l’aide, composée de personnel de 11 pays sur six continents – tous sauf l’Antarctique — a été sans précédent. Le Canada a conclu des ententes d’aide mutuelle avec bon nombre d’entre eux, mais pas tous.

« Cette année est vraiment unique parce que nous avons dû aller au-delà de ce cadre et tendre la main à de nouveaux partenaires », a déclaré Marieke deRoos, porte-parole du Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Plusieurs pompiers internationaux ont déclaré que les incendies auxquels ils ont été confrontés au Canada ne ressemblaient à rien de ce qu’ils avaient vu auparavant.

Aitor Soler, un pompier espagnol déployé au Québec, a déclaré que les incendies étaient relativement calmes le matin mais qu’à midi, ils sont devenus « très explosifs et aussi dangereux » d’une manière à laquelle il n’était pas habitué.

Angela Iglesias, une responsable du ministère espagnol de la Transition écologique, a déclaré que la taille des forêts du Québec signifiait que les incendies étaient plusieurs fois plus importants que ceux en Espagne.

« Même si vous pensez [the fire] est éteint, il brûle toujours, brûle, brûle sous terre », a-t-elle déclaré. « C’est un comportement du feu auquel nous ne sommes pas habitués. C’est très impressionnant.

Les pompiers ont fait l’éloge de ces déploiements, les désignant comme une expression de la solidarité internationale qu’exige le changement climatique et une occasion d’échanger et d’acquérir des connaissances.

Mais les pompiers de plusieurs pays ont déclaré que l’une des principales raisons pour lesquelles ils pourraient venir au Canada en si grand nombre cette année est que leur pays d’origine connaissait un début de saison des incendies plus lent que la normale. Finalement, ont-ils dit, ils devraient probablement repartir.

« Cela a été la clé », a déclaré Iglesias fin juin, quelques jours avant le retour du contingent espagnol. « C’est pourquoi nous avons pu venir ici, mais c’est aussi vrai que nous ne pouvons pas rester plus longtemps. »

Le Canada «a eu de la chance» que la saison des incendies dans l’ouest des États-Unis cette année ait commencé tard, a déclaré Ben Elkind, un parachutiste du US Forest Service.

« Cela a été une saison plus lente », a déclaré Mueller, « mais ça commence juste à s’allumer. »

La question est de savoir ce qui se passera si, comme le prédisent les scientifiques, le changement climatique cause de nombreux pays – certains d’entre eux étant confrontés à leurs propres problèmes de recrutement et retenir les pompiers – pour faire face simultanément à des saisons d’incendie plus longues et plus extrêmes.

« Il y a une telle demande latente », a déclaré Elkind, membre du groupe de défense Grassroots Wildland Firefighters. « Tout le monde veut plus de vis, et la réalité est que nous n’avons pas [them].”

Catherine Koele, une responsable du Great Lakes Wildfire Compact, un groupe d’États américains et de provinces canadiennes qui partagent des ressources, a déclaré que des responsables américains avaient demandé à leurs homologues canadiens cette année des avions. par précaution, mais le record tire au Canada signifiait qu’ils ne pouvaient pas être épargnés.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada disposait de suffisamment de ressources pour le reste de la saison des incendies. Il a déclaré que le système d’aide internationale est durable parce que plusieurs des pays sur lesquels le Canada compte se trouvent dans l’hémisphère sud et ont des saisons de feux de forêt différentes.

D’autres voient signes de stress.

La réponse aux graves incendies de forêt en Colombie-Britannique en 2021 a été testée par un grand nombre d’incendies dans d’autres régions du Canada et des États-Unis, a rapporté le Centre interservices des feux de forêt du Canada, laissant « plusieurs agences se disputer les ressources et l’équipement de lutte contre les incendies ».

« Il y a un vrai défi à relever, soyons honnêtes », a déclaré Claire Kowalewski, agente de liaison pour la coordination des interventions d’urgence de l’Union européenne au Canada. « Le principe d’avoir une organisation internationale est un peu difficile, car maintenant la saison des feux de forêts ne dure pas que quelques mois. …”

« C’est toute l’année, et c’est partout. »

