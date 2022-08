Les incendies de forêt ravagent à nouveau la France au milieu d’une nouvelle vague de chaleur

La région viticole de la Gironde en est un bon exemple. Là, un incendie de forêt qui avait vidé 54 miles carrés de bois près de la ville de Landiras à la mi-juillet s’est rallumé mardi, consommant 26 miles carrés supplémentaires de buissons et de forêts.

Martin Guespereau, un responsable de la région de la Gironde, a déclaré que la présence de tourbe au plus profond de la terre avait permis au feu de continuer à couver sous terre – et de passer inaperçu – jusqu’à ce que les flammes se rallument à cause de la chaleur et de l’air sec.

“L’incendie de juillet ne s’était en fait pas arrêté”, a déclaré mercredi M. Guespereau aux journalistes. “C’était passé sous terre.”

Grégory Allione, président de la Fédération nationale des pompiers de France, a déclaré que l’incendie était aussi intense et rapide que le mois dernier. Mais, a-t-il ajouté, “nous sommes encore plus mal lotis qu’à la mi-juillet” car un mois de sécheresse et de chaleur a contribué à rendre la flore encore plus vulnérable au feu. Il a déclaré que le risque d’incendie se poursuivrait tout au long de l’automne.

Outre les conditions climatiques exceptionnelles, Mme Borne a déclaré jeudi que la recrudescence de certains incendies dans le sud était aussi possiblement le résultat d’incendies criminels.

Alors que 1 100 pompiers ont été dépêchés pour combattre la recrudescence des incendies près de Landiras, les autorités régionales ont annoncé la fermeture d’un important tronçon d’autoroute entre Bordeaux et Bayonne et ont déclaré que 8 000 personnes avaient déjà quitté leurs maisons, menacées par les flammes et la fumée. Bien qu’il n’y ait pas de blessés connus, 16 maisons ont été détruites près de la ville de Belin-Béliet.