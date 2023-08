Les incendies de forêt forcent l’annulation du festival ROOTSandBLUES de Salmon Arm

Après une première nuit très enfumée, les organisateurs de Salmon Arm ROOTSandBLUES ont annoncé qu’ils annulaient le reste du festival.

La Salmon Arm Folk Music Society (SAFMS) a annoncé samedi matin, le 19 août, qu’une décision avait été prise d’annuler l’événement à la suite de communications avec les pompiers locaux et la GRC.

«À chaque étape de la planification, le SAFMS suit une approche axée sur la sécurité pour garantir que la santé et la sécurité de nos clients, bénévoles et de la communauté sont une priorité», a déclaré le SAFMS. « Bien que la ville de Salmon Arm ne soit actuellement pas sous le coup d’un ordre d’évacuation, les communautés du nord et du sud font face à des alertes et des ordres d’évacuation…

« Annuler la 31e édition de ROOTSandBLUES a été une décision difficile à prendre et que nous n’avons pas prise à la légère. »

Le SAFMS a déclaré dans les semaines à venir qu’il serait en contact avec les détenteurs de billets pour fournir plus d’informations. Pour le moment, alors que les messages sont surveillés, le SAFMS a déclaré que les demandes individuelles ne recevraient pas de réponse.

Le festival a commencé vendredi, mais a subi un long retard en raison d’une panne de courant.

« Merci de votre compréhension », a déclaré le SAFMS.

Plusieurs ordres d’évacuation et alertes sont restés en vigueur samedi matin dans les zones du nord de Shuswap, de la zone électorale G (Sorrente), de Turtle Valley et de Chase.

