Les incendies de forêt en Grèce font rage au milieu d’une forte chaleur alors que l’UE promet plus d’aide – National

Des incendies de forêt se déplaçant rapidement ont balayé les collines dans la chaleur torride à l’extérieur de la capitale grecque mardi, forçant les autorités à fermer des autoroutes pour aider à protéger une raffinerie de pétrole.

Des avions et des hélicoptères largueurs d’eau ont volé bas à travers une couverture de fumée teintée d’orange au coucher du soleil pour tenter de contenir deux incendies de forêt à l’ouest d’Athènes avant la tombée de la nuit.

L’Union européenne a promis une aide supplémentaire, tandis que les prévisions indiquaient qu’une chaleur plus extrême était en route.

L’Italie et la France envoyaient chacune deux avions de pompiers pour aider la Grèce à faire face. Les avions et leurs équipes font partie d’un mécanisme de protection civile de l’UE, et ils rejoindront une trentaine de pompiers roumains déjà stationnés en Grèce dans le cadre d’un programme saisonnier d’incendie de l’UE, ont annoncé mardi des responsables européens.

Un hélicoptère de lutte contre les incendies déverse de l’eau à Mandra, à l’ouest d’Athènes, le mardi 18 juillet 2023. En Grèce, où une deuxième vague de chaleur devrait frapper jeudi, trois grands incendies de forêt ont brûlé à l’extérieur d’Athènes pour une deuxième journée. Des milliers de personnes évacuées des zones côtières au sud de la capitale sont rentrées chez elles mardi lorsqu’un incendie s’est finalement estompé après avoir passé la nuit sur les plages, les hôtels et les installations publiques. (AP Photo/Petros Giannakouris).







4:52

Les effets de la fumée des feux de forêt sur votre santé



Le porte-parole des pompiers, Vassilis Varthakoyiannis, a déclaré que le principal incendie près d’Athènes est rapidement devenu une crise majeure. « Les pompiers ont dû intervenir dans de nombreux cas pour faire sortir les gens de chez eux », a déclaré le porte-parole.

L’histoire continue sous la publicité

Les responsables ont annulé les vacances et les congés des pompiers, tandis que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a écourté une visite à Bruxelles et est retourné à Athènes pour rencontrer les chefs des services d’incendie et de protection civile.

Les incendies de forêt ont continué de brûler hors de contrôle mardi au nord et à l’ouest d’Athènes, y compris un incendie près de la station balnéaire de Loutraki, où davantage de maisons ont été endommagées et les évacuations ont été étendues.

Dans la ville menacée d’incendie de Mandra, à l’ouest d’Athènes, la police a parcouru les rues étroites pour aider les habitants à monter dans les voitures à l’approche des flammes. Auparavant, la police avait aidé des religieuses à quitter un monastère chrétien orthodoxe perché qui était également menacé.

Un incendie brûle des arbres à côté d’une route avec des personnes et des véhicules dans le village d’Agia Sotira près d’Athènes, le mardi 18 juillet 2023. En Grèce, où une deuxième vague de chaleur devrait frapper jeudi, trois grands incendies de forêt ont brûlé à l’extérieur d’Athènes pendant une deuxième jour. Des milliers de personnes évacuées des zones côtières au sud de la capitale sont rentrées chez elles mardi lorsqu’un incendie s’est finalement estompé après avoir passé la nuit sur les plages, les hôtels et les installations publiques. (AP Photo/Thanassis Stavrakis).



Les gens regardent l’incendie à Mandra à l’ouest d’Athènes, le mardi 18 juillet 2023. En Grèce, où une deuxième vague de chaleur devrait frapper jeudi, trois grands incendies de forêt ont brûlé à l’extérieur d’Athènes pour une deuxième journée. Des milliers de personnes évacuées des zones côtières au sud de la capitale sont rentrées chez elles mardi lorsqu’un incendie s’est finalement estompé après avoir passé la nuit sur les plages, les hôtels et les installations publiques. (AP Photo/Petros Giannakouris).



Plusieurs incendies plus petits se sont également déclarés plus près de la capitale, où les vents sont restés modérés mais où les broussailles et les terres forestières ont été asséchées par des températures extrêmes la semaine dernière.

À la mode maintenant Les dernières hausses de taux de la Banque du Canada sont des signes qu’elle a commis une «erreur»: analystes

Un homme reconnu coupable de traite d’enfants vit au centre pour enfants de l’Ontario: police

L’histoire continue sous la publicité

Les autorités ont déclaré que des sections de deux autoroutes reliant Athènes à la ville occidentale de Corinthe ont été fermées pour donner aux pompiers un meilleur accès aux incendies et pour empêcher les flammes de s’approcher d’une grande raffinerie de pétrole.

La Grèce a également activé un système d’évaluation cartographique rapide, qui utilise les données satellitaires de l’UE pour évaluer les dommages causés par les incendies.

Une deuxième vague de chaleur est attendue jeudi, avec des températures aussi élevées que 44 ° C (111 ° F) attendues dans le centre et le sud du pays d’ici la fin de la semaine.