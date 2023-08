Les incendies de forêt en Colombie-Britannique alimentent les théories du complot

Alors que la Colombie-Britannique connaît la pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée, les autorités doivent maintenant commencer à lutter contre d’autres problèmes au-delà des incendies qui menacent les maisons et les communautés : les théories du complot, la désinformation et la désinformation.

Et c’est toute une section sur TikTok, « BC Wildfire Conspiracy », avec plus de 11 millions de vues.

Les théories du complot, la désinformation et la désinformation se multiplient sur les réseaux sociaux. À North Shuswap, des vidéos ont été publiées affirmant que les bouches d’incendie n’avaient pas d’eau, et une autre affirmait qu’il y avait une entreprise qui exploitait du lithium à Scotch Creek.

Puis, mercredi (23 août), un « convoi de la liberté » autoproclamé s’est heurté à un barrage routier de la GRC dans le Shuswap, tentant d’accéder à la région.

Plus tôt dans la journée, quelques heures avant le convoi, on a demandé au directeur des opérations du BC Wildfire Service, Cliff Chapman, quel genre de tribut les rumeurs faisaient peser sur les pompiers. Il a déclaré que lorsque les équipes allument leur téléphone à la fin d’un quart de travail de 14 heures et « qu’elles voient des publications négatives sur les réseaux sociaux sur ce qu’elles ont fait ce jour-là ou sur ce qu’elles ont fait au cours des trois derniers mois, cela a un impact profond sur eux.

Il a ajouté que les années précédentes, les équipes de lutte contre les incendies de forêt étaient davantage présentes dans l’arrière-pays de la province, mais que les résidents constatent désormais une présence accrue dans les incendies à l’interface entre la forêt et la communauté.

« Cela a un impact négatif lorsqu’ils voient certaines conspirations et certains questionnements. Je pense que nous reconnaissons qu’il y a des questions auxquelles nous devons répondre, et nous faisons de notre mieux pour fournir ces informations à l’ensemble de la Colombie-Britannique. »

Cependant, ces derniers jours, les gens se sont tournés vers TikTok pour démystifier les théories du complot ou fournir des informations précises. Les communautés de l’Okanagan se sont également mobilisées autour des pompiers.

Wes Regan, un doctorant de l’UBC possédant une expertise dans les théories du complot, la désinformation et la mésinformation, a déclaré que ce n’est pas nouveau, mais que les médias sociaux contribuent à alimenter les rumeurs d’incendies de forêt.

« Historiquement, on observe une tendance selon laquelle des événements traumatisants et en quelque sorte inexplicables, souvent à l’échelle mondiale ou avec des implications nationales, peuvent désorienter les gens. Parfois, ils se tournent vers des choses comme les théories du complot pour essayer de donner un sens à ce qui autrement pourrait être une situation inexplicable et menaçante.

Il a ajouté que plutôt que d’accepter le consensus scientifique mondial selon lequel les activités humaines ont contribué à l’augmentation des émissions, qui sont à l’origine de certains de ces événements météorologiques extrêmes, les gens préféreraient se contenter d’une théorie alternative sur ce qui se passe.

« Cela implique une théorie du complot qui tente de fournir une justification. »

Mais les théories du complot sont bien documentées depuis longtemps.

« Vous trouviez des brochures sur une théorie du complot lors d’un salon du livre ou d’une conférence ou quelque chose comme ça, ou quelqu’un aurait une table avec quelques livres à petit tirage sur qui a tiré sur JFK. »

Puis sont arrivés les réseaux sociaux.

« Nous avons en quelque sorte laissé les chevaux sortir de l’écurie, et maintenant nous essayons de rattraper ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

Regan l’a comparé aux produits biotechnologiques ou pharmaceutiques qui sont souvent soumis à une approbation rigoureuse avant de pouvoir être commercialisés.

Les médias sociaux, a-t-il déclaré, constituent « à peu près la plus grande expérience sociale de l’histoire de l’humanité à avoir eu lieu au cours des 20 dernières années ».

Aujourd’hui, cette expérience porte ses fruits.

Une vidéo virale sur X (anciennement Twitter) montre une vidéo officielle du BC Wildfire Service d’un allumage contrôlé ou planifié de l’incendie de forêt de Donnie Creek, mais à la place, un utilisateur a ajouté un texte par-dessus disant « c’était une configuration ».

Selon la vidéo du BCWS, un allumage planifié vise à créer une garde et à éliminer les combustibles – tels que les arbres, les herbes, les arbustes ou les aiguilles de pin tombées – pour, espérons-le, bloquer le feu.

« Ce que nous faisons, c’est retirer les carburants selon nos conditions, plutôt que de laisser Mère Nature guider le projet », a expliqué Mike Morrow, spécialiste des allumages, dans la vidéo.

Il existe également des théories selon lesquelles les incendies de forêt seraient le résultat d’une arme à énergie dirigée.

Regan a déclaré que certaines des conspirations qu’il a vues autour des incendies de forêt en Colombie-Britannique incluent que le changement climatique est un canular.

« C’est l’idée selon laquelle il existerait une sorte de plan secret mondial visant à dépeupler la planète et que la menace du changement climatique n’est en réalité qu’un canular pour tenter d’y parvenir. »

Mais Regan a déclaré que c’était la première fois qu’il se souvenait d’avoir vu les incendies de forêt au Canada discutés avec « autant d’attention et de genre de récits conspirateurs ».

« Ce que je trouve très amusant en tant que chercheur, c’est que les théories du complot sont souvent encore plus complexes et inconcevables que la science que nous comprenons, donc essayer de donner un sens à certaines de ces théories du complot nécessite une grande logique. »

Lorsqu’on lui a demandé ce que les gens pouvaient faire pour mieux discerner la désinformation, la désinformation ou les théories du complot, Regan a répondu que c’était le nœud du problème.

« Nous devons cultiver une culture de pensée critique lorsque nous sommes confrontés à la désinformation. Est-ce que cela commence par l’enseignement de la pensée critique à l’école ? Cela commence-t-il par l’éducation aux médias et par le fait de parler de désinformation et de mésinformation dans les écoles primaires et secondaires ?

C’est quelque chose dans lequel il faut investir, a-t-il ajouté.

@laurenpcollins1

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023bc feux de forêtUBC