Les incendies de forêt en Californie provoquent des évacuations au milieu d’une vague de chaleur

CASTAIC, Californie (AP) – Des incendies de forêt en Californie ont éclaté mercredi dans les zones rurales, traversant des broussailles sèches et provoquant des évacuations alors que l’État subissait une vague de chaleur qui pourrait durer jusqu’à la fête du Travail.

L’incendie de la route à Castaic, dans le nord-ouest du comté de Los Angeles, a fait rage à travers environ 4 625 acres (1 872 hectares) de collines contenant des maisons dispersées. L’Interstate 5, une importante route nord-sud, a été fermée par un incendie qui a brûlé plusieurs centaines d’acres en quelques heures seulement.

Les médias ont montré un mur de flammes avançant vers le haut et de la fumée s’élevant à des milliers de pieds dans les airs tandis que des avions déversaient de l’eau du lac Castaic à proximité. Un parc de maisons mobiles de 94 résidences a été évacué et sept pompiers ont été soignés pour des problèmes liés à la chaleur, ont indiqué les autorités.

Le feu se déplaçait de manière erratique et davantage de ressources ont été appelées, y compris des avions-citernes, a tweeté le service d’incendie du comté de LA. Une école primaire a également été évacuée. Les températures dans la région ont atteint 107 degrés (42 degrés Celsius) et les vents ont soufflé à 17 mph (27 km/h), ont indiqué les prévisionnistes.

Un autre incendie a brûlé au moins quatre bâtiments, dont une maison, et a provoqué des évacuations dans la région de Dulzura, dans l’est du comté de San Diego, près de la frontière mexicaine. Il a rapidement atteint plus de 1 400 acres (567 hectares) et a entraîné des ordres d’évacuation pour au moins 400 maisons, ont indiqué les autorités.

La State Route 94 a été fermée.

Aucun blessé n’a été immédiatement signalé, mais il y a eu “plusieurs appels rapprochés” alors que les habitants se précipitaient pour fuir, a déclaré le capitaine Thomas Shoots du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.

“Nous avons reçu plusieurs appels au 911 de personnes incapables d’évacuer” parce que leurs maisons étaient encerclées par l’incendie, a déclaré Shoots au San Diego Union-Tribune.

Le Service météorologique national a déclaré que de nombreuses vallées, contreforts, montagnes et zones désertiques de l’État restaient exposées à un risque d’incendie élevé en raison de la faible humidité et des températures élevées, qui ont établi plusieurs records pour la journée. Les journées les plus chaudes devaient être dimanche et lundi.

Des incendies de forêt se sont déclarés cet été dans les États de l’Ouest. L’incendie le plus important et le plus meurtrier de Californie cette année a éclaté fin juillet dans le comté de Siskyou, près de la frontière de l’Oregon. Il a tué quatre personnes et détruit une grande partie de la petite communauté de Klamath River.

Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Dans tout l’Ouest américain, une méga-sécheresse de 22 ans s’est tellement aggravée en 2021 que la région connaît désormais la période la plus sèche depuis au moins 1 200 ans.

The Associated Press