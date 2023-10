Les incendies de forêt en Argentine créent une scène apocalyptique d’incendies aux abords de la ville

Commentez cette histoire Commentaire

Les incendies qui ont entouré des zones peuplées d’Argentine, créant des scènes apocalyptiques qui ont suscité l’inquiétude internationale sur les réseaux sociaux, ont été largement maîtrisés mercredi, ont indiqué les autorités. Mais le pays reste soumis à un risque d’incendie « extrême » dans des conditions sèches et venteuses. Les pompiers luttaient contre six incendies de forêt dans la province de Córdoba, au centre de l’Argentine, où des dizaines de personnes ont été évacuées, selon l’Associated Press. Des images et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des flammes et de la fumée noire s’approchant des zones urbaines à l’extérieur de Villa Carlos Paz, une station balnéaire à l’ouest de la ville de Cordoue.

Mercredi à 13h30, heure locale, tous les incendies étaient maîtrisés grâce à l’arrivée d’un temps plus frais venant du sud, selon le secrétaire national à la gestion des risques climatiques, aux catastrophes et à la protection.

« Nous n’avons pas d’incendies actifs dans la province pour le moment », a déclaré le secrétaire Claudio Vignetta. dit.

Même si les pompiers ont pris le contrôle de la situation, ils ont continué à lutter activement contre les points chauds, notamment un incendie qui a repris dans la section de Tulumba, au nord de Cordoue, ont indiqué des responsables provinciaux. rapporté sur la plateforme de médias sociaux X. Deux avions ont largué de l’eau sur l’incendie, ont indiqué les autorités.

Des ordres d’évacuation ont été émis à Villa Carlos Paz, en Argentine, le 10 octobre, alors que les incendies de forêt se propageaient vers les zones résidentielles. (Vidéo : Le Washington Post)

Les autorités de Cordoue ont déclaré que des dizaines d’hectares avaient été incendiés et que certaines maisons avaient été touchées, mais que personne n’avait été blessé.

Les incendies de forêt se sont produits dans un temps inhabituellement chaud, sec et venteux, avec des températures dans les années 90 et des vents dépassant 35 mph dans certaines régions. Les températures normales élevées en octobre à Cordoue se situent dans les années 70. Les indicateurs de sécheresse sont à des niveaux « extrêmes » autour de la ville de Cordoue, selon le Système d’information sur la sécheresse du sud de l’Amérique du Sud.

La province de Cordoue est l’une des régions au monde les plus sujettes aux incendies de forêt, a déclaré le gouverneur Juan Schiaretti. Il a exhorté les habitants à suivre les instructions des pompiers et des responsables de la protection civile et à prendre soin d’empêcher les incendies de forêt de se déclarer en premier lieu.

Les responsables de Cordoue affirment que les humains allument 99 pour cent des incendies de la région. Un homme de 27 ans était en détention dans la région de Punilla, accusé d’y avoir déclenché un incendie lorsque son feu de camp s’est propagé de manière incontrôlable, a rapporté l’AP.

« J’espère que tout le poids de la loi retombera sur le responsable », Schiaretti dit.

Pendant ce temps, les conditions climatiques ouvrent la voie à une saison active des incendies de forêt en Amérique du Sud.

Le continent a connu son début d’année le plus chaud jamais enregistré, selon l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère. analyse des conditions mondiales publiées en août. Et la sécheresse est répandue sur tout le continent, à l’exception du sud de l’Argentine, de l’est du Brésil et des pays du nord, indique le rapport.

UN étude publié mardi, a révélé que le changement climatique rendait « au moins 100 fois » plus probable une vague de chaleur en septembre dans le sud du Brésil, l’est de la Bolivie, le Paraguay et le nord-est de l’Argentine. Les températures ont dépassé 104 degrés Fahrenheit dans certaines parties du Brésil à la fin de l’hiver et au début du printemps dans l’hémisphère sud.