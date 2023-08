Les incendies de forêt menacent de détruire des milliers de maisons au Canada et plus de 30 000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer

PLUS de 30 000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer au Canada alors que des incendies de forêt menacent de détruire des milliers de maisons.

Les responsables ont déclaré qu’un nombre «important» de bâtiments avaient pris feu à West Kelowna, en Colombie-Britannique – avec l’état d’urgence déclaré pour toute la province.

À des centaines de kilomètres au nord, un énorme incendie menace également d’engloutir Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest du Canada.

Un délai officiel pour évacuer la ville a expiré, les autorités locales déclarant que 19 000 des 20 000 habitants de la ville avaient été évacués par route ou par avion.

Le ministre des Communautés, Shane Thompson, a déclaré: «Certains choisissent de s’abriter sur place.

« Si vous êtes toujours à Yellowknife et que vous n’êtes pas essentiel à l’intervention d’urgence, veuillez évacuer. »

Il a ajouté que les autoroutes et les aéroports pourraient être touchés par les incendies de forêt.

Quelque 4 000 foyers avaient reçu l’ordre d’évacuer vendredi après-midi, mais la demande s’est étendue à 15 000 en une heure.

20 000 autres foyers sont sous alerte – et pourraient recevoir l’ordre de fuir à tout moment.

Le premier ministre de la province, David Eby, a déclaré que la situation « évoluait rapidement » et que les responsables étaient préparés à « une situation extrêmement difficile dans les jours à venir ».

Il a déclaré que de plus en plus de personnes étaient évacuées, avertissant: « Les ordres d’urgence pourraient inclure des restrictions de voyage dans des zones spécifiques si les gens ne respectent pas nos appels pour éviter les déplacements non essentiels ».

Le Canada connaît sa pire saison de feux de forêt jamais enregistrée – avec au moins 1 000 incendies à travers le pays.

Il y a eu plus de 5 700 incendies au Canada cet été.

Cela survient après un incendie d’horreur à Maui, dans l’État insulaire américain d’Hawaï, qui a tué au moins 110 personnes – même si le nombre devrait encore augmenter.