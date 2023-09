Les incendies de forêt ont éclipsé la rentrée scolaire des élèves du centre de l’Okanagan

Il y a un air d’enthousiasme et d’anticipation pour les élèves qui retournent à l’école chaque mois de septembre.

Mais avec les incendies de forêt du complexe Grouse qui brûlent toujours dans le côté ouest et certains élèves retournant à l’école alors qu’ils étaient toujours sous ordre d’évacuation, en alerte d’évacuation ou que leurs maisons avaient entièrement brûlé, ce mois de septembre a été un peu différent pour la réouverture des écoles publiques du centre de l’Okanagan.

Alors que Kevin Kaardal présentait la première partie de son rapport annuel de rentrée scolaire de septembre, offrant des mises à jour sur les chiffres d’inscription, les projets d’amélioration du capital scolaire et le personnel, il a longuement discuté de l’impact des incendies de forêt sur le personnel, les étudiants, les familles et l’illustration que cela se traduit par ce que cela signifie. l’éducation publique signifie pour une communauté.

« Nous avons plus que jamais besoin d’éducation publique lorsqu’une communauté est confrontée à une crise », a déclaré Kaardal lors de la réunion du conseil scolaire de Central Okanagan mercredi.

Il a décrit un sentiment d’euphorie palpable dans certaines écoles le 5 septembre, où des élèves ayant vécu leur vie déracinée par les incendies de forêt ont vu un retour à un certain sentiment de normalité dans leur vie en retournant en classe.

Kaardal a déclaré que les étudiants ont été accueillis par un personnel enseignant tout aussi enthousiaste, ainsi que par des services de conseil en traumatologie du district scolaire mis en place pour aider les étudiants qui en avaient besoin.

« Je viens d’apprendre cet après-midi que Westside Road sera de nouveau ouvert sur une base limitée, ce qui permettra à nos bus scolaires qui ont été redirigés via Vernon de réduire le temps de trajet, nous sommes donc enthousiasmés par cela », a déclaré Kaardal.

« Mais nous savons aussi que pour certains étudiants, il pourrait être difficile de conduire sur Westside Road et de constater la tragédie des maisons perdues à cause des incendies de forêt, nous serons donc également prêts à y faire face. »

Kaardal a pris le temps de reconnaître les efforts des pompiers qui étaient en première ligne, citant leurs efforts pour sauver l’école élémentaire de Rose Valley, qui a vu l’incendie atteindre les limites de la clôture de l’école.

Kaardal a déclaré que les pompiers ont combattu les flammes jusqu’à ce que le feu de forêt soit propagé par le vent, soulignant que même si une attention considérable a été accordée aux efforts visant à sauver une usine de traitement d’eau de 75 millions de dollars à West Kelowna, sauver l’école signifiait également préserver une installation de 40 millions de dollars.

Il a également exprimé sa gratitude pour les efforts du personnel de soutien du district scolaire, de ses dirigeants administratifs et des enseignants pour leurs efforts visant à garantir que toutes les écoles ouvriraient à temps.

Dans son rapport, Kaardal a cité les efforts des membres du personnel opérationnel Harold Schock, Josh Currie et Rob Drew pour leur soutien dans leur collaboration avec le Centre des opérations d’urgence ; toute l’équipe d’éducation internationale et les coordinateurs de séjours chez l’habitant qui ont dû trouver un logement temporaire pour des centaines d’étudiants arrivant ; et l’équipe administrative et de garde de l’école secondaire Mount Boucherie pour avoir soutenu le déménagement du COU Westside de Royal LePage Place à l’école secondaire.

« Beaucoup de nos collaborateurs ont hébergé ou continuent d’héberger des familles sur ordre d’évacuation ou celles qui ont perdu leur logement. Le thème de l’année dernière, à savoir la création de communautés bienveillantes pour notre district scolaire, est vécu quotidiennement », a déclaré Kaardal dans son rapport.

À cette situation s’ajoute le glissement de terrain sur l’autoroute entre Summerland et Peachland, qui a obligé le district scolaire à trouver d’autres moyens pour amener les enseignants vivant au sud de cet éboulement dans leurs écoles.

« Notre personnel à tous les niveaux était exceptionnel », a déclaré Kaardal au conseil scolaire.

« Notre personnel était dans les écoles pour se préparer pour les cours le week-end de la fête du Travail, car ils savent et comprennent à quel point cela est important pour les élèves. »

Kaardal a noté que certains projets d’amélioration des cours d’été avaient été retardés en raison des perturbations causées par les incendies de forêt, mais il a déclaré que ces projets seraient finalement terminés.

«Nous y arriverons», a-t-il déclaré.

Du côté des statistiques, le rapport de Kaardal fait état de certains chiffres des districts scolaires pour le début de la rentrée scolaire 2023-24 :

* Comme si les 12 et 24 septembre, 194 élèves étaient inscrits dans le système des écoles publiques de Central Okanagan, soit une augmentation de 466 par rapport aux projections originales et de 666 par rapport aux inscriptions du 30 septembre 2022.

• À ce jour, 438 étudiants internationaux payants sont arrivés et 105 autres arriveront au cours de la seconde moitié de cette année scolaire. Ces étudiants représentent 29 pays.

• Le Welcome Center du district scolaire a permis d’initier 331 élèves et leurs familles originaires de 44 pays différents contre 156 en septembre 2022.