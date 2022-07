Les incendies de forêt font rage à travers l’Europe avec des températures record

Les pompiers de Toscane ont combattu mercredi un incendie de forêt qui a forcé des centaines de personnes à évacuer lorsque des réservoirs de gaz pris dans les flammes ont explosé, tandis que la fumée d’un incendie dans le nord-est de l’Italie a forcé le constructeur naval Fincantieri à fermer une usine employant 3 000 personnes.

Des incendies de forêt ont éclaté dans plusieurs régions d’Italie cette semaine alors que les températures ne cessent d’augmenter. Les services d’urgence ont combattu les incendies de forêt dans des pans du sud de l’Europe après une vague de chaleur record, largement imputée au réchauffement climatique par les scientifiques et les climatologues, qui s’est installée la semaine dernière.

Neuf villes étaient en alerte canicule la plus élevée d’Italie, qui met en garde contre de graves risques pour la santé liés aux conditions météorologiques, contre cinq mardi. Le total devrait passer à 14 jeudi, dont Rome, Milan et Florence, et 16 vendredi.

Les températures devraient atteindre 40 ° C dans une partie du nord et du centre cette semaine, ainsi que dans les Pouilles au sud et les îles de Sardaigne et de Sicile.

Mercredi, un incendie qui s’est déclaré lundi soir près de la ville toscane de Lucques continuait de brûler, ayant déjà détruit quelque 600 hectares de bois.

REGARDER l La vague de chaleur européenne devrait être un « signal d’alarme », déclare un climatologue : L’Europe se réchauffe plus vite que la plupart des pays du monde, selon un climatologue La vague de chaleur qui enveloppe une grande partie de l’Europe et du Royaume-Uni est due au réchauffement climatique, explique la climatologue Vikki Thompson, et cette “tendance accélérée” des vagues de chaleur se poursuivra à moins que les émissions de gaz à effet de serre ne soient réduites.

Il a forcé environ 500 personnes à évacuer alors que les flammes faisaient rage toute la nuit atteignant certains villages et provoquant l’explosion de réservoirs de gaz liquéfié, a déclaré le gouverneur de la région, Eugenio Giani, sur Twitter.

“Certains fronts se sont renforcés à cause du vent”, a déclaré Giani.

Dans la région du nord-est du Frioul-Vénétie Julienne, les habitants ont été invités à rester à l’intérieur en raison de l’épaisse fumée d’un incendie de forêt qui s’est déclaré mardi dans la région de Carso, à la frontière entre la Croatie et la Slovénie.

L’incendie a incité le constructeur naval public Fincantieri à fermer son usine dans la ville portuaire de Monfalcone.

Hôpital, maisons évacuées en Grèce

Un incendie alimenté par des vents violents a fait rage en Grèce, forçant des centaines de personnes, dont des patients hospitalisés, à évacuer.

Des pompiers sont vus derrière l’incendie alors qu’une maison brûle lors d’un incendie de forêt qui fait rage pour la deuxième journée à Pikermi, au nord d’Athènes, mercredi. (Aris Oikonomou/AFP/Getty Images)

En Grèce, d’épais nuages ​​de fumée ont assombri le ciel au-dessus du mont Penteli à 27 km au nord d’Athènes, où près de 500 pompiers, 120 camions de pompiers et 15 avions porteurs d’eau ont tenté de contenir un incendie qui s’est déclaré mardi et a continué de brûler sur plusieurs fronts.

Les autorités ont déclaré avoir évacué neuf colonies. Un hôpital et l’Observatoire national d’Athènes ont également été évacués et la police a aidé au moins 600 habitants à sortir des zones incendiées.

“En raison de l’intensité et de la vitesse des vents, le feu a constamment changé de direction tout au long de la nuit”, a déclaré le porte-parole des pompiers, Yiannis Artopios, dans un communiqué télévisé.

Les flammes engloutissent une maison alors qu’un incendie de forêt fait rage à Anthousa, au nord d’Athènes, tard mardi soir. (Aris Oikonomou/AFP/Getty Images)

Des vents forts devraient persister jusqu’à mercredi après-midi.

L’année dernière, des incendies de forêt ont ravagé la forêt et la brousse dans différentes parties de la Grèce alors que le pays a connu sa pire vague de chaleur en 30 ans.

Macron se rendra dans une région française endommagée

En France, où les pompiers du sud-ouest de la Gironde se battent depuis le 12 juillet pour contenir d’énormes incendies de forêt, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a déclaré que davantage d’argent devait être investi pour faire face à ces menaces.

“Nous devons faire face à une situation tout à fait exceptionnelle”, a-t-il déclaré, évoquant les dégâts causés en Bretagne et dans le sud de la France.

Cette photo fournie par les pompiers de la région de la Gironde montre une pinède brûlée près de Landrias, dans le sud-ouest de la France, mardi. Dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, deux incendies massifs se sont nourris de forêts de pins sèches. (SDIS 33/Associated Press)

Le président Emmanuel Macron devait se rendre mercredi dans la région de la Gironde alors que les autorités locales ont déclaré que l’amélioration des conditions météorologiques alors que la canicule française se déplaçait vers l’est contribuait à la lutte pour contenir les flammes.

Le commandant de la protection civile de la région nord du Portugal, Armando Silva, a déclaré que la hausse des températures et les vents violents rendraient plus difficile la lutte contre le plus grand incendie de forêt du pays, qui a brûlé 10 000 à 12 000 hectares depuis dimanche dans et autour de la municipalité de Murça.

En Espagne, où les équipes d’urgence luttaient contre les incendies dans cinq régions, le service météorologique national AEMET prévoyait également des températures plus élevées.

Cette marque de 40 ° C a été dépassée en Grande-Bretagne pour la première fois mardi, brisant le précédent record de température du pays de 1,6 degré.

Des ingénieurs britanniques ont couru mercredi pour réparer des voies ferrées qui s’étaient déformées sous la chaleur après que les pompiers, qui à Londres ont enduré mardi leur journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale, ont travaillé toute la nuit pour atténuer les incendies de forêt.