Les incendies de forêt font rage dans toute la Grèce dans des conditions extrêmes, entraînant des morts et des destructions massives

La Grèce est aux prises avec une situation désastreuse alors que les incendies de forêt continuent de faire rage dans son paysage, exacerbés par des vents violents et des conditions desséchées.

La récente recrudescence des incendies a fait 20 morts, dont des migrants qui ont traversé la frontière turque, et a blessé plus de 60 pompiers.

L’incendie le plus meurtrier de 2018 a coûté la vie à 104 personnes près d’Athènes, révélant des lacunes dans la planification de l’évacuation.

Les pompiers ont lutté jeudi contre des vents violents et des conditions chaudes et sèches pour maîtriser plusieurs incendies de forêt qui ravagent la Grèce, dont un dans le nord-est du pays qui, selon les autorités, est le plus important enregistré dans l’Union européenne.

Les incendies de forêt ont fait 20 morts la semaine dernière. Dix-huit d’entre eux, dont deux garçons âgés de 10 à 15 ans, seraient des migrants qui ont traversé la frontière voisine avec la Turquie. Leurs corps ont été retrouvés par les pompiers près d’une cabane dans une zone forestière incendiée près d’Alexandroupolis, dans le nord-est de la Grèce. Soixante pompiers ont été blessés, a déclaré le porte-parole des pompiers, Ioannis Artopios.

L’incendie de forêt dans la région d’Alexandroupolis, qui dure depuis un sixième jour, s’est combiné à des incendies plus petits pour créer un incendie massif qui a consumé des maisons et de vastes étendues de forêt et déclenché de multiples évacuations de villages et de l’hôpital de la ville.

Avec plus de 282 miles carrés brûlés, l’incendie d’Alexandroupolis est le plus grand incendie jamais enregistré dans l’UE, a déclaré le commissaire européen chargé de la gestion des crises Janez Lenarcic sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Nous devons continuer à renforcer les efforts nationaux et collectifs de prévention et de préparation face à des saisons d’incendies plus brutales », a-t-il tweeté.

La Norvège reconstruit une clôture le long de la frontière russe pour empêcher les rennes d’errer dans le pays voisin.

Ailleurs en Europe, les incendies dans les îles Canaries espagnoles, dans le nord-ouest de la Turquie, au Portugal et en Italie ont été maîtrisés, ont indiqué des responsables.

Les pompiers grecs luttaient contre des dizaines d’autres incendies, notamment un incendie majeur dans la banlieue d’Athènes qui a ravagé des maisons et empiété sur l’un des derniers espaces verts près de la capitale grecque, le parc national du mont Parnitha. Un autre, dans le centre de la Grèce, brûlait depuis un quatrième jour.

La Grèce est confrontée chaque été à des incendies de forêt destructeurs. La plus meurtrière a fait 104 morts en 2018 dans une station balnéaire près d’Athènes que les habitants n’avaient pas été avertis d’évacuer. Depuis, les autorités ont fait preuve de prudence, en émettant rapidement des ordres d’évacuation massive chaque fois que des zones habitées sont menacées.

En 2007, une série d’incendies de forêt dévastateurs qui ont touché principalement la région sud du Péloponnèse ont tué plus de 70 personnes à la fin de l’été et brûlé environ 1 040 milles carrés.

Le mois dernier, un important incendie de forêt sur l’île touristique de Rhodes a forcé l’évacuation de quelque 20 000 touristes. Quelques jours plus tard, deux pilotes de l’armée de l’air ont été tués lorsque leur avion largeur d’eau s’est écrasé alors qu’il luttait contre un incendie sur l’île d’Eubée.

Un juge allemand libère un réfugié afghan qui a violé et agressé plusieurs filles, sans peine de prison

Le ministre grec de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassilis Kikilias, a déclaré que certains des incendies près d’Athènes étaient imputables à des incendies criminels.

« Certains pyromanes allument des incendies, mettant en danger les forêts, les biens et surtout des vies humaines », a déclaré Kikilias dans une déclaration télévisée. « Ce qui se passe est non seulement inacceptable, mais ignoble et criminel. »

Le ministre a déclaré que neuf incendies avaient été déclenchés en l’espace de quatre heures jeudi matin dans la région d’Avlona, ​​au pied nord du mont Parnitha.

« Vous commettez un crime contre le pays », a déclaré Kikilias. « Nous vous retrouverons. Vous serez tenu responsable devant la justice. »

Les forces de lutte contre les incendies étant mises à rude épreuve, la Grèce a demandé l’aide d’autres pays européens. L’Allemagne, la Suède, la Croatie et Chypre ont envoyé des avions, tandis que des dizaines de pompiers roumains, français, tchèques, bulgares, albanais et slovaques ont apporté leur aide sur le terrain.

Artopios, le porte-parole des pompiers grecs, a déclaré que 260 pompiers, dont plus d’une douzaine français, combattaient l’incendie de Parnitha, soutenus par 10 avions et 11 hélicoptères. Des pompiers bulgares, albanais, roumains et tchèques avec des véhicules ont contribué à l’incendie d’Alexandroupolis.

Avec leurs étés chauds et secs, les pays du sud de l’Europe sont particulièrement sujets aux incendies de forêt. Les responsables de l’UE ont imputé au changement climatique la fréquence et l’intensité croissantes des incendies de forêt en Europe, notant que 2022 a été la deuxième pire année jamais enregistrée en termes de dégâts causés par les incendies de forêt après 2017.

À Tenerife, en Espagne, un incendie qui a ravagé 150 kilomètres carrés (58 miles carrés) a été maîtrisé.

Le président régional des îles Canaries, Fernando Clavijo, a déclaré jeudi que l’incendie n’avait « pas gagné un seul mètre carré » pour la première fois depuis plus d’une semaine.

Il a déclaré que les pompiers espéraient déclarer l’incendie totalement maîtrisé plus tard jeudi, mais ont averti que les températures élevées de l’après-midi pourraient enflammer davantage de foyers d’incendie. Sur les 12 000 personnes contraintes d’évacuer leur domicile au début de la semaine, seules 200 environ ne pouvaient toujours pas rentrer chez elles.

LA NORVÈGE DEVIENDRA LE 3ÈME DONATEUR POUR DONNER À L’UKRAINE DES AVIONS DE CHASSE F-16

En Turquie, les pompiers de la province de Canakkale, dans le nord-ouest du pays, ont maîtrisé jeudi un incendie de forêt, moins de 48 heures après son déclenchement dans un contexte de températures élevées et de vents violents, a déclaré le ministre turc des Forêts, Ibrahim Yumakli.

Yumakli a déclaré que l’incendie, qui a forcé l’évacuation de 11 villages, a touché 15 milles carrés, dont 5,4 milles carrés de terres agricoles.

Un volontaire pompier blessé et six autres personnes inhalées par la fumée sont maintenus en observation dans les hôpitaux, a indiqué Yumakli.

« Nous sommes extrêmement heureux qu’il n’y ait eu aucune perte humaine », a déclaré Yamukli. « Cependant, nous avons le cœur brisé pour les autres créatures de l’écosystème qui ont été touchées. »

Le trafic maritime traversant le détroit des Dardanelles, une voie maritime majeure reliant la mer Égée à la mer de Marmara, a été partiellement rétabli sur une seule voie, après avoir été complètement suspendu alors que les avions d’extinction d’incendie utilisaient la voie navigable pour récupérer de l’eau.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Yumakli a déclaré qu’il n’y avait pas d’autres incendies de forêt actifs dans le pays jeudi.

Deux incendies majeurs au Portugal et un plus petit en Italie ont été maîtrisés jeudi, ont indiqué les autorités de ces pays, mais les températures – et le risque de nouveaux incendies – restent élevés.