Les incendies de forêt, la vague de chaleur continuent de ravager la Californie, le Minnesota et d’autres

Des dizaines d’incendies de forêt majeurs faisaient rage pratiquement sans contrôle dans l’Ouest mardi alors qu’une vague de chaleur implacable et une sécheresse historique ont transformé une large partie du pays en amadou.

Les 67 incendies avaient consommé 1 434 miles carrés de bois et de broussailles principalement, mais un nombre indéterminé de maisons ont brûlé et des milliers ont été menacées. Plus de 14 200 pompiers forestiers et membres du personnel de soutien luttaient contre les incendies mardi.

« La vague de chaleur excessive dans certaines parties de l’Ouest continue de s’attarder avec potentiellement quelques températures record aujourd’hui dans certaines parties de la Californie et du Nevada », a déclaré mardi le National Weather Service.

La chaleur ne fera qu’empirer les choses pour les pompiers, car les températures élevées restent supérieures à la moyenne tout au long de la semaine et les lectures généralisées montent en flèche dans les années 90 et 100, a déclaré AccuWeather. Les températures n’augmenteront qu’au cours du week-end et de la semaine prochaine, ont déclaré les prévisionnistes.

Jusqu’à lundi, plus de 33 000 incendies avaient brûlé 2 millions d’acres à travers le pays, le plus grand nombre d’incendies à cette date en une décennie, selon le National Interagency Fire Center.

C’est une zone plus vaste que l’État du Delaware.

De grands incendies brûlent dans l’ouest des États-Unis. Voici comment ils s’empilent dans l’histoire.

Le plus grand incendie du pays brûlait dans le sud-ouest de l’Oregon, près de la frontière californienne. L’incendie de Bootleg perturbait le service sur trois lignes de transmission fournissant jusqu’à 5 500 mégawatts d’électricité à la Californie. L’opérateur du réseau électrique de Californie a demandé une conservation volontaire de l’énergie pendant les heures du soir.

Huit incendies ont fait rage en Californie. Des incendies brûlaient également à Washington, en Idaho, au Montana, en Utah, en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Wyoming, au Colorado, au Minnesota et en Alaska au milieu d’une semaine d’avertissements de chaleur, de températures record et de sécheresse régionale.

L’incendie de Bootleg avait brûlé au moins sept maisons et plus de 40 autres bâtiments. L’incendie a parcouru 315 milles carrés et 2 000 maisons sont restées menacées, ont déclaré des responsables des pompiers de l’État.

Un « dôme chauffant » record pourrait garder l’Ouest grésillant toute la semaine alors que les incendies de forêt brûlent

« Les conditions étaient si extrêmes que les pompiers ont dû se désengager et se déplacer vers des zones de sécurité prédéterminées », a déclaré le US Forest Service dans un rapport d’incident. « Les pompiers ont évalué les conditions et recherché des opportunités de réengager les pompiers en toute sécurité. »

Tim McCarley a déclaré à KPTV-TV que sa famille avait reçu l’ordre de fuir leur maison avec des flammes à quelques minutes derrière eux.

« Ils nous ont dit de foutre le camp, car sinon, vous êtes mort », a-t-il déclaré.

Il a décrit l’incendie comme « comme un incendie » : des flammes s’élevant à des dizaines de mètres dans les airs et sautant autour, attrapant des arbres « puis juste des explosions, boum, boum, boum, boum ».

Le bureau du shérif du comté de Klamath, dans l’Oregon, a commencé à émettre des citations et a exhorté les résidents des zones d’évacuation obligatoire à partir immédiatement, affirmant que les agents « procéderaient à des arrestations si nécessaire » pour empêcher les gens d’entrer.

« Les gens ont été invités à évacuer au cours des derniers jours, certains n’ont pas écouté et continuent de voyager dans la zone réglementée », indique le rapport d’incident. « Cela viole les restrictions de fermeture et interfère avec les efforts de lutte contre les incendies et de sauvetage. »

Dans le nord de la Californie, une paire combinée de flammes allumées par la foudre surnommée le complexe Beckwourth était entourée à 46% après des jours de lutte contre les flammes alimentées par les vents, le temps chaud et la faible humidité qui ont sapé l’humidité de la végétation. Des ordres d’évacuation étaient en place pour plus de 3 000 habitants des régions éloignées du nord et du Nevada voisin.

À Washington, plus de 1 250 milles carrés ont brûlé en 2020, et les experts disent que cette année pourrait être pire. L’incendie de Batterman Road et l’incendie du complexe Asotin ont consumé plus de 100 milles carrés.

« Il ne nous en faut pas beaucoup pour avoir un événement catastrophique majeur », a déclaré à KREM-TV Vaugn Cork, analyste du ministère des Ressources naturelles. « Cela pourrait être catastrophique. »

Dans l’Idaho, le gouverneur Brad Little a mobilisé la Garde nationale pour aider à lutter contre les deux incendies provoqués par la foudre qui ont ensemble carbonisé près de 24 miles carrés de bois sec dans la région reculée et frappée par la sécheresse.

Contribution : Elinor Aspegren, USA TODAY ; The Associated Press