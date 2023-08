Les incendies de forêt qui brûlent près de Keremeos déclenchent une alerte d’évacuation

MISE À JOUR : 20h03

Le district régional de l’Okanagan Similkameen émet une alerte d’évacuation pour la zone électorale « B » et la zone électorale « G » le long de la rivière Ashnola dans le parc provincial Cathedral, y compris le Cathedral Lakes Lodge et dans la zone protégée Snowy, en raison des feux de forêt qui brûlent près de Keremeos.

Le feu de forêt de Crater Creek provoque une fumée importante qui peut être vue depuis Kelowna. Les résidents de la région de Kelowna ont déclaré avoir vu un panache de fumée croissant commencer juste avant 19 h

Le feu de forêt de Crater Creek est estimé à 697 hectares et le feu de forêt de Gillanders Creek est estimé à 480 hectares. Ces incendies brûlent sur des terrains escarpés et dangereux, défiant les efforts d’intervention et posant un risque important pour la sécurité des intervenants au sol.

« La sécurité des intervenants demeure la priorité absolue du BC Wildfire Service. En raison du danger posé par le terrain très escarpé à cet endroit, les équipes affectées à cet incendie ne travaillent que là où il est sûr de le faire, et une approche d’intervention modifiée sera adoptée », a déclaré le service des incendies de forêt.

Hier, 10 personnes se trouvaient sur le site de l’incendie de Crater Creek, appuyées par trois hélicoptères travaillant sur le flanc nord de l’incendie. Aujourd’hui il y a de l’équipement lourd sur place ainsi que deux hélicoptères de godet.

Les propriétés suivantes sont en alerte :

1655 CHEMIN ASHNOLA

1609 CHEMIN EWART CREEK

1612 CHEMIN DU RUISSEAU EWART

1617 CHEMIN EWART CREEK

1621 CHEMIN EWART CREEK

2211 CHEMIN DU RUISSEAU EWART

TERRAIN DE QUARTIER 2200S

SIMILKAMEEN DIV OF YALE LAND DISTRICT DISTRICT LOT 2391S

SIMILKAMEEN DIV OF YALE LAND DISTRICT DISTRICT LOT 2864S

SIMILKAMEEN DIV OF YALE LAND DISTRICT DISTRICT LOT 3235S

SIMILKAMEEN DIV OF YALE LAND DISTRICT DISTRICT LOT 3236S

SIMILKAMEEN DIV OF YALE LAND DISTRICT SIMILKAMEEN DIV OF YALE LAND DISTRICT

STATION DE RANGER – PARC DES LACS DE LA CATHÉDRALE

BC Wildfire Service travaille actuellement sur des flancs spécifiques de deux feux de forêt au sud de Keremeos.

Les incendies de Crater Creek et Gillanders Creek brûlent au sud de Keremeos depuis la mi-juillet, le premier couvrant maintenant une superficie estimée à 697 hectares et le second couvrant 480 hectares.

Un porte-parole du centre d’incendie de Kamloops a confirmé que de l’équipement lourd et des hélicoptères avaient été déployés sur le flanc nord de l’incendie de Crater Creek le 15 août.

Un équipage de 10 personnes avait été déployé le 14 août, mais le terrain escarpé et les températures élevées ont rendu les choses difficiles.

La zone extrêmement escarpée présente un risque pour la sécurité des équipes au sol sur les incendies.

L’incendie de Gillanders Creek fait actuellement l’objet d’une intervention modifiée où il est largement surveillé par BCWS, BC Parks et la bande indienne de Lower Similkameen.

Le 14 août, une équipe d’attaque initiale a été envoyée pour travailler sur le flanc sud-est de l’incendie.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected].

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023