La brume des incendies de forêt qui brûlent dans l’État de Washington, l’Idaho et l’intérieur de la Colombie-Britannique devrait créer un ciel enfumé dans une grande partie du sud de la Colombie-Britannique au cours du week-end.

Environnement Canada a publié des déclarations sur la qualité de l’air pour la vallée du Fraser et une grande partie du sud-est de la Colombie-Britannique, tandis que de la brume est également attendue dans la région métropolitaine de Vancouver samedi.

Le BC Wildfire Service affirme qu’un incendie causé par la foudre dans le nord de l’État de Washington le mois dernier couvre désormais 70 kilomètres carrés, dont près de 31 kilomètres carrés qui ont brûlé à Manning Park, à l’est de Vancouver, depuis que l’incendie a traversé la frontière la semaine dernière.

Les flammes se trouvent à moins de cinq kilomètres du Manning Park Resort, déclenchant une alerte d’évacuation pour 180 propriétés dans la communauté voisine d’Eastgate, mais aucune maison ou infrastructure de parc n’a été perdue.

Le service des incendies de forêt surveille également de près un incendie présumé d’origine humaine qui s’est déclaré jeudi soir juste à l’ouest de Hope et a carbonisé plus de 30 hectares de brousse sur un terrain escarpé près de l’autoroute 1, mais ne menace pas la route très fréquentée ou propriétés à proximité.

Un incendie distinct dans le nord de l’Idaho dégage également de la fumée dans le sud-est de la Colombie-Britannique, tandis que de petits incendies dans le sud de l’Okanagan et le district régional de Central Kootenay ont forcé des alertes d’évacuation, mais seuls l’incendie de Manning Park et deux dans le nord-est de la Colombie-Britannique sont classés comme des incendies notables.

Le service des incendies de forêt a déclaré que le vent et la chaleur compliquaient la lutte contre les incendies dans le nord-est, où un incendie de 132 kilomètres carrés à l’ouest de Hudson’s Hope et un incendie de 60 kilomètres carrés au sud-est de Tumbler Ridge restent incontrôlables, provoquant des ordres d’évacuation et des alertes pour communes environnantes.

Près de 200 incendies brûlent actuellement en Colombie-Britannique, dont 77 signalés la semaine dernière, et le service des incendies de forêt affirme que la majorité ont été causés par la foudre.

