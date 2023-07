Les incendies de forêt record au Canada se poursuivront pendant des mois: responsables

OTTAWA –

Ressources naturelles Canada affirme que la saison record des incendies de forêt au pays continuera d’être anormalement intense tout au long de juillet et jusqu’en août.

Les projections sont basées sur des températures élevées prévues, des conditions sèches et des comparaisons historiques.

Le risque devrait diminuer légèrement en août, mais il demeurera élevé à l’échelle du pays.

Le Canada a dépassé le record historique connu de la superficie totale brûlée par les incendies de forêt en une saison le 27 juin, avec des mois de temps chaud encore à venir.

Quelque 88 000 kilomètres carrés ont brûlé au 5 juillet, soit près de 11 fois la quantité moyenne brûlée à cette date au cours des 10 dernières années.

Plus de Canadiens ont été évacués de leur domicile cette année qu’au cours des quatre dernières décennies, et plus de 155 000 ont été forcés de partir à cause du feu et de la fumée.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 juillet 2023.