Les incendies de forêt en Colombie-Britannique contribuent à des émissions de gaz à effet de serre record

Les incendies de forêt en Colombie-Britannique ont déjà contribué à une augmentation record des émissions de carbone provenant uniquement des incendies de forêt, tout en contribuant à un autre record probable, mais encore à confirmer, pour le Canada.

Selon un communiqué publié jeudi 3 août par le service de surveillance de l’atmosphère Copernicus de l’Union européenne, les émissions totales de carbone provenant des incendies de forêt au Canada ont totalisé 290 mégatonnes entre le 1er janvier et le 31 juillet.

« C’est déjà plus du double du record précédent pour l’année dans son ensemble (à partir de 2014) et représente plus de 25% du total mondial pour 2023 à ce jour », lit-on.

Le CAMS utilise les observations satellitaires de la puissance radiative des incendies (FRP), une mesure de l’intensité des incendies et de la chaleur des incendies actifs, pour estimer les émissions de différents polluants qui composent la fumée des incendies de forêt au Canada, qui a traversé l’hémisphère nord.

Sur les 290 mégatonnes, un peu moins de 40 mégatonnes provenaient de la Colombie-Britannique, ce qui place la Colombie-Britannique derrière les Territoires du Nord-Ouest avec environ 55 mégatonnes et le Québec avec environ 70 mégatonnes, selon les publications sur les réseaux sociaux de Mark Parrington, scientifique principal au Copernicus Atmosphere Monitoring Service,

« Au cours des dernières années, nous avons observé d’importants incendies de forêt dans (l’hémisphère nord), mais l’activité des incendies cette année au Canada est très inhabituelle », a déclaré Parrington. « Le temps a joué un rôle, avec des conditions chaudes et sèches augmentant l’inflammabilité de la végétation et augmentant le risque d’incendies à grande échelle. »

Si le temps chaud et sec a créé des conditions propices à l’ampleur record des incendies de forêt de 2023 au Canada, le changement climatique rend ces conditions plus probables en augmentant le risque d’une saison des incendies plus longue, note CAMS.

Ces chiffres provenant d’une source européenne font suite à des rapports nationaux qui montrent que le Canada est sur le point de battre ses records d’émissions totales à cause des incendies de forêt.

Werner Kurz, chercheur principal à Ressources naturelles Canada, a déclaré à Bloomberg News fin juillet que les incendies de forêt avaient jusqu’à présent libéré 1 420 mégatonnes d’équivalent en dioxyde de carbone au 18 juillet. Kurz a noté que ces chiffres représentent des estimations préliminaires avec des chiffres définitifs disponibles en 2025. Les émissions totales de tous les autres secteurs ont totalisé 670 mégatonnes en 2021. Ces chiffres ont incité Kurz à décrire les émissions de carbone canadiennes comme étant «hors échelle» par rapport aux années précédentes.

Le 25 juin, le Centre interservices des feux de forêt du Canada a déclaré que la saison des feux de forêt de 2023 a vu la plus grande zone brûlée de l’histoire enregistrée au Canada. Fin juillet, plus de 120 000 kilomètres carrés avaient été brûlés, soit près de deux fois plus que le précédent record de 71 060 en 1995.

La saison locale des incendies de forêt – déjà la pire jamais enregistrée en fonction des hectares brûlés – se poursuit sans relâche en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada, le mois d’août étant considéré comme le pic de la saison des incendies de forêt.

BC Wildfires 2023Changement climatique