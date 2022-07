Les incendies de forêt qui font rage en Allemagne et en République tchèque menacent la région touristique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les incendies de forêt qui font rage en Californie et au Texas ne sont pas la seule région du monde à lutter contre des flammes mortelles.

Un grand incendie de forêt à la frontière germano-tchèque se propage et menace de détruire un parc national boisé populaire auprès des touristes.

L’incendie dans la région, appelée Suisse bohémienne côté tchèque et parc national de la Suisse saxonne côté allemand, a commencé le week-end dernier. Il avait semblé être sous contrôle mais s’est propagé à nouveau tôt jeudi, a rapporté l’agence de presse allemande DPA.

Des centaines de pompiers des deux côtés de la frontière ont combattu les flammes avec l’aide de renforts de la Pologne et de la Slovaquie voisines. Huit hélicoptères de lutte contre les incendies travaillaient pour éteindre les flammes dans la région vallonnée et rocheuse difficile d’accès et où environ 250 hectares (618 acres) de forêt brûlaient jeudi.

Les autorités locales ont averti les touristes de rester à l’écart de la zone.

Les photos d’un photographe local montrent la dévastation qui avait déjà été provoquée –

Les autorités de l’État de Saxe ont interdit aux randonneurs d’entrer dans plusieurs forêts de la région. Pour éviter de nouveaux incendies, ils ont également demandé aux résidents locaux de ne pas déclencher de feux d’artifice lors de fêtes privées.

“C’est très tendu. On ne peut encore parler d’apaisement” de l’incendie ; “Les pompiers ont atteint les limites de leurs capacités”, a déclaré le ministre de l’Intérieur de Saxe, Armin Schuster.

Excalibur Army, une société tchèque impliquée dans les opérations de sauvetage et l’engagement militaire, a tweeté son implication : “TRITON, le véhicule spécial, développé par EXCALIBUR ARMY pour les forces de secours en cas d’incendie, a été déployé pour lutter contre l’incendie en Suisse bohémienne en République tchèque. Nous souhaitons @hasici_cr bon courage et surtout beaucoup de courage !”

L’organisation de secours à but non lucratif, Fire International Disaster Response Germany a également rapporté de la scène “#Saxe : Notre mission dans le parc national de la #Suisse saxonne s’est poursuivie aujourd’hui. En collaboration avec les autorités et les organisations locales, des tentatives sont toujours en cours pour contenir le vaste #feu de forêt, qui est rendue plus difficile par les conditions géographiques difficiles”

Cependant, au milieu du carnage, était un signe d’espoir. Les services d’incendie de la République tchèque ont tweeté une vidéo montrant que la célèbre Pravčická brana est toujours debout.

Un autre grand incendie de forêt dans le district d’Elbe-Elster, dans le Land de Brandebourg, dans l’est de l’Allemagne, était sous contrôle jeudi après avoir repris mercredi soir, ont annoncé les autorités locales. Le feu brûlait encore une superficie de 500 hectares (1 236 acres).

Un hélicoptère de la police a repéré la zone avec une caméra thermique pour rechercher des poches de braises qui pourraient s’enflammer. Certaines zones sont contaminées par des munitions de la Seconde Guerre mondiale et sont trop dangereuses pour que les pompiers y pénètrent car la chaleur ou le contact humain pourrait provoquer des explosions.

L’armée allemande a envoyé plusieurs hélicoptères militaires sur les deux feux pour soutenir les unités locales.

L’Associated Press a contribué à ce rapport