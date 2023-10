Les incendies de forêt ont fait grimper les coûts de l’assurance habitation. Alors, que faut-il pour susciter un intérêt pour l’ignifugation ?

Lorsqu’Alison MacLean a déménagé à l’intérieur de la Colombie-Britannique il y a deux ans, elle cherchait une maison plus abordable. Mais elle ne comptait pas sur le doublement de ses primes d’assurance-incendie dans son petit coin de paradis de Kamloops.

Lorsque la réalisatrice de documentaires est allée renouveler sa police d’assurance à la fin de l’été, elle a constaté que le prix avait plus que doublé, passant de 1 100 $ sur sa dernière police à des tarifs annoncés pouvant atteindre 2 300 $.

MacLean, 64 ans, fait partie du nombre croissant de Canadiens confrontés à des taux d’assurance habitation volatiles en raison de la saison des incendies de forêt de cette année.

Les taux de pointe, similaires à ce qui s’est produit dans les zones d’incendie américaines, ont renouvelé l’attention sur les mesures que les gens peuvent prendre pour ignifuger leurs propriétés.

Alison MacLean, qui a déménagé à Kamloops pour des raisons abordables, a été choquée par la hausse substantielle des primes d’assurance habitation lorsqu’elle est allée renouveler son assurance cet été. (Yvette Brend/CBC News)

Lori Daniels, experte en foresterie, affirme que ces mesures seraient plus susceptibles de se concrétiser si le secteur des assurances et le gouvernement offraient des incitations.

« Il ne s’agit plus d’événements « uniques » dans des environnements sujets aux incendies », a déclaré Daniels, professeur de sciences forestières et de conservation à l’Université de la Colombie-Britannique.

Les incendies en Colombie-Britannique parmi les principales catastrophes liées aux assurances

L’année 2023 a été la saison des incendies de forêt la plus destructrice de l’histoire du Canada, avec des incendies qui ont forcé des évacuations dans des communautés partout au pays et plus de 15 millions d’hectares de terres partis en fumée.

Les incendies dans les régions d’Okanagan et de Shuswap, en Colombie-Britannique, qui ont débuté à la mi-août et ont fait rage pendant près de six semaines, ont causé plus de 720 millions de dollars de dégâts, selon les chiffres publiés cette semaine par le Bureau d’assurance du Canada (BAC).

Cela place ces incendies de forêt parmi les 10 principales indemnités d’assurance pour les catastrophes au Canada, une liste dominée par les 4,3 milliards de dollars versés pour l’incendie de forêt de 2016 à Fort McMurray, en Alberta.

Les dégâts causés par les incendies de forêt en été à Scotch Creek, dans la région de Shuswap en Colombie-Britannique, ont touché la caserne de pompiers et le centre communautaire. (Tom Popyk/CBC)

Selon Craig Stewart, vice-président chargé du changement climatique et des questions fédérales au BAC, les taux d’assurance-incendie sont actuellement volatils. Les assureurs évaluent les primes des communautés vulnérables en fonction des pratiques existantes de protection contre les incendies et de gestion forestière.

« Il s’agit d’un objectif très mouvant en ce moment étant donné la saison des incendies extraordinaire que nous avons connue », a déclaré Stewart.

Daniels s’est dite préoccupée par le fait que le Canada commence à suivre l’exemple des États-Unis, où les taux d’assurance-incendie ont explosé dans certaines parties du Colorado et de la Californie.

Dans la ville de Paradise, en Californie, qui a connu le pire incendie de l’histoire de l’État avec le feu de camp de 2018, les habitants ont de réelles difficultés à reconstruire. « Les tarifs d’assurance ont triplé et quadruplé. Cela devient prohibitif pour certains ménages et certaines familles », a-t-elle déclaré.

« Je crains vraiment que la tendance que nous observons, qui commence à apparaître, soit également un problème au Canada. »

Incitations nécessaires

Le secteur des assurances est en pourparlers « intensifs » avec Ressources naturelles Canada pour trouver des moyens d’amener les consommateurs à adopter des pratiques qui réduisent les risques d’incendies de forêt pour les maisons, les quartiers et les infrastructures essentielles, a déclaré Stewart.

Daniels a déclaré que les compagnies d’assurance, ainsi que le gouvernement, devraient prendre les devants en créant des incitations telles que des réductions de taux ou des subventions pour encourager les gens à atténuer les risques d’incendie autour de leur propriété.

Les assureurs revoient les primes d’assurance habitation, en accordant une attention particulière aux communautés vulnérables. sur cette photo, on peut voir une maison de West Kelowna en proie aux flammes en août. (Ben Nelms/CBC)

Construire une nouvelle structure selon les soi-disant « normes anti-incendie » coûte environ 6 000 dollars par maison, a-t-elle déclaré. Cependant, peu de propriétaires ont poursuivi ces améliorations.

Étapes simples pour ignifuger une propriété

Le programme canadien FireSmart a débuté dans les années 1980, à l’instar de programmes similaires dans les zones d’incendie aux États-Unis. Il éduque activement les gens sur la manière d’atténuer les dégâts causés par les incendies de forêt.

La section FireSmart de la Colombie-Britannique, lancée en 2018 avec un investissement initial de 60 millions de dollars, a lancé le programme FireSmart’s Home Partner en 2021. La Colombie-Britannique est la seule province à offrir ce programme intensif, qui comprend des évaluations de propriétés individuelles et des recommandations d’actions spécifiques. Les propriétaires qui effectuent tous les travaux recommandés reçoivent une certification.

FireSmart BC a frappé un Partenariat avec la compagnie d’assurance BCAA, qui proposera à terme des réductions pour les habitations certifiées.

Le capitaine des pompiers Conrad Breakey effectue des évaluations de propriétés dans le cadre du programme FireSmart Home Partner, offert uniquement en Colombie-Britannique. (Yvette Brend/CBC News)

Certaines des stratégies sont aussi simples que d’enlever les matériaux inflammables, de garder l’herbe coupée et de nettoyer les avant-toits, a déclaré Rachel Woodhurst, responsable du programme FireSmart BC.

« Si vous avez un toit incombustible en bon état et si vous avez une zone immédiate dégagée – environ un mètre et demi autour de votre maison – votre maison a 90 pour cent de chances de survivre », a déclaré Woodhurst. .

Depuis le lancement du programme, 2 095 foyers de la Colombie-Britannique ont été évalués.

Neuf ont été entièrement certifiés.

La saison des incendies de cette année a suscité un intérêt accru pour le programme, a déclaré Conrad Breakey, capitaine des pompiers de North Vancouver qui effectue des évaluations.

« Nous avons certainement constaté un regain d’intérêt lorsque la saison des incendies devient assez mauvaise », a déclaré Breakey.

Les résidents de West Kelowna se préparent à évacuer le 17 août 2023. (Brady Strachan/CBC)

« Les propriétaires sont restés sous le choc »

MacLean a tenté pour la première fois de renouveler sa politique en août lorsqu’un incendie de forêt s’est déclaré à moins de 25 kilomètres de Kamloops. En septembre, l’incendie s’est déclaré à une cinquantaine de kilomètres mais les taux étaient encore élevés.

Comme Daniels, elle a déclaré que le secteur des assurances et le gouvernement devaient intensifier leurs efforts pour alléger le fardeau de ces coûts.

« J’ai l’impression que les agences d’assurance inventent simplement les règles au fur et à mesure », a-t-elle déclaré, « et nous, en tant que propriétaires, sommes sous le choc lorsque nous procédons au renouvellement. »