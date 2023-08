Les incendies de forêt poussent les ours vers Yellowknife

Les incendies de forêt qui font rage dans les Territoires du Nord-Ouest poussent les ours noirs dans les rues désertes de Yellowknife.

Selon l’agent de la faune James Williams, son équipe a commencé à constater une augmentation du nombre de signalements d’ours immédiatement après l’ordre d’évacuation de la semaine dernière.

« Il y a eu un tel tumulte pendant l’évacuation que beaucoup de gens, ce n’est pas de leur faute, mais leurs poubelles étaient toujours pleines », a déclaré Williams à CTVNews.ca depuis Yellowknife. « Puis, après quelques jours, nous avons remarqué qu’un grand nombre d’ours arrivaient, et cela pourrait être dû aux incendies qui les poussaient dans cette direction. »

Williams est l’un des neuf agents patrouillant dans la région pour le compte du ministère de l’Environnement et du Changement climatique du territoire. Bien que les grizzlis et les ours polaires puissent être trouvés dans d’autres régions des Territoires du Nord-Ouest, la vaste forêt boréale entourant Yellowknife abrite principalement des ours noirs.

« Je suis assez fier de dire à tous nos agents chargés de la faune que nous sommes tous autochtones », a déclaré Williams. « Nous connaissons assez bien la région et avons beaucoup de connaissances en matière de pistage des ours. »

Avec l’aide d’autres organismes comme la GRC, l’équipe patrouille à pied et en véhicule tout-terrain à Yellowknife et dans les sentiers entourant la ville. Alors qu’ils tentent normalement de piéger et de relâcher les animaux, ou de les dissuader avec des balles en caoutchouc, certains ours reviennent sans cesse.

« Notre priorité numéro un est de protéger la vie et les biens des habitants et de la ville de Yellowknife ainsi que du territoire dans son ensemble. En fin de compte, nous devons parfois envoyer certains de ces animaux, mais c’est de la manière la plus urgente. de la manière la plus respectueuse possible », a expliqué Williams. « Tous nos officiers ont un pacte selon lequel nous faisons une prière traditionnelle chaque fois que nous devons envoyer un animal. »

Alors que la région est en feu, Williams note qu’il y a moins d’endroits où relâcher en toute sécurité les ours capturés et que certains animaux nuisibles ont été abattus depuis l’évacuation.

Même si Yellowknife est habituée à voir des ours à cette période de l’année, les conditions chaudes qui ont précédé les incendies de forêt de cet été avaient déjà provoqué une activité accrue des ours dans la ville, alors que les animaux cherchaient de la nourriture pour remplacer les parcelles de baies sauvages en diminution. Williams affirme que les pompiers travaillant au cœur de la brousse ont également rencontré des animaux, qui s’enfuient généralement. Aucun blessé ni dommage matériel n’a été signalé.

« Sur la ligne de feu, il y a eu quelques rencontres avec des ours que je peux confirmer, mais ce n’étaient que des rencontres rapprochées », a déclaré Williams. « La plupart du temps, les ours sont plus effrayés que vous lorsque vous êtes sur leur territoire, vous savez, parce qu’ils ne sont tout simplement pas habitués à voir des gens sortir de nulle part, en particulier dans les zones reculées comme celles où se trouvent les pompiers. déposés par hélicoptères. »

Les incendies de forêt persistent à environ 15 kilomètres de la périphérie de Yellowknife, où des équipes travaillent pour défendre la ville et repousser l’incendie. Tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs essentiels, de la ville de 20 000 habitants ont reçu l’ordre de partir vendredi. Williams dit que d’autres rapports d’ours ont été signalés mardi soir.

«Tous ceux qui travaillent ici à Yellowknife comme travailleurs essentiels travaillent très fort pour essayer de protéger notre ville», a déclaré Williams. « C’est vraiment génial de voir tout le monde travailler ensemble. »