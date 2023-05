Les incendies de forêt font rage dans les montagnes russes de l’Oural et en Sibérie

Au total, plus de 54 000 hectares de forêts dans la région de Sverdlovsk, dans l’Oural, étaient en feu lundi matin, selon les autorités locales. Plus de 4 800 pompiers ont combattu l’incendie, avec quelque 6 000 bénévoles qui les ont aidés.

Dans la région voisine de Kurgan, les incendies ont déjà détruit plus de 300 maisons d’habitation et 3 900 autres bâtiments, a rapporté l’agence de presse russe Tass, citant des responsables locaux des urgences.

Le gouverneur de Kurgan, Vadim Shumkov, a déclaré qu’un certain nombre de personnes avaient été tuées et blessées par les incendies, sans préciser combien, et a qualifié la situation dans la région de « très difficile ». Le ministre russe des urgences, Alexander Kurenkov, s’est envolé pour Kurgan lundi matin et a signalé que la plupart des incendies dans la région avaient été maîtrisés.