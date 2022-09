Les incendies de forêt en Californie provoquent des évacuations alors que les températures montent en flèche

Des incendies de forêt en Californie ont éclaté mercredi dans les zones rurales, traversant des broussailles sèches et provoquant des évacuations alors que l’État subissait une vague de chaleur qui pourrait durer jusqu’à la fête du Travail.

L’incendie de la route à Castaic, dans le nord-ouest du comté de Los Angeles, a fait rage à travers environ 1 872 hectares de collines contenant des maisons dispersées. L’Interstate 5, axe majeur nord-sud, a été fermée par un incendie qui a brûlé plusieurs centaines d’hectares en quelques heures seulement.

Les médias ont montré un mur de flammes avançant vers le haut tandis que des avions déversaient de l’eau du lac Castaic à proximité. Aucun dommage aux bâtiments n’a été signalé dans l’immédiat, mais un parc de maisons mobiles de 94 résidences a été évacué.

Une école primaire a également été évacuée. Les températures dans la région ont atteint 42 ° C, ont indiqué les prévisionnistes.

Huit pompiers ont été soignés pour des problèmes liés à la chaleur, dont six qui ont été envoyés dans des hôpitaux, mais tous étaient en bon état, a déclaré le chef adjoint du service d’incendie du comté de Los Angeles, Thomas Ewald.

Les pompiers versent de l’eau sur un camping-car alors qu’ils combattent le Route Fire mercredi à Castaic. (Marcio José Sanchez/Associated Press)

D’autres blessés étaient attendus alors que les équipages font face à une chaleur extrême qui devrait s’étendre jusqu’à la semaine prochaine, a déclaré Ewald lors d’une conférence de presse mercredi soir.

“Vêtus d’équipements de lutte contre les incendies lourds, portant des sacs à dos, traînant des tuyaux, balançant des outils, les gens là-bas ne font que se faire battre”, a-t-il déclaré.

Les avions continueraient à larguer de l’eau et du retardateur de feu sur l’incendie pendant la nuit et les vents pourraient se déplacer vers le nord pendant la nuit, provoquant le retour du feu sur lui-même, a déclaré Ewald.

Ewald a également déclaré qu’il pourrait y avoir d’autres incendies dans le comté de LA alors que la chaleur torride se poursuit. Des bulldozers pour couper les coupe-feu seront déployés jeudi dans le comté par mesure de précaution, a-t-il déclaré.

Le vent fouette les braises d’un point chaud lors d’un incendie de forêt en Californie. Des incendies de forêt ont éclaté dans les zones rurales, traversant des broussailles sèches et provoquant des évacuations. (Ringo HW Chiu/Associated Press)

“C’est le feu qui brûle en ce moment. Mais nous avons 4 000 miles carrés (10 360 kilomètres carrés) du comté de LA que nous devons considérer pour demain”, a-t-il déclaré.

Un autre incendie a brûlé au moins quatre bâtiments, dont une maison, et a provoqué des évacuations dans la région de Dulzura, dans l’est du comté de San Diego, près de la frontière mexicaine. Il a rapidement atteint plus de 647 hectares et a entraîné des ordres d’évacuation pour au moins 400 maisons, ont indiqué les autorités.

La State Route 94 a été fermée. Le district scolaire unifié de Mountain Empire sera fermé jeudi, ont annoncé des responsables.

Aucun blessé n’a été immédiatement signalé, mais il y a eu “plusieurs appels rapprochés” alors que les habitants se précipitaient pour fuir, a déclaré le capitaine Thomas Shoots du département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Maisons encerclées par le feu

“Nous avons reçu plusieurs appels au 911 de personnes incapables d’évacuer” parce que leurs maisons étaient encerclées par l’incendie, a déclaré Shoots au San Diego Union-Tribune.

Mercredi, un avion largue un retardateur de feu sur la Route Fire qui avance. (Marcio José Sanchez/Associated Press)

Le Service météorologique national a déclaré que de nombreuses vallées, contreforts, montagnes et zones désertiques de l’État restaient exposées à un risque d’incendie élevé en raison de la faible humidité et des températures élevées, qui ont établi plusieurs records pour la journée. Les journées les plus chaudes devaient être dimanche et lundi.

Des incendies de forêt ont éclaté cet été dans les États de l’Ouest. L’incendie le plus important et le plus meurtrier de Californie cette année a éclaté fin juillet dans le comté de Siskyou, près de la frontière de l’Oregon. Il a tué quatre personnes et détruit une grande partie de la petite communauté de Klamath River.

Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique a rendu la région plus chaude et plus sèche au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Dans tout l’Ouest américain, une méga-sécheresse de 22 ans s’est tellement aggravée en 2021 que la région connaît désormais la période la plus sèche depuis au moins 1 200 ans.