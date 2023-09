Les incendies de forêt ferment plusieurs autoroutes dans le nord de la Colombie-Britannique, tandis que les ordres d’évacuation sont réduits à des alertes dans l’intérieur

Les équipes de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique disent observer des vents violents susceptibles d’attiser les flammes dans le nord de la province, tandis que certains ordres d’évacuation ont été abaissés dans l’intérieur de la province.

Les responsables ont averti que la plupart des nouveaux départs d’incendies sont d’origine humaine dans des conditions plus fraîches à la fin de la saison des incendies de forêt, et ont exhorté les Britanno-Colombiens à être vigilants et à respecter les interdictions de faire du feu pendant le long week-end de la fête du Travail.

Alors que des conditions plus fraîches ont aidé les pompiers dans la moitié sud de la province, les vents violents dans le nord ont rendu de nombreux incendies plus agressifs.

Qui comprend l’incendie de forêt de Little Blue River 30 kilomètres au sud de la frontière du Yukon, au nord-ouest, qui a sauté l’autoroute 37 vendredi. L’autoroute est fermée sur un tronçon de 70 kilomètres sans aucun détour possible.

Il n’y a aucun détour disponible sur l’autoroute 37, le tronçon étant fermé entre l’aire de repos de Beaver Dam et l’aire de repos frontalière sur 70,7 kilomètres près de la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon. (Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique/Twitter)

Kaitlyn Bailey, agente d’information sur les incendies au sein du BC Wildfire Service (BCWS), a déclaré que les vents soufflaient en rafales jusqu’à 60 km/h vendredi, poussant l’incendie de forêt de Little Blue River de l’autre côté de la route.

« Même si cet incendie avait déjà traversé l’autoroute 37 à certains endroits, il y avait une propagation beaucoup plus répandue. [Friday] », a-t-elle déclaré à CBC News.

Les vents se sont légèrement calmés samedi, mais Bailey a déclaré que le feu se comportait toujours de manière agressive.

À la suite des vents d’hier (1er septembre 2023), le feu de forêt G91739, situé près de Patry Creek dans la caserne de pompiers de Prince George, a eu un impact sur #hwy77. L’incendie continue de présenter un risque pour la région de Fort Nelson River. pic.twitter.com/0pF82iVp5G —@BCGovFireInfo

Un autre incendie a forcé le fermeture de l’autoroute 77 au nord de Fort Nelson, près de la frontière des Territoires du Nord-Ouest, dans le nord-est de la Colombie-Britannique

Alertes d’évacuation sont en place le long d’un tronçon de l’autoroute 77, la municipalité régionale de Northern Rockies exhortant ceux qui campent dans la région à partir immédiatement.

Erika Berg, du BCWS, a déclaré que des vents « extrêmes » affectaient l’extrême nord.

« Avec plusieurs jours de temps chaud et sec, nous prévoyions que les carburants seraient vraiment [receptive] « C’est ce que nous avons constaté lors de certains de nos incidents majeurs dans ces régions. »

Alors que le sud tend vers des conditions plus automnales, Berg a déclaré que le temps pourrait être plus sec que prévu ce week-end, ce qui pourrait provoquer des poussées.

« Nous passons à l’automne après le pic de l’été », a-t-elle déclaré. « Mais cette saison des incendies de forêt n’est pas encore terminée. »

REGARDER | Les résidents de Kelowna remercient les premiers intervenants d’avoir sauvé des maisons : Le quartier de Kelowna remercie les pompiers après le sauvetage des maisons Même si les incendies de forêt faisaient rage autour de la communauté de Wilden fin août, tous les résidents ont pu regagner leurs maisons intactes. Ils ont publié une vidéo dans laquelle les habitants remercient les premiers intervenants. Crédit : Crissy Zach et Wilden Development.

Les ordres d’évacuation dégradés à l’Intérieur

Les ordres d’évacuation de 26 propriétés dans les régions de Kamloops et du lac Shuswap, touchées par deux incendies de forêt distincts, ont été levés et rétrogradés au statut d’alerte.

Le district régional de Thompson-Nicola a émis un déclaration samedi affirmant que les changements concernent trois propriétés touchées par l’incendie de forêt en cours au lac Rossmoore, au sud de Kamloops, et 23 propriétés touchées par l’incendie de Bush Creek East.

Les résidents des propriétés placées en alerte d’évacuation peuvent rentrer chez eux, mais doivent toujours être prêts à partir dans un bref délai, indique le communiqué.

On soupçonne que l’incendie de forêt du lac Rossmoore, au sud de Kamloops, a été provoqué par la foudre. Depuis samedi, il n’y a plus de propriétés faisant l’objet d’un ordre d’évacuation en raison de l’incendie. (Soumis par Katie Corneille)

Le district régional affirme que les ordres d’évacuation dégradés ont permis aux autorités d’étendre les zones d’alerte dans les zones d’incendie de Rossmoore Lake et de Bush Creek East.

Il conseille également aux résidents de 11 propriétés de la région du lac Little Shuswap d’accéder à leur résidence par bateau en raison des dommages causés par un incendie sur la route locale.

Le district régional de Columbia-Shuswap ordres d’évacuation dégradés pour 14 propriétés à Sorrento, en Colombie-Britannique, samedi.

Les responsables du district régional affirment qu’environ 200 maisons dans la région du lac Shuswap ont été détruites ou considérablement endommagées lors de l’incendie de forêt de Bush Creek East.

Certains ordres d’évacuation ont également été dégradés en alertes à West Kelowna samedi, selon le district régional de Central Okanagan. de nombreux résidents du secteur du chemin McNaughton pourrait rentrer chez lui.