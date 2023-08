Les incendies de forêt qui font rage au Canada et à Tenerife forcent des milliers de personnes à évacuer leurs maisons

LES FEUX DE FORÊT au Canada et à Ténérife ont forcé des milliers de personnes à évacuer leurs maisons.

L’état d’urgence a été déclaré au Canada alors que plus de 1000 incendies de forêt font rage à travers le pays – détruisant une zone à peu près de la taille de la Grèce.

L’état d’urgence a été déclaré au Canada alors que plus de 1000 incendies de forêt font rage à travers le pays Crédit : Reuters

À Tenerife, des hélicoptères ont été enrôlés pour larguer de l’eau sur un énorme incendie de forêt Crédit : AFP

Environ 30 000 ménages ont reçu l’ordre d’évacuer la province de la Colombie-Britannique et 36 000 autres sont en état d’alerte.

À Tenerife, des hélicoptères ont été déployés pour larguer de l’eau sur un immense incendie de forêt qui fait rage dans les forêts proches du parc naturel du volcan du mont Teide depuis cinq jours.

Les bonnes conditions météorologiques ont empêché l’incendie de détruire des maisons dans le hotspot de vacances.

Mais l’incendie, qui est le plus grand jamais enregistré aux îles Canaries, a tout de même détruit plus de 6% de la superficie et contraint plus de 12 000 personnes à fuir leurs maisons.

Le Canada connaît sa pire saison de feux de forêt jamais enregistrée – avec au moins 1 000 incendies à travers le pays.

Il y a eu plus de 5 700 incendies au Canada cet été.

Cela survient après un incendie d’horreur à Maui, dans l’État insulaire américain d’Hawaï, qui a tué au moins 110 personnes – même si le nombre devrait encore augmenter.