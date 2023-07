Les incendies de forêt menacent près de la moitié de toutes les terres publiques de la Colombie-Britannique: rapport

Les incendies de forêt menacent près de la moitié (45 %) de toutes les terres publiques de la Colombie-Britannique et le coût direct de leur suppression s’élève en moyenne à 1 milliard de dollars par année dans l’Ouest canadien, avec une tendance à la hausse.

Ces chiffres apparaissent dans un nouveau rapport du Forest Practices Board, l’organisme de surveillance indépendant de la Colombie-Britannique pour les pratiques forestières et de parcours. Le conseil vérifie les pratiques forestières et de parcours sur les terres publiques et formule des recommandations pour l’une des industries les plus importantes de la province, mais qui fait également face à des menaces provenant de multiples directions.

Intitulé « Forest and Fire Management in BC: Toward Landscape Resilience », le rapport appelle à des changements urgents dans la gestion des forêts.

Keith Atkinson, président du conseil d’administration, a déclaré que les politiques de prévention et d’extinction des incendies au cours du siècle dernier ont entraîné une accumulation de combustible dans les forêts, contribuant à la perte de pare-feu naturels dans certaines régions.

« Ces changements, combinés aux politiques forestières et aux effets du changement climatique, augmentent considérablement le risque d’incendie de forêt catastrophique », a déclaré Atkinson. « Nous en voyons déjà les conséquences cette année, avec son démarrage inhabituellement précoce et des incendies de forêt record. »

La création de coupe-feu et l’utilisation du brûlage culturel et dirigé, entre autres outils, peuvent réduire de manière proactive le risque d’incendies de forêt catastrophiques et créer un paysage plus résilient moins vulnérable aux incendies de forêt catastrophiques.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir le statu quo », a déclaré Atkinson. « Nous avons besoin que le gouvernement de la Colombie-Britannique, conjointement avec les Premières Nations, dirige l’élaboration d’une vision et d’un plan d’action qui alignera les priorités et les actions provinciales pour restaurer la résilience du paysage et la coexistence avec le feu. La gestion des incendies dans le paysage est le moyen d’y parvenir.

Atkinson a déclaré que l’ampleur du changement requis nécessite du leadership et de la collaboration.

«Ce n’est pas une tâche qui peut être accomplie par une seule agence, mais cela exigera que tous les niveaux de gouvernement, l’industrie et le public de la Colombie-Britannique travaillent ensemble pour faire les choses différemment», a-t-il déclaré. « Le résultat sera un risque réduit d’incendie de forêt catastrophique et un paysage plus résilient pour les générations futures. »

Black Press Media a contacté le ministère des Forêts pour commentaires.

